Promoción válida del 10 de julio de 2026 al 10 de agosto de 2026 exclusivamente para compras realizadas en www.lg.com/mx, en productos LG participantes dentro de la campaña “30-Day Trial Pet Care”, organizada por LG Electronics México, sujeto a disponibilidad de inventario y a los presentes Términos y Condiciones.

La promoción aplica exclusivamente a los siguientes modelos con tecnología Pet Care:

Modelo WM16EWNTS6P WM20EGNTS6 WD20EWNTS6P WD16EGNTS6P WD20EGNTS6P WD16EWNTS6P WT23EGTX6.AEGELAT WT23EWTX6.AGWELAT WT23PBTX6A.APBELAT WT28EGTX6.AEGELAT WT25PBTX6.APBELAT WT25EWTX6.AGWELAT WT23OBTX6.ANBELAT WT23EWTX6A.AGWELAT

BENEFICIO ESPECIAL 30-DAY TRIAL PET CARE

Como beneficio promocional exclusivo de esta campaña, los usuarios que adquieran cualquiera de los modelos participantes a través de www.lg.com/mx durante la vigencia de la promoción podrán solicitar la devolución del producto dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de entrega del producto.

Esta promoción constituye un beneficio comercial excepcional y temporal, aplicable únicamente a los productos participantes anteriormente señalados, por lo que las condiciones aquí establecidas prevalecerán únicamente para esta promoción.

CONDICIONES PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN

La devolución será procedente siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) La solicitud de devolución sea realizada dentro de los primeros 30 (treinta) días naturales contados a partir de la recepción del producto.

b) Para efectos exclusivos de esta promoción, se permitirá el uso normal y razonable del producto durante el periodo de prueba.

c) El producto deberá encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento, sin daños ocasionados por mal uso, negligencia, modificaciones, reparaciones no autorizadas o cualquier circunstancia distinta al uso ordinario para el cual fue diseñado.

d) El producto deberá incluir todos sus accesorios, manuales, componentes, mangueras, conexiones, filtros y demás elementos originalmente entregados.

e) El usuario deberá conservar y devolver el empaque original del producto, incluyendo protecciones internas cuando corresponda.

f) En caso de que el producto incluya algún regalo promocional, éste también deberá ser devuelto en conjunto con el producto principal.

g) El usuario deberá proporcionar evidencias fotográficas que permitan validar el estado físico del producto, incluyendo fotografías del equipo, accesorios, empaque y número de serie.

h) El producto no deberá presentar daños físicos, golpes, fracturas, alteraciones, desgaste excesivo, señales de mal uso o instalación indebida.

i) La recolección deberá realizarse en la misma dirección donde fue entregado el producto y ubicado en planta baja a no más de 3 metros de la puerta principal de acceso. El personal autorizado por LG Electronics México no realizará maniobras especiales de desmontaje, traslado interno o movimiento de obstáculos.

j) El producto deberá encontrarse disponible para recolección en la fecha programada por LG Electronics México. En caso de que la recolección no pueda realizarse por causas imputables al usuario, la solicitud podrá ser cancelada.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes descritas podrá dar lugar al rechazo de la solicitud de devolución.

COSTOS DE RECOLECCIÓN

a) El costo de recolección será cubierto por el usuario.

b) Dicho costo podrá variar de acuerdo con la ubicación geográfica, condiciones logísticas aplicables y cobertura disponible.

c) El monto correspondiente podrá ser descontado del reembolso aplicable conforme a las políticas vigentes de LG Electronics México.

d) La disponibilidad de recolección estará sujeta a cobertura logística y validación operativa.

PROCESO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

a) El usuario deberá solicitar la devolución del producto dentro del plazo señalado a través de los canales oficiales de atención a clientes de LG Electronics México:

Correo: atenciontiendalg@lge.com

Teléfono: 55 4435 4639

b) El usuario deberá enviar copia de la orden de compra o evidencia de compra, junto con las evidencias fotográficas solicitadas.

c) El usuario deberá enviar un correo electrónico confirmando su decisión de devolución en un plazo máximo de 24 horas posteriores a su reporte inicial, adjuntando la documentación y evidencias correspondientes.

d) LG Electronics México evaluará la información recibida y podrá solicitar evidencias adicionales para determinar la procedencia de la devolución.

e) LG Electronics México notificará al usuario el resultado de la evaluación dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación completa.

f) En caso de que la devolución sea procedente, LG Electronics México enviará la guía o programación de recolección correspondiente.

g) Una vez recibido el producto, éste será sometido a una inspección técnica para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones.

h) El reembolso correspondiente se procesará únicamente después de concluir satisfactoriamente la inspección técnica y se realizará a través del mismo método de pago utilizado por el cliente o conforme a las políticas vigentes de LG Electronics México.

