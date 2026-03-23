Soporte giratorio para LG Smart Monitor

*Las medidas no incluyen la altura de las ruedas.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.

*Dependiendo del monitor instalado, es posible que la función de cambio de pantalla (Pivot) no esté disponible.

*Este soporte es compatible con monitores que cuenten con una interfaz de montaje VESA de 100 × 100 mm.

*Este monitor no está incluido en el paquete (se vende por separado).