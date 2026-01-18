About Cookies on This Site

Historias con LG I Enero

La buena vida comienza en casa

2026, comienza bien el año nuevo

 

 

 

 

 

 

 

Cada año hacemos grandes propósitos.
Pero, a veces, el cambio comienza en silencio—
en algún lugar dentro de nuestro hogar.

¿Y si un pequeño cambio—mover un solo objeto, reorganizar un mueble— pudiera ayudar a reiniciar tu rutina diaria de año nuevo?

Desde la sala hasta la cocina y el área de lavado—
este es el momento de comenzar tu propio nuevo ritmo,
junto a los electrodomésticos LG.

*Algunos elementos de esta historia y de las imágenes que la acompañan fueron creados con el uso de IA, únicamente con fines ilustrativos de storytelling.

Ofertas Exclusivas de Enero

18/01/2026 ~31/01/2026

Revisa la nueva historia y obtén un 10% de descuento.

Una imagen estilo collage de una mujer haciendo ejercicio bajo el aire acondicionado mientras ve televisión, y un hombre leyendo en el sofá.

Una sala que te invita a entrar

Creando una nueva versión de ti a través de pequeños cambios

En el año nuevo, ¿por qué no comenzar por el espacio más grande de tu hogar y hacerlo sentir más cercano a quien eres?
Incluso el cambio más pequeño en la organización del hogar
para el año nuevo puede transformar el ánimo de todo tu día.


Primero, gira el sofá con decisión hacia la ventana.
A medida que la suave luz de la mañana llena la habitación,
cerrar los ojos por un momento para meditar
o pasar tranquilamente las páginas de un libro
hace que tu propia rutina matutina se establezca de forma natural.


Luego, crea una “zona de hobbies” en un rincón de la sala.
Cuando solo las cosas que amas —ejercicio, dibujo, tejido—
están a la vista, surge un flujo que te permite comenzar sin dudar.


Un lugar donde permanecen tus preferencias,
donde cada día avanza a un ritmo que se siente tuyo.
Así es como tu sala puede transformarse para el nuevo año.

De lavar a secar y organizar—todo a la vez

Así es como tu sala puede transformarse para el nuevo año.

El lavado es una tarea diaria del hogar,
pero incluso un pequeño cambio en el espacio puede hacer que la rutina se sienta mucho más ligera.


Cuelga los artículos de pretratamiento, como quitamanchas y rodillos quitapelusa, a la altura de los ojos
para simplificar la preparación.
Organiza los productos de lavado en bandejas, según el orden de uso,
para encontrarlos con facilidad.
Coloca canastas cerca para separar la ropa justo después del lavado
mantiene un flujo de limpieza de año nuevo eficiente y continuo.


Suma la lavadora-secadora todo en uno de LG, que conecta el lavado y el secado de forma integrada,
y tu rutina de lavado optimizada queda completa.


Pequeños cambios pueden transformar las rutinas cotidianas
en algo más simple y cómodo.

Una imagen estilo collage de un hombre yendo hacia la lavadora para preparar la ropa, junto con un primer plano de un canasto de ropa.

Una imagen estilo Polaroid de una persona organizando las compras en el refrigerador, en una cocina de tonos madera, con recipientes para meal prep y stickers en el refrigerador.

Una rutina de refrigerador para vaciar y volver a llenar

Llenándolo de salud

Los cambios de año nuevo no tienen que ser grandes.
Comienza reorganizando el lugar que más abres—tu refrigerador.


Primero, retira los ingredientes que han quedado olvidados con el tiempo
y luego agrupa los productos con períodos de conservación similares,
dividiéndolos de forma ordenada por secciones.
Elegir y organizar se vuelve mucho más ligero.


Después, elige un “hábito del año” para tu rutina de alimentación
y mantén siempre esos ingredientes en el mismo lugar.
Con solo cambiar lo que ves, pueden surgir de forma natural
nuevas resoluciones de salud para el año nuevo.


Escribe pequeñas metas en la puerta del refrigerador
y se convertirán en recordatorios diarios que verás cada día,
ayudándote a mantenerte conectado con tus objetivos para el nuevo año.


La satisfacción de vaciar y la salud de volver a llenar—
estas pequeñas rutinas pueden renovar silenciosamente quién eres este año.

Los pequeños cambios se convierten en el inicio del cambio.
Dentro de las rutinas de vaciar, organizar y volver a llenar,
la vida cotidiana en 2026 se vuelve poco a poco más ordenada y ligera.

Comienza ahora tu propia rutina de año nuevo con LG.

Una mujer está sentada en un sofá, en un ambiente nocturno acogedor, sonriendo con naturalidad mientras ve televisión, acompañada de una iluminación suave y ambiental.

Una mujer está sentada en un sofá, en un ambiente nocturno acogedor, sonriendo con naturalidad mientras ve televisión, acompañada de una iluminación suave y ambiental.

Toma de producto de la lavadora

¿Cómo las lavadoras y secadoras LG alivian la carga del lavado?

• ThinQ™
La comodidad de iniciar y gestionar el lavado con facilidad, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• TurboWash™
Lavado rápido y eficaz, incluso en los días más ocupados.

Toma de producto del OLED TV

¿Cómo puede un LG OLED TV profundizar la inmersión en tu living?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Da vida a cada momento con detalles vibrantes y un sonido envolvente.

• Ultra Slim Design:
Elegancia delgada que se integra de forma natural en tu espacio.

Una oferta exclusiva para enriquecer tus momentos cotidianos.

