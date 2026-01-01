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Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)

Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)

49XE3P-B
Vista frontal de Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD) 49XE3P-B
Front view
-45 degree side view
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Vista frontal de Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD) 49XE3P-B
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Características clave

  • Brillo 1. 3,500 nits (Típ.). 2,800 nits (Min.)
  • Retrato / Paisaje
  • Pantalla verificada por UL Caracteríaticas antidescoloramiento
Soluciones UL Características verificadas de antidecoloración de la pantalla

Soluciones UL Características verificadas de antidecoloración de la pantalla

UL Soluciones

Características anti-descoloración verificadas de exhibición

Pantalla exterior con
Mantenimiento fácil y rendimiento duradero

Hay cuatro XE3P instaladas en la zona de drive-trhu del lugar de hamburguesas, y están mostrando vívidamente el menú de hamburguesas e imágenes aún en el brillo del sol.

Hay cuatro XE3P instaladas en la zona de drive-trhu del lugar de hamburguesas, y están mostrando vívidamente el menú de hamburguesas e imágenes aún en el brillo del sol.

* Todas las mágenes son solo para fines ilustrativos.

Pantalla exterior con clasificación IP

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con varios sensores, proporcionando operaciones confiables y efectivas. En diversos espacios bajo la luz solar, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre cargas operativas excesivas.

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.

Alta visibilidad bajo
sol fuerte 

Con un brillo alto excepcional de 3,500 nits (típico), la pantalla exterior XE3P presenta el contenido de manera clara, cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden interactuar con el contenido en amplios ángulos de visión.

Una XE3P instalada en la calle, y una mujer mira un anuncio de calidad vívida en la pantalla.

Una XE3P instalada en la calle, y una mujer mira un anuncio de calidad vívida en la pantalla.

LG Anti-Descoloración

Al centrarnos en los puntos críticos, desarrollamos nuestra nueva tecnología "Anti-Descoloración" diseñada para disuadir tanto el amarillamiento de la pantalla como los círculos oscuros. Con una solución térmica mejorada, el XE3P puede ofrecer una calidad de pantalla duradera y estable.

La pantalla de la iquierda muestra amarilleamiento deteriorando la calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la verificación UL para funciones antidecoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece clara, salvaguardando la calidad de visualización.

La pantalla de la iquierda muestra amarilleamiento deteriorando la calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la verificación UL para funciones antidecoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece clara, salvaguardando la calidad de visualización.

Primera pantalla del mundo con características antidecoloración verificadas por UL

Especialmente en lo que respecta a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera verificación UL del mundo de las características antidecoloración para pantallas. La XE3P verificada por UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero complicado de los productos de señalización digital para exteriores.

Varias pantallas de exteriores están instaladas en el drive-thru del lugar de hamburguesas, mostrando brilante y y claramente el menú e imágenes de comida.

Varias pantallas de exteriores están instaladas en el drive-thru del lugar de hamburguesas, mostrando brilante y y claramente el menú e imágenes de comida.

* Para más detalles, por favor visite https://verify.ul.com/verifications/1382.

** Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera.

Fiabilidad IP56

El XE3P está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no solo del agua, sino también del polvo, una característica esencial para aplicaciones en exteriores.

Cristal protector IK10

El XE3P incorpora un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para exteriores extremos, que minimiza los daños por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias de los módulos LCD y permitir un mantenimiento rentable.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento

El XE3P puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas de operación de -30℃ a 50℃.

* Realizado por pruebas internas de LG, Temperatura de operación: -30℃~50℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30℃~40℃ (con luz solar directa)

Revestimiento conforme

El recubrimiento conforme protege la placa de circuito y la placa de alimentación contra el polvo, el polvo de hierro, la humedad, etc.

* Películas protectoras delgadas/membranas permeables que filtran el vapor de agua y los desechos sólidos

Gestión eficiente de la energía

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según la luz ambiental. El brillo se aumenta en ambientes iluminados para una mejor visibilidad, mientras que se disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza un panel M+ que puede ofrecer alta eficiencia energética y ahorros de costos al reducir el consumo de energía.

* El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas del respectivo país y sitio.
** M+ IPS redujo aproximadamente el 35% del consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado bajo el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).

La pantalla del XE3P puede ajustar su brillo automáticamente según la luz ambiental.

Fácil gestión de energía

El XE3P ofrece configuraciones de brillo preestablecidas adecuadas para diferentes lugares y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y efectiva del consumo de energía según varios escenarios.

