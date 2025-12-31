LG ELECTRONICS EXPANDE LA LÍNEA XBOOM BY WILL.I.AM PARA ADAPTARSE A TODOS LOS ESTILOS DE VIDA, CON PERSONALIZACIÓN IMPULSADA POR IA

Cuatro nuevos modelos diseñados para fiestas y aventuras, dentro y fuera del hogar

CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE DICIEMBRE DE 2025. – LG Electronics (LG) y el innovador global will.i.am presentan una gama expandida de xboom en el CES 2026, basándose en el éxito de los modelos de 2025, como Stage 301 y los originales Bounce y Grab. Con bocinas inspiradas en escenarios para animar cualquier fiesta y diseños resistentes pensados para la aventura al aire libre, la nueva colección combina un sonido potente con personalización basada en inteligencia artificial y un estilo versátil. Este nuevo capítulo de la colaboración apuesta por una interacción más inteligente, mayor duración de batería y diseños que se integran de forma natural a cualquier estilo de vida, transformando la experiencia de audio en algo más conectado y dinámico.

Funciones con Inteligencia Artificial que personalizan cada momento de escucha

Las bocinas xboom by will.i.am ofrecen un sonido balanceado, con bajos profundos, para una experiencia envolvente y cómoda. FYI.RAiDiO ahora está totalmente integrado, lo que permite a los usuarios interactuar con diez personajes y DJs basados en inteligencia artificial a través de conversaciones bidireccionales. Con el botón MYButton dedicado o la aplicación FYI.RAiDiO, los oyentes reciben una selección en tiempo real y una personalización basada en la ubicación, adaptada a diferentes contextos y momentos..

Cuatro nuevos modelos diseñados para fiestas, aventuras y el día a día

La línea extendida de xboom by will.i.am presenta la última generación de bocinas, entre las que se incluyen Stage 501, Blast, Mini y Rock, todas ellas diseñadas para diferentes modos de escucha y estilos de vida, con inteligencia artificial como elemento central. AI Sound analiza automáticamente el contenido de audio y ajusta la ecualización para resaltar melodías, ritmos o voces, logrando una experiencia más pulida y envolvente.

Con AI Lighting, las barras de luz multicolor integradas en las bocinas xboom se sincronizan con el sonido y se mueven al ritmo de la música, aportando un efecto visual dinámico que eleva el ambiente. Por su parte, Space Calibration Pro* evalúa la calidad del sonido según el espacio y ajusta la salida de audio para que las bocinas xboom ofrezcan un sonido uniforme y potente, tanto en interiores como en exteriores.

xboom Stage 501: potencia lista para la fiesta con modo karaoke

¿Te encantan las noches de karaoke o cantar con tus amigos? El xboom Stage 501 te lo hace muy fácil con su función AI Karaoke Master, que utiliza el aprendizaje profundo de más de 10,000 canciones. Esta función puede eliminar o ajustar las voces de prácticamente cualquier canción e incluso ajustar el tono, lo que permite a los usuarios cantar solos, a dúo con el artista o mantener las voces bajas si se les da vergüenza, todo ello sin necesidad de archivos especiales ni suscripciones.

La fiesta no se detiene: disfruta hasta 25 horas de reproducción gracias a su batería intercambiable de 99 Wh, para que la música te acompañe a donde vayas. Conectado a la corriente, Stage 501 ofrece hasta 220 W de potencia y 160 W cuando funciona con batería, garantizando un sonido potente que llena cualquier espacio. El diseño de su caja de cinco lados hereda el concepto de la Stage 301 con su aspecto dinámico y múltiples configuraciones (vertical, horizontal, inclinada o montada en soporte) mientras que los woofers duales, los controladores de rango completo y los tweeters crean un audio potente y enérgico para cualquier ocasión.

xboom Blast: bocina resistente para exteriores con batería de larga duración

¿Planeas un día de playa, una escapada de campamento o una fiesta en el jardín? xboom Blast está hecha para aventuras prolongadas, con hasta 35 horas de reproducción gracias a su batería de 99 Wh, para que la música no pare. Al combinar esta autonomía con una potencia de 220 W y tres radiadores pasivos, Blast crea un sonido amplio y envolvente que mantiene el ambiente encendido dondequiera que estés.

Su diseño resistente, los refuerzos en los bordes y las pruebas de durabilidad según estándares militares la hacen ideal para el uso rudo en exteriores. Detalles bien pensados, como la cuerda lateral, marcan la diferencia, sobre todo en espacios concurridos. Este ingenioso complemento te permite sujetar la Blast en posición vertical para moverte con mayor facilidad entre multitudes o en entornos exteriores concurridos, mientras que el asa superior de goma ofrece otra opción para transportarlo rápidamente.

xboom Mini: diseño compacto tipo cubo con estilo y versatilidad para el día a día

Una bocina que se integra de forma natural a tu rutina diaria: así se define xboom Mini. Ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, ideal para la cocina, la terraza o para llevarla contigo a cualquier lugar. A pesar de su tamaño compacto, Mini brinda un sonido claro y bien definido gracias a Sound Field Enhance, incluso en espacios abiertos.