VALIDACIÓN E INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Todos los productos devueltos bajo esta promoción estarán sujetos a inspección por parte de LG Electronics México.

La devolución podrá ser rechazada cuando se detecte cualquiera de las siguientes circunstancias:

· Daños físicos atribuibles al usuario.

· Uso indebido o contrario a las recomendaciones del fabricante.

· Modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

· Componentes, accesorios o documentación faltante.

· Evidencia de sobrecarga, negligencia o instalación inadecuada.

· Incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones.

LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN

a) La promoción aplica únicamente para los modelos participantes señalados en el presente documento.

b) La promoción aplica exclusivamente para compras realizadas a través del sitio oficial www.lg.com/mx durante la vigencia de la promoción.

c) Se limita a una devolución por cliente y/o domicilio durante la vigencia de la promoción.

d) Este beneficio corresponde a un programa promocional de satisfacción del cliente y no constituye un servicio de renta, arrendamiento o préstamo temporal de productos.

e) Cualquier situación no prevista en los presentes Términos y Condiciones será resuelta por LG Electronics México de conformidad con sus políticas vigentes de devolución y la legislación aplicable.

f) La promoción tendrá una vigencia del 10 de julio de 2026 al 10 de agosto de 2026. Las solicitudes de devolución bajo el beneficio “30-Day Trial Pet Care” podrán realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha de entrega del producto, siempre que la compra haya sido efectuada en www.lg.com/mx durante el periodo de vigencia de la promoción y se cumplan las condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones.

g) No participan compras realizadas a través de distribuidores, tiendas departamentales, marketplaces, clubes de precio, cadenas de autoservicio, tiendas especializadas o cualquier otro canal distinto de www.lg.com/mx.

PROMOCIÓN COMERCIAL

El descuento de hasta 55% OFF aplica únicamente en modelos seleccionados y podrá variar dependiendo del producto participante.

El ahorro en moneda nacional corresponde al precio de lista sugerido vigente al momento de la promoción.

Los beneficios de meses sin intereses, envío gratuito, bonificaciones, descuentos bancarios o cualquier otro beneficio comercial estarán sujetos a disponibilidad, vigencia y condiciones establecidas por cada institución financiera participante.

Las promociones no son acumulables con otras ofertas, salvo que expresamente se indique lo contrario.

LG Electronics México podrá modificar o cancelar la presente promoción por causas justificadas, respetando en todo momento los derechos adquiridos por los consumidores durante la vigencia de la promoción.

BENEFICIO ADICIONAL DE CASHBACK

Como beneficio adicional de la presente promoción, los usuarios que adquieran cualquiera de los productos participantes a través de www.lg.com/mx durante la vigencia de la promoción y que no soliciten la devolución del producto dentro del periodo de prueba de 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega, podrán ser elegibles para recibir un Cashback equivalente al 10% (diez por ciento) del valor efectivamente pagado por el producto, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones.

CONDICIONES DEL CASHBACK

a) El cliente deberá conservar el producto adquirido y no haber solicitado devolución alguna bajo el programa"30-Day Trial Pet Care".

b) El cliente deberá compartir una reseña del producto acompañada de al menos una fotografía del producto instalado o en uso, a través del sitio www.lg.com/mx y dentro de la página del producto adquirido.

c) LG Electronics México podrá solicitar información o evidencias adicionales para validar la autenticidad de la reseña y el cumplimiento de los requisitos de participación.

d) El beneficio será otorgado mediante PayPal a la cuenta proporcionada por el participante y validada por LG Electronics México.

e) El procesamiento y entrega del Cashback podrá tomar hasta 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la validación satisfactoria de todos los requisitos establecidos para la obtención del beneficio.

f) El Cashback únicamente será aplicable a compras realizadas durante la vigencia de la presente promoción y sobre productos participantes.

g) El beneficio es personal e intransferible, no acumulable con otros programas de cashback de LG Electronics México y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, productos distintos o cualquier otro beneficio diferente al expresamente señalado.

h) LG Electronics México se reserva el derecho de rechazar el otorgamiento del Cashback cuando detecte información falsa, fraude, incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones o cualquier comportamiento que afecte la correcta operación de la promoción.

i) La obtención del Cashback será incompatible con cualquier devolución realizada bajo el programa"30-Day Trial Pet Care". En caso de devolución procedente, el participante perderá automáticamente el derecho a recibir dicho beneficio.

j) LG Electronics México validará que hayan transcurrido los 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega del producto sin que exista una solicitud de devolución aprobada o en proceso, antes de autorizar el pago del Cashback.