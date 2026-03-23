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Soporte giratorio para LG Smart Monitor

Soporte giratorio para LG Smart Monitor

STA32F
Vista frontal de Soporte giratorio para LG Smart Monitor STA32F
front view
-15 degree rear view
back view
90 degree side view
Side view of the monitor stand arm in a lowered position,
Rear close-up view
Close-up of VESA mount connection
Slight tilt side view
Tilted mount at an angle
Tilted mount at an angle
Top view, mount tilted downward
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
Vista frontal de Soporte giratorio para LG Smart Monitor STA32F
front view
-15 degree rear view
back view
90 degree side view
Side view of the monitor stand arm in a lowered position,
Rear close-up view
Close-up of VESA mount connection
Slight tilt side view
Tilted mount at an angle
Tilted mount at an angle
Top view, mount tilted downward
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally

Características clave

  • Diseñado para el LG Smart Monitor
  • Soporte ajustable en inclinación, altura, giro y modo vertical
  • Soporte rodante con adaptador oculto
  • Compatible con Smart Monitor montable en pared (100 x 100 m)
Más
The picture shows a LG Smart Monitor installed a stand at living room.

The picture shows a LG Smart Monitor installed a stand at living room.

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Una experiencia más inteligente, gracias al soporte Swing Stand.

Combínalo con tu monitor inteligente LG para colaborar de forma más eficaz en tu espacio. Nuestro soporte está diseñado para mejorar la productividad con una gran flexibilidad, una estabilidad sólida y una movilidad sin esfuerzo gracias a su base con ruedas.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Ajustes sencillos, adaptables a cualquier vista. 

Personaliza tu experiencia visual con el soporte flexible de nuestro monitor inteligente. Con una bisagra de resorte de torsión, ofrece ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical para personalizar el ángulo sin esfuerzo. La base cuadrada estable y el elegante acabado blanco complementan cualquier entorno, mientras que las resistentes ruedas giratorias garantizan una fácil movilidad, completando el conjunto.

The picture shows a woman working at a desk with an LG Smart Monitor on a white stand, a man editing audio on a dual-monitor setup with the stand, and a woman playing with a child next to the LG Smart Monitor stand in a living room.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Visualización flexible con diseño ajustable

El STA32F está diseñado para una visualización ergonómica, con pivote, altura e inclinación ajustables para facilitar los cambios de monitor sin alterar la configuración de su escritorio.

This image illustrates the full range of motion of a monitor stand, including a tilt adjustment from -20° to 50°, a height range of 329mm (from 814.5mm to 1143.5mm), and a width adjustment between 310.5mm and 520.1mm. It also supports swivel movement from -60° to +90° and a 90° pivot for switching between landscape and portrait orientations.

*Las medidas no incluyen la altura de las ruedas.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.

*Dependiendo del monitor instalado, es posible que la función de cambio de pantalla (Pivot) no esté disponible. 

*Este soporte es compatible con monitores que cuenten con una interfaz de montaje VESA de 100 × 100 mm.

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Soporte compatible con VESA (100×100)

Diseñado para mayor comodidad, este soporte es compatible con monitores que cuentan con una interfaz de montaje VESA de 100 × 100 mm, lo que proporciona un soporte estable para pantallas con un peso de entre 4 kg y 6,5 kg. El monitor y el soporte deben fijarse de forma segura mediante tornillos a través del montaje VESA.

Das Bild zeigt ein VESA 100×100 mm Montagediagramm mit eingezoomten Details.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.

*Dependiendo del monitor instalado, es posible que la función de cambio de pantalla (Pivot) no esté disponible. 

*Este soporte es compatible con monitores que cuenten con una interfaz de montaje VESA de 100 × 100 mm.

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Actualiza tu monitor inteligente con el soporte giratorio LG Smart Monitor Swing Stand.

El STA32F es compatible con una amplia gama de monitores LG de entre 27 y 34 pulgadas. Mejora tu monitor inteligente con una experiencia visual totalmente nueva.

Monitor de 27 pulgadas 

27SR50F, 27U5115A, 27SR73U, 27SR75U, 27U703SA, 27U7315A

Monitor de 32 pulgadas 

32SR50F, 32SR73U, 32SR75U, 32SR76U, 32SR85U, 32SR83U, 32U7215A, 32U7315A, 32U8030SA, 32U8050SA, 32U7205A

Monitor de 34 pulgadas 

34SR60QC, 34SR65QC, 34U601SA

Monitor Touch de 32 pulgadas 

32U880SA

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía. 

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).

*Este producto está diseñado para su uso con modelos de monitores de LG Electronics y los daños resultantes del uso con productos de terceros no están cubiertos por la garantía.

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Todas las especificaciones

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivote

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    879 x 587 x 219

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    420 x 1143.5 x 420

  • Peso en el envío [kg]

    18.1kg

  • Peso con soporte [kg]

    15,1 kg (con tope de altura) / 14,8 kg (sin tope de altura)

ACCESORIO

  • Otros (Accesorios)

    Tope de altura, tornillo de usuario, 2 tipos

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