* Modo manual: Máx. 95%, Mín. 5%
Modo de resaltar: Máx. 100%, Mín. 20%
Modo básico: Máx. 70%, Mín. 10%
Modo cercano: Máx. 50%, Mín. 10%

Wi-Fi y Bluetooth integrados

Las conexiones Wi-Fi y Bluetooth integradas facilitan la transferencia y distribución inalámbrica de contenidos, ayudan a evitar el secuestro de datos y garantizan un funcionamiento cómodo y eficaz del dispositivo. Además, el XE3P está equipado con una baliza que ofrece información en tiempo real, utilizando los datos de localización para el contenido de la pantalla.

Pantalla instalada dentro y fuera de un café conectadas vía Wi-Fi y Bluetooth, facilitando el manejo de contenido sin problemas.

Pantalla instalada dentro y fuera de un café conectadas vía Wi-Fi y Bluetooth, facilitando el manejo de contenido sin problemas.

Alerta de vandalismo

Si el sensor detecta que el XE3P sufre un impacto por encima de un umbral determinado o que se desvía de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite responder rápidamente a problemas como el vandalismo.

Si el sipositivo detecta impactos externos sobrepasando cierto umbral, una alerta se enviará automáticamente al administrador.

Si el sipositivo detecta impactos externos sobrepasando cierto umbral, una alerta se enviará automáticamente al administrador.

Fácil instalación 

Para una instalación fácil, el XE3P está equipado con una herramienta de nivelación automática para verificar los niveles horizontal y vertical durante la instalación, lo que reduce la carga del trabajo de instalación.

* La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.

Alto rendimiento con webOS 6.1

LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE3P para una ejecución fluida de varias tareas. El XE3P mejora la conveniencia del usuario con su interfaz gráfica intuitiva**, y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.

* SoC: Sistema en Chip
** GUI: Interfaz Gráfica de Usuario

Ha mejorado la comodidad del usuario utilizando el SoC y webOS.

Supervisión Web

El LG Control Manager*, un programa de monitoreo web embebido, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil o PC, teniendo acceso tanto a datos actuales como pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, hacer ajustes y controlar la unidad de forma remota en tiempo real.

* Habilitado por conexión LAN por cable

Los usuarios pueden monitorear y controlar sus pantallas mediante celulares y laptops.

Socios de contenidos profesionales

Emparejar el XE3P con las soluciones LG SW* mejoraría su utilización.

* Vendido por separado

   

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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP/Energy Star

    O / X

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(2), HDCP2.2

  • Salida de altavoz externo

    O(1, L/R, 10W+10W)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    O(1), HDCP2.2

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))

  • Salida RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada RS232C

    O(1) (4pin phone jack)

  • Salida RS232C

    O(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A (2)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    -30°C to 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5% to 100%

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Sensor de brillo automático

    O

  • Sensor BLU

    O

  • Sensor de corriente

    O

  • VENTILADOR (Incorporado)

    O

  • Sensor de humedad

    O

  • Sensor de píxeles

    O

  • Indicador de encendido

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • ID de configuración automática

    O

  • Sincronización de retroiluminación

    O

  • Faro

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Administrador de control

    O

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Conmutador

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Método ISM

    O

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Network Ready

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • PBP

    O(2)

  • PIP

    O

  • Reproducir vía URL

    O

  • modo PM

    O

  • Pro:Idiom

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Rotación de pantalla

    O

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • SNMP

    O

  • Estado del envío

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O(Max. 15x15)

  • USB Plug & Play

    O

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Despertador en LAN

    O (LAN in / HDbaseT port)

  • webRTC

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    38.4/26/26/38.4mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1287 x 797 x 207mm

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1153.0 x 656.2 x 88.0mm

  • Peso empaquetado

    36.2kg

  • Peso (Cabezal)

    31.2kg

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    49"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Brillo

    3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10bit, 1.07Billion colors

  • Gama de colores

    67%

  • Relación de contraste

    1,300:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    50,000 Hrs (Typ)

  • Resolución nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS, M+

  • Retrato/Paisaje

    O / O

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    O

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    Typ. 8ms (G to G BW)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    3%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Built-In Power

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    350W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)

  • DPM

    0.5W↓

  • Máx.

    380W

  • Apagado

    0.5W↓

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    150W

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    5mm

  • Antirreflectante

    O

  • Grado de protección

    O (IK10)

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    O

  • A prueba de roturas

    O

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Tempered

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • Connected Care

    O

  • Nube SuperSign

    O

  • SuperSign Control+

    O

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Calificación IP

    IP56

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O

  • Luz solar directa

    O

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