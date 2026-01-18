La buena vida comienza en casa

Cada año hacemos grandes propósitos.

Pero, a veces, el cambio comienza en silencio—

en algún lugar dentro de nuestro hogar.

¿Y si un pequeño cambio—mover un solo objeto, reorganizar un mueble— pudiera ayudar a reiniciar tu rutina diaria de año nuevo?

Desde la sala hasta la cocina y el área de lavado—

este es el momento de comenzar tu propio nuevo ritmo,

junto a los electrodomésticos LG.

*Algunos elementos de esta historia y de las imágenes que la acompañan fueron creados con el uso de IA, únicamente con fines ilustrativos de storytelling.