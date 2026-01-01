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Estante superior para cubiertos del lavaplatos LG

Estante superior para cubiertos del lavaplatos LG

AHB73129401
Vista frontal de Estante superior para cubiertos del lavaplatos LG AHB73129401
vista de frente
vista lateral
vista desde arriba
vista de dimensiones
Vista frontal de Estante superior para cubiertos del lavaplatos LG AHB73129401
vista de frente
vista lateral
vista desde arriba
vista de dimensiones

Características clave

  • Estante original para lavaplatos LG
  • Consulta la lista de modelos compatibles que aparece a continuación

Ubicación de montaje

Esta es la ubicación de montaje del estante superior para cubiertos del lavaplatos LG

* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

Resumen

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DIMENSIONES

ahb73129401

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    537 x 70 x 463

GENERAL

  • Número de pieza

    AHB73129401

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