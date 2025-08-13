Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™ + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean

Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™ + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean

Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™ + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean

LRGL5843SOB.MS1597
Características clave

  • Easy Clean™: Disfrute de un proceso de limpieza simplificado y sin químicos. Ahorra tiempo y energía.
  • Triple Flama UltaHeat™: Quemador para mayor potencia en la parte inferior de tus utensilios de cocción
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 758 mm x 912 mm x 682 mm
  • Recubrimiento de Fácil limpieza EasyCleanTM
  • Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 606 mm x 503 mm x 344 mm
Productos en este Combo: 2
Estufa LRGL5843S

LRGL5843S

Estufa LG 5.8 pies cúbicos con Easy Clean™

MICROONDAS_LG_MS1597DIS

MS1597DIS

Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean

Tres platillos siendo cocinados con ayuda de la triple flama UltraHeat™.

Cocina rápido con el quemador Triple Flama UltraHeat™

Aplica uniformemente mayor potencia en la parte inferior de tus utensilios de cocción. Gracias a sus 5 quemadores con gran espacio podrás colocar sartenes grandes en la estufa al mismo tiempo
Se muestra la fácil limpieza del producto sin la necesidad de químicos.

Cuidate, Limpia sin Químicos

Gracias a su recubrimiento especial de esmalte hidrofílico puede eliminarse fácilmente cualquier residuo con solo agua. Sólo rocíe el interior de su horno con agua, pulse el botón para activar la función EasyClean 20 minutos y límpie cualquier residuo. "Los hornos de las nuevas estufas de gas LG son más fácil de limpiar"
Una gráfica y estufa demuestran que no hay peligro de incendio gracias a el bloqueo automático de gas.

Sin peligro de incendio

¿Alguna vez te preocupaste por una fuga de gas en el interior del horno? El Bloqueo Automático de Gas, detiene el suministro de gas si la flama se apaga mientras esta cocinando. Sin peligro de incendio y quemaduras.
Diagrama que muestra las características del horno de microondas.

Smart Inverter

La tecnología Smart Inverter de LG le ofrece, una cocción más rápida y uniforme, gracias al control preciso de temperatura y mayor potencia. Cocine, caliente y descongele una gran variedad de alimentos.
Una pizza y taza abarcan la imagen y muestra que el producto caliente uniformemente.

Caliente Uniformemente

Cocción uniforme en cada platillo para una experiencia exquisita
Un corte de carne descongelado se muestra.

Descongele Uniformemente

Con sólo ajustar la temperatura descongele un delicioso corte de carne y disfrute una nueva experiencia.
Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

EasyClean

Tipo de combustible

LPG / LNG

Color exterior

Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo de control

No Disponible

EasyClean

Temporizador de cocina

No Disponible

Ajuste del tiempo

No Disponible

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE COCCIÓN

Tipo de elemento/quemador (triple)

Quemador Triple Flama UltraHeat™

Número de quemadores/elementos de la placa de cocción

5 (1 Triple Flama)

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Apagado automático de seguridad

No

Conversión de convección

No

Número de rejillas del horno

2

Número de posiciones de rejilla

7

Modo de cocción de horno

Tipo de luz del horno

Manual

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

No Disponible

Ubicación del control

Frontal

Tipo de control

Perilla

MODOS DE COCCIÓN

Sensor de cocción

No

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

No Disponible

Material de la manija

STS

Material de la perilla

Cromo Plateado

Color exterior

Acero Inoxidable

Tipo de control del horno

Manual

Función de la puerta del horno

Humo

DIMENSIONES/PESO

Dimensión del interior del horno (An. x Alt. x Prof.) (mm)

631 x 1160 x 785

Profundidad total (incluida la manija) (mm)

743.4

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

758.8 x 912.4 x 682.8

Peso del producto (kg)

aprox 76.2

Tamaño en ancho (mm)

758.8

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenaje (deslizable)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Color de la puerta

Smog

EasyClean

Color exterior

Negro

Capacidad del horno (L)

42

Tipo de horno

Microondas Solo

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo para niños

EasyClean

Ajuste del tiempo

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS

Potencia de salida de microondas (W)

1200

Capacidad del horno (L)

42

Smart Inverter

Sí 10 años Garantía

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED Blanco

Tipo de control

Glass Touch

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

LED Blanco

Color exterior

Negro

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

544 x 308 x 441

Peso del producto (kg)

11.5

Tamaño en ancho (mm)

544

TECNOLOGÍA SMART

SmartDiagnosis

