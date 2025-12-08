Términos y Condiciones  “Arma el rompecabezas y gana con LG Family Club” 

Nombre del concurso: “Arma el rompecabezas y gana con LG Family Club”

EL EVENTO “Arma el rompecabezas y gana con LG Family Club” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

LA PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Requisitos y elegibilidad

Debe ser persona física.

Debe tener domicilio dentro de la República Mexicana.

Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador de la dinámica “Arma el rompecabezas y gana con LG Family Club”

No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

Los participantes tienen que ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Detalles de la dinámica

El lunes 15 de diciembre del 2025 se comunicará la dinámica “Arma el rompecabezas y gana con LG Family Club” Facebook e Instagram.

Pasos a seguir para participar en la Dinámica

Paso 1: Para participar, los usuarios deberán observar el mosaico del rompecabezas y revisar cuidadosamente el espacio vacío que falta por completar.

Paso 2: En la segunda imagen del carrusel encontrarán 4 opciones de respuesta. Los participantes deberán elegir la imagen correcta que completa el rompecabezas.

Paso 3: Una vez que tengan su respuesta, deberán dejarla en los comentarios indicando la opción seleccionada.

Detalles de la inscripción

La dinámica comenzará el 15 de diciembre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México y terminará el 19 de diciembre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México.

La dinámica se publicará en la cuenta oficial de Instagram (lgmexico) y TikTok (lg_mexico).

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. Inicia el 15 de diciembre del 2025 y termina el 19 de diciembre del 2025 a las 12:00:00 p.m.

Selección de los ganadores

1.- La dinámica inicia el 15 de diciembre del 2025 y finaliza el 19 de diciembre del 2025, durante este periodo se elegirán 175 ganadores.

2.- Los participantes deberán ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, X y TikTok.

3.- Los ganadores serán los 87 primeros usuarios en tener la respuesta correcta en el caso de Facebook y los 88 primeros usuarios en tener la respuesta correcta en el caso de Instagram, dejar su participación en los comentarios de la publicación y enviar por mensaje directo su registro.

4.- Un jurado inapelable de LG evaluará las participaciones, además de revisar que el participante haya cumplido con los Términos y Condiciones señaladas, y definirá a los 175 ganadores de la dinámica.

Detalles del premio

Se regalarán 50 tarjetas de Spotify y 125 cupones para café.

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por el canal por el cual haya participado (Facebook, Instagram o TikTok) y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal, y aceptar los Términos y condiciones.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- El ganador no reclama el premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto.

- Los datos brindados por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

- Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

Todos los premios son a entera discreción de LGE.

Notificación a los ganadores

- Los ganadores serán notificados por Instagram o Facebook. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 6 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

- Para poder reclamar su premio, el potencial ganador deberá enviar una foto de su identificación oficial después de haber recibido la notificación, así como aceptar el manejo confidencial de su información por LGE únicamente por protocolo. Si el documento solicitado no es enviado dentro del plazo especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LGE puede dar el premio por perdido a su entera discreción. LGE no incurrirá en obligación alguna en la medida en que el Patrocinador decida abstenerse de la explotación de sus derechos en lo sucesivo. Los ganadores mantendrán indemne a los organizadores de la Promoción de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y Condiciones.

- Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la dinámica.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos