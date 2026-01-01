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Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)
Resolución : 1,920 X 1,080 (FHD)
49XE3P-B
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Características clave
- Brillo 1. 3,500 nits (Típ.). 2,800 nits (Min.)
- Retrato / Paisaje
- Pantalla verificada por UL Caracteríaticas antidescoloramiento
UL Soluciones
Características anti-descoloración verificadas de exhibición
Pantalla exterior con
Mantenimiento fácil y rendimiento duradero
* Todas las mágenes son solo para fines ilustrativos.
Pantalla exterior con clasificación IP
LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con varios sensores, proporcionando operaciones confiables y efectivas. En diversos espacios bajo la luz solar, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre cargas operativas excesivas.
Alta visibilidad bajo
sol fuerte
Con un brillo alto excepcional de 3,500 nits (típico), la pantalla exterior XE3P presenta el contenido de manera clara, cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden interactuar con el contenido en amplios ángulos de visión.
LG Anti-Descoloración
Al centrarnos en los puntos críticos, desarrollamos nuestra nueva tecnología "Anti-Descoloración" diseñada para disuadir tanto el amarillamiento de la pantalla como los círculos oscuros. Con una solución térmica mejorada, el XE3P puede ofrecer una calidad de pantalla duradera y estable.
Primera pantalla del mundo con características antidecoloración verificadas por UL
Especialmente en lo que respecta a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera verificación UL del mundo de las características antidecoloración para pantallas. La XE3P verificada por UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero complicado de los productos de señalización digital para exteriores.
* Para más detalles, por favor visite https://verify.ul.com/verifications/1382.
** Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera.
Fiabilidad IP56
El XE3P está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no solo del agua, sino también del polvo, una característica esencial para aplicaciones en exteriores.
Cristal protector IK10
El XE3P incorpora un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para exteriores extremos, que minimiza los daños por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias de los módulos LCD y permitir un mantenimiento rentable.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
El XE3P puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas de operación de -30℃ a 50℃.
* Realizado por pruebas internas de LG, Temperatura de operación: -30℃~50℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30℃~40℃ (con luz solar directa)
Revestimiento conforme
El recubrimiento conforme protege la placa de circuito y la placa de alimentación contra el polvo, el polvo de hierro, la humedad, etc.
* Películas protectoras delgadas/membranas permeables que filtran el vapor de agua y los desechos sólidos
Gestión eficiente de la energía
El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según la luz ambiental. El brillo se aumenta en ambientes iluminados para una mejor visibilidad, mientras que se disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza un panel M+ que puede ofrecer alta eficiencia energética y ahorros de costos al reducir el consumo de energía.
* El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas del respectivo país y sitio.
** M+ IPS redujo aproximadamente el 35% del consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado bajo el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).
Fácil gestión de energía
El XE3P ofrece configuraciones de brillo preestablecidas adecuadas para diferentes lugares y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y efectiva del consumo de energía según varios escenarios.
* Modo manual: Máx. 95%, Mín. 5%
Modo de resaltar: Máx. 100%, Mín. 20%
Modo básico: Máx. 70%, Mín. 10%
Modo cercano: Máx. 50%, Mín. 10%
Wi-Fi y Bluetooth integrados
Las conexiones Wi-Fi y Bluetooth integradas facilitan la transferencia y distribución inalámbrica de contenidos, ayudan a evitar el secuestro de datos y garantizan un funcionamiento cómodo y eficaz del dispositivo. Además, el XE3P está equipado con una baliza que ofrece información en tiempo real, utilizando los datos de localización para el contenido de la pantalla.
Alerta de vandalismo
Si el sensor detecta que el XE3P sufre un impacto por encima de un umbral determinado o que se desvía de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite responder rápidamente a problemas como el vandalismo.
Fácil instalación
Para una instalación fácil, el XE3P está equipado con una herramienta de nivelación automática para verificar los niveles horizontal y vertical durante la instalación, lo que reduce la carga del trabajo de instalación.
* La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.
Alto rendimiento con webOS 6.1
LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE3P para una ejecución fluida de varias tareas. El XE3P mejora la conveniencia del usuario con su interfaz gráfica intuitiva**, y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.
* SoC: Sistema en Chip
** GUI: Interfaz Gráfica de Usuario
Supervisión Web
El LG Control Manager*, un programa de monitoreo web embebido, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil o PC, teniendo acceso tanto a datos actuales como pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, hacer ajustes y controlar la unidad de forma remota en tiempo real.
* Habilitado por conexión LAN por cable
Socios de contenidos profesionales
Emparejar el XE3P con las soluciones LG SW* mejoraría su utilización.
* Vendido por separado
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Básico
Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP/Energy Star
O / X
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(2), HDCP2.2
Salida de altavoz externo
O(1, L/R, 10W+10W)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
O(1), HDCP2.2
Entrada RJ45 (LAN)
O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))
Salida RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada RS232C
O(1) (4pin phone jack)
Salida RS232C
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Type A (2)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
-30°C to 50 °C
Humedad de funcionamiento
5% to 100%
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Sensor de aceleración (giroscopio)
O
Sensor de brillo automático
O
Sensor BLU
O
Sensor de corriente
O
VENTILADOR (Incorporado)
O
Sensor de humedad
O
Sensor de píxeles
O
Indicador de encendido
O
Sensor de temperatura
O
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
ID de configuración automática
O
Sincronización de retroiluminación
O
Faro
O
Imagen del logotipo de arranque
O
Administrador de control
O
Rotación de entrada externa
O
Conmutador
O
Reproducción sin obstáculos
O
Administrador de grupo
O
HDMI-CEC
O
Método ISM
O
Programación de contenidos locales
O
Sincronización de red local
O
Network Ready
O
Imagen sin señal
O
PBP
O(2)
PIP
O
Reproducir vía URL
O
modo PM
O
Pro:Idiom
O
Sincronización RS232C
O
Rotación de pantalla
O
Configuración de clonación de datos
O
Configuración del servidor de SI
O
Ahorro de energía inteligente
O
SNMP
O
Estado del envío
O
Configuración del modo mosaico
O(Max. 15x15)
USB Plug & Play
O
Etiqueta de video
O(4)
Despertador en LAN
O (LAN in / HDbaseT port)
webRTC
O
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
38.4/26/26/38.4mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1287 x 797 x 207mm
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1153.0 x 656.2 x 88.0mm
Peso empaquetado
36.2kg
Peso (Cabezal)
31.2kg
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49"
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Direct
Brillo
3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)
Profundidad de color (cantidad de colores)
10bit, 1.07Billion colors
Gama de colores
67%
Relación de contraste
1,300:1
Dinámica CR
500,000:1
Vida útil
50,000 Hrs (Typ)
Resolución nativa
1920x1080 (FHD)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Tecnología de paneles
IPS, M+
Retrato/Paisaje
O / O
QWP (Placa de cuarto de onda)
O
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
Typ. 8ms (G to G BW)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
3%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Built-In Power
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
350W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)
DPM
0.5W↓
Máx.
380W
Apagado
0.5W↓
Ahorro de energía inteligente (70%)
150W
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
5mm
Antirreflectante
O
Grado de protección
O (IK10)
Infrarrojo - Resistencia (IR)
O
A prueba de roturas
O
Templado / Fortalecimiento químico
Tempered
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
Connected Care
O
Nube SuperSign
O
SuperSign Control+
O
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Calificación IP
IP56
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Luz solar directa
O
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