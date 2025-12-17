LG MICRO RGB EVO: EL TELEVISOR LCD MÁS AVANZADO DE LG CON LA PRECISIÓN DEL PROCESADOR DE IA DE OLED

El galardonado Micro RGB evo marca un nuevo estándar en reproducción de color certificado por Intertek; con cobertura de triple color al 100% en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE DICIEMBRE DE 2025. – LG Electronics presentará en CES 2026 su primer televisor RGB insignia, el LG Micro RGB evo, ganador del premio a la innovación CES 2026. Gracias a la tecnología Micro RGB y a los LEDs RGB individuales más pequeños jamás utilizados por LG en un TV, este modelo representa un salto monumental que va mucho más allá del MiniLED.

LG Micro RGB evo representa una evolución importante en la tecnología Micro RGB: utiliza la precisión de OLED para controlar cada uno de los ultra micro LED RGB de retroiluminación, llevando 13 años de experiencia y excelencia técnica de LG OLED a la categoría RGB. El motor detrás de este desempeño es el recién actualizado procesador α (Alpha) 11 Gen 3, basado en un Dual AI Engine de nueva generación, que incorpora Dual Super Upscaling para procesar de forma simultánea dos tipos de escalado por IA. El resultado es una mayor nitidez e imágenes naturales y equilibradas, con el nivel más alto de claridad e inmersión en la industria.

Esta enorme capacidad de procesamiento da vida a RGB Primary Color Ultra, una innovación que ofrece reproducción completa del espectro de color. Gracias a esta tecnología, el LG Micro RGB evo alcanza un rango excepcional, certificado por Intertek con 100% de cobertura de gama de color en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, el nivel más alto de reproducción cromática logrado hasta hoy. Esto garantiza una precisión óptima para todo tipo de usos, desde edición digital y cine HDR, hasta las tecnologías de visualización de nueva generación.

A esta perfección de color se suma Micro Dimming Ultra, una tecnología que coordina más de mil zonas de atenuación con una precisión excepcional. El resultado es el máximo nivel de contraste en un televisor LCD, afinando el control de brillo y color para revelar detalles finos tanto en escenas oscuras como en las más luminosas.

Más allá de la calidad de imagen, la innovación también se refleja en la experiencia del usuario, gracias a Multi-AI, que integra soluciones líderes de la industria como Microsoft Copilot y Google Gemini. La interfaz se vuelve profundamente personalizada a través de la galardonada plataforma webOS, con funciones como Voice ID, AI Picture/Sound Wizard y una pantalla de inicio “Mi página” adaptada a cada usuario. Además, un AI Concierge, junto con AI Chatbot y AI Search mejorados, eleva la experiencia de visualización al facilitar la exploración de contenidos y el acceso a información relacionada, de forma simple y natural.

“Alcanzar la máxima fidelidad visual es el objetivo de cualquier pantalla, y con LG Micro RGB evo hemos logrado lo que antes se consideraba imposible para esta categoría”, afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “Este lanzamiento marca la evolución del televisor RGB y redefine los estándares de la industria, ofreciendo un desempeño sin límites para quienes exigen una precisión de color asombrosa.”

El LG Micro RGB evo (modelo MRGB95) estará disponible en tamaños de 100, 86 y 75 pulgadas.

Los asistentes a CES 2026 podrán conocer de primera mano las más recientes innovaciones de LG en entretenimiento en el hogar en el stand de la compañía (#15004, Las Vegas Convention Center) del 6 al 9 de enero. Para más información y actualizaciones sobre los anuncios de LG, visita el LG Newsroom.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un referente en innovación en televisores, audio, pantallas y plataformas de Smart TV. La compañía eleva la experiencia de entretenimiento con sus televisores OLED, reconocidos por su negro perfecto y color preciso, así como con sus televisores LCD QNED premium, todos impulsados por la plataforma webOS, que ofrece una experiencia personalizada. Además, MS ofrece soluciones de Tecnologías de la Información como monitores para gaming y negocios, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas, así como soluciones de señalización que incluyen Micro LED signage, señalización digital, pantallas para hospitalidad y software especializado, diseñadas para maximizar la eficiencia operativa y generar alto valor para los clientes. Para más noticias sobre LG, visita LG Newsroom