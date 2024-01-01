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Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR

Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR

WP18GAR
Vista frontal de Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR WP18GAR
LG Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR, WP18GAR
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Vista frontal de Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR WP18GAR
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Características clave

  • Sistema sin aspas Roller- Jet
  • 3 Programas de lavado
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 905 mm x 1025 mm x 545 mm
  • Wind Jet Dry
  • Filtros atrapa pelusas
  • Sistema anti roedores
Más
Se muestra una toma de la lavadora desde dentro, explicando la función Roller Jet para lograr un lavado sanitizado.

Roller Jet

El rodillo frota y talla la ropa con una fricción añadida para eliminar el polvo y los ácaros, proporcionando un lavado más sanitizado.

*Sistema sin aspas Roller- Jet.

Explica las 3 fuerzas de lavado con Punch+3, creando potentes corrientes para un lavado uniforme.

3 Programas de lavado

Personaliza tu lavado: 3 ciclos de lavado te permiten elegir el ciclo adecuado para cualquier tipo de tela.
Con la tecnología Wind Jet Dry reduce la humedad para lograr que tus prendas estén listas para planchar.

Wind Jet Dry

La tecnología Wind Jet Dry reduce la humedad , así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho.
Filtros atrapan pelusa durante el lavado, evitando que se adhiera a la ropa. Son fáciles de quitar y limpiar.

Prendas limpias por sus filtros inteligentes

Los filtros atrapan las pelusas que se desprenden durante el lavado, evitando que se peguen en la ropa. Estos filtros son muy fáciles de quitar y de limpiar.

*Filtros atrapa pelusas.

Estas nuevas lavadoras semiautomáticas LG tienen un sistema anti roedor protegiéndolo y mejorando su durabilidad.

Sistema anti roedores

Las nuevas lavadoras semi-automaticas LG están equipadas con Rat Away, una cubierta de plástico grueso de 3mm que contiene repelente para ratas, protegiendo tu lavadora de roedores y mejorando su durabilidad.

*Sistema anti roedores.

Muestra la evolución y la innovación que se ha llevado e implementando desde 1969 hasta la actualidad.

*Las características mostradas son relevantes para el portafolio global de productos y algunas pueden no ser relevantes para el mercado de México.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cómo funciona una lavadora carga superior de doble tina?

A.

Las lavadoras doble tina de LG, tienen dos compartimentos: uno para lavar y otro para centrifugar. El motor de cada tina funciona independientemente, permitiendo lavar y centrifugar la ropa al mismo tiempo.

Q.

¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?

A.

Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 18 kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades y diseños disponibles. 

Q.

¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?

A.

En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, las lavadoras LG de doble tina tienen 3 programas de lavado para que puedas personalizar y elegir el ciclo adecuado para cualquier tipo de tela. Cuentan con sistema Roller Jet: el rodillo frota y talla la ropa con una fricción añadida para eliminar el polvo y los ácaros, proporcionando un lavado más sanitizado. El sistema de lavado puede variar dependiendo el modelo. Consulte las características del modelo que sea de su preferencia. 

Q.

¿Se puede lavar y centrifugar al mismo tiempo?

A.

Sí, este tipo de lavadoras están diseñadas para permitir el lavado y centrifugado simultáneamente, lo que agiliza el proceso de lavado.

Q.

¿Cómo funciona el proceso de centrifugado de las lavadoras Doble Tina?

A.

Las lavadoras LG doble tina, tienen tecnología Wind Jet Dry que reduce la humedad, así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho.

Q.

¿Las lavadoras LG tienen filtros atrapa pelusas?

A.

Sí. La mayoría de las lavadoras LG cuentan con Filtro atrapa pelusas, para mantener la tina y tu ropa más limpia. Gracias a la continua innovación de su diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.

Q.

¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?

A.

Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente adecuado, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa. Se recomienda limpiar la tina de lavado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. También es aconsejable realizar un ciclo de limpieza de la tina con un producto específico para lavadoras.

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Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cómo funciona una lavadora carga superior de doble tina?

A.

Las lavadoras doble tina de LG, tienen dos compartimentos: uno para lavar y otro para centrifugar. El motor de cada tina funciona independientemente, permitiendo lavar y centrifugar la ropa al mismo tiempo.

Q.

¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?

A.

Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 18 kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades y diseños disponibles. 

Q.

¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?

A.

En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, las lavadoras LG de doble tina tienen 3 programas de lavado para que puedas personalizar y elegir el ciclo adecuado para cualquier tipo de tela. Cuentan con sistema Roller Jet: el rodillo frota y talla la ropa con una fricción añadida para eliminar el polvo y los ácaros, proporcionando un lavado más sanitizado. El sistema de lavado puede variar dependiendo el modelo. Consulte las características del modelo que sea de su preferencia. 

Q.

¿Se puede lavar y centrifugar al mismo tiempo?

A.

Sí, este tipo de lavadoras están diseñadas para permitir el lavado y centrifugado simultáneamente, lo que agiliza el proceso de lavado.

Q.

¿Cómo funciona el proceso de centrifugado de las lavadoras Doble Tina?

A.

Las lavadoras LG doble tina, tienen tecnología Wind Jet Dry que reduce la humedad, así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho.

Q.

¿Las lavadoras LG tienen filtros atrapa pelusas?

A.

Sí. La mayoría de las lavadoras LG cuentan con Filtro atrapa pelusas, para mantener la tina y tu ropa más limpia. Gracias a la continua innovación de su diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.

Q.

¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?

A.

Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente adecuado, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa. Se recomienda limpiar la tina de lavado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. También es aconsejable realizar un ciclo de limpieza de la tina con un producto específico para lavadoras.

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