Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente adecuado, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa. Se recomienda limpiar la tina de lavado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. También es aconsejable realizar un ciclo de limpieza de la tina con un producto específico para lavadoras.