Su diseño en forma de cubo y su correa Magic Strap facilitan colocarla en cualquier espacio, mientras que la resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 garantiza su durabilidad tanto en interiores como en exteriores. Además, cuenta con un soporte integrado para tripié que suma versatilidad, y controles táctiles intuitivos que hacen muy sencillo y cómodo ajustar el volumen y la reproducción.

xboom Rock: diseño resistente que cumple con los estándares de calidad militar

Pensada para aventuras exigentes, xboom Rock combina gran durabilidad con funciones inteligentes para compartir música y mantener el ritmo en cualquier lugar. Ofrece hasta 10 horas de reproducción y ha sido probada bajo siete estándares militares, lo que garantiza un desempeño confiable incluso en entornos exteriores retadores. Como versión mejorada del modelo anterior XG2, Rock ahora brinda un rendimiento superior con una potencia aumentada a 6 W, ofreciendo un sonido más claro y con mayor impacto para disfrutar al aire libre.

Su sonido envolvente está potenciado por la tecnologíse Sound Field Enhance, que mantiene la calidad incluso en espacios abiertos. Con LE Audio Auracast, compartir música entre varias bocinas es muy sencillo, ideal para salidas en grupo y escuchar música en compañía. Además, cuenta con un botón inteligente que permite acceder rápidamente a las funciones de la app, haciendo de xboom Rock una compañera confiable para caminatas, campamentos o cualquier escapada al aire libre.

“Estamos convirtiendo el sonido en una experiencia viva que aprende y evoluciona”, señaló will.i.am. “Con FYI.RAiDiO y los personajes basados en inteligencia, las bocinas xboom by will.i.am abren la puerta a una nueva forma de disfrutar de la experiencia sonora a través de una inspiradora conexión cultural con la inteligencia artificial. Estas mejoras acercarán a las personas y las conectarán a través de una pasión compartida por la música y la creatividad”.

“La colaboración con will.i.am sigue impulsando nuestra visión de un sonido inteligente y expresivo”, comentó Lee Jeong-seok, responsable del negocio de audio de LG Media Entertainment Solution Company. “De cara a 2026, las soluciones de audio portátiles seguirán siendo un motor de crecimiento clave para LG, ya que combinan un rendimiento refinado, innovación en inteligencia artificial y un diseño que refleja lo que más valoran los consumidores”.

Las últimas incorporaciones a la línea de producto “xboom by will.i.am”, que llegarán a distintos mercados globales a lo largo de 2026, estarán en exhibición durante CES 2026 en el stand de la compañía (#15004, Las Vegas Convention Center), del 6 al 9 de enero. Para conocer más novedades sobre los anuncios de LG, visita LG Newsroom.

# # #

Aplica para los modelos Stage 501 y Blast

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un referente en innovación en televisiones, audio, pantallas y plataformas de Smart TV. La compañía eleva la experiencia de entretenimiento en el hogar con sus televisores OLED reconocidos por sus negros perfectos y colores precisos, así como con sus televisores LCD premium Micro RGB y QNED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS.

Además, MS ofrece soluciones de Tecnologías de la Información que incluyen monitores para gaming y uso empresarial, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas, así como soluciones de señalización (Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad y software de señalización), diseñadas para maximizar la eficiencia en el trabajo y generar un alto valor para sus clientes. Para más noticias sobre LG, visita www.LGnewsroom.com

Acerca de will.i.am

Como artista creativo, emprendedor tecnológico y fundador y CEO de FYI (un mensajero de IA Web 3.0), will.i.am (William Adams) ha sido reconocido con un Premio CLIO, un Premio Emmy, nueve Premios Grammy, el James C. Morgan Global Humanitarian Award, un TIME 100 Impact Award, el Crystal Award del Foro Económico Mundial y una Beca Honoraria del Institution of Engineering and Technology (IET).

En 2024 se sumó a un grupo exclusivo de artistas que han participado en dos shows de medio tiempo del Super Bowl (2011–Dallas y 2024–Las Vegas). En 2025, will.i.am fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la ONU para la Coalición de Habilidades en IA de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y también fue designado Profesor de Práctica en la Universidad Estatal de Arizona, con enfoque en temas de inteligencia artificial. De manera paralela, se desempeña como asesor creativo en innovación, futurista, artista musical multiplatino ganador del Grammy, productor y entertainer (coach de “The Voice” en su edición del Reino Unido durante 13 temporadas; conductor de “The FYI Show” en SiriusXM), además de emprendedor tecnológico dentro de una carrera multidisciplinaria. Invierte y desarrolla negocios en diversos sectores, que van desde la herramienta de creatividad y productividad FYI Web 3.0 hasta la industria automotriz, tecnología de consumo, moda, alimentos y bebidas, software y telecom. Recientemente, FYI.AI anunció el lanzamiento de EDU.FYI, una extensión educativa impulsada por IA, desarrollada en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona.

Acerca de FYI

FYI es la primera herramienta de productividad con IA creada para creativos, por creativos, pensada para potenciar al máximo el talento creativo de las personas. El artista global, innovador y emprendedor will.i.am fundó FYI con el objetivo de “Focus Your Ideas” y transformar la manera en que los creativos crean, colaboran y monetizan su contenido. FYI ofrece herramientas para maximizar la creatividad mediante personalidades de IA únicas, gestión de archivos y proyectos, mayor seguridad y herramientas de diseño. Para conocer más sobre las innovadoras soluciones de mensajería creativa y comunicación de FYI.AI, así como EDU.FYI, que impulsa la participación estudiantil y la productividad del profesorado, visita fyi.ai.

Nota del editor: Si su política editorial requiere incluir el nombre legal completo de will.i.am, este es William Adams. Cualquier otro nombre que aparezca en wikis o en publicaciones previas es incorrecto. Favor de compartir esta información con el equipo de edición y solicitar que se registre en las bases de datos internas el nombre legal correcto de will.i.am