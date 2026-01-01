Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según la luz ambiental. El brillo se aumenta en ambientes iluminados para una mejor visibilidad, mientras que se disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza un panel M+ que puede ofrecer alta eficiencia energética y ahorros de costos al reducir el consumo de energía.



* El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas del respectivo país y sitio.

** M+ IPS redujo aproximadamente el 35% del consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado bajo el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).