Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™ + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean
Características clave
- Easy Clean™: Disfrute de un proceso de limpieza simplificado y sin químicos. Ahorra tiempo y energía.
- Triple Flama UltaHeat™: Quemador para mayor potencia en la parte inferior de tus utensilios de cocción
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
- Recubrimiento de Fácil limpieza EasyCleanTM
- Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 606 mm x 503 mm x 344 mm
- Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™
- Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
EasyClean
Sí
Tipo de combustible
LPG / LNG
Color exterior
Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD
Bloqueo de control
No Disponible
EasyClean
Sí
Temporizador de cocina
No Disponible
Ajuste del tiempo
No Disponible
CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN
Tipo de elemento/quemador (triple)
Quemador Triple Flama UltraHeat™
Número de quemadores/elementos de la placa de cocción
5 (1 Triple Flama)
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Apagado automático de seguridad
No
Conversión de convección
No
Número de rejillas del horno
2
Número de posiciones de rejilla
7
Modo de cocción de horno
Sí
Tipo de luz del horno
Manual
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
No Disponible
Ubicación del control
Frontal
Tipo de control
Perilla
MODOS DE COCCIÓN
Sensor de cocción
No
DISEÑO/ACABADO
Pantalla de control
No Disponible
Material de la manija
STS
Material de la perilla
Cromo Plateado
Color exterior
Acero Inoxidable
Tipo de control del horno
Manual
Función de la puerta del horno
Humo
DIMENSIONES/PESO
Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)
631 x 1160 x 785
Profundidad total (incluida la manija) (mm)
743.4
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
758.8 x 912.4 x 682.8
Peso del producto (kg)
aprox 76.2
Tamaño en ancho (mm)
758.8
CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN
Tipo de cajón
Almacenaje (deslizable)
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Color de la puerta
Smog
EasyClean
Sí
Color exterior
Negro
Capacidad del horno (L)
42
Tipo de horno
Microondas Solo
CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD
Bloqueo para niños
Sí
EasyClean
Sí
Ajuste del tiempo
Sí
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS
Potencia de salida de microondas (W)
1200
Capacidad del horno (L)
42
Smart Inverter
Sí 10 años Garantía
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED Blanco
Tipo de control
Glass Touch
DISEÑO/ACABADO
Pantalla de control
LED Blanco
Color exterior
Negro
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
544 x 308 x 441
Peso del producto (kg)
11.5
Tamaño en ancho (mm)
544
TECNOLOGÍA SMART
SmartDiagnosis
Sí
