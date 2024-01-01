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Lavadora LG Carga Superior Doble tina con Sistema sin aspas Roller- Jet 18 Kg - Gris - WP18GAR
*Sistema sin aspas Roller- Jet.
*Filtros atrapa pelusas.
*Sistema anti roedores.
*Las características mostradas son relevantes para el portafolio global de productos y algunas pueden no ser relevantes para el mercado de México.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona una lavadora carga superior de doble tina?
Las lavadoras doble tina de LG, tienen dos compartimentos: uno para lavar y otro para centrifugar. El motor de cada tina funciona independientemente, permitiendo lavar y centrifugar la ropa al mismo tiempo.
¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?
Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 18 kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades y diseños disponibles.
¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, las lavadoras LG de doble tina tienen 3 programas de lavado para que puedas personalizar y elegir el ciclo adecuado para cualquier tipo de tela. Cuentan con sistema Roller Jet: el rodillo frota y talla la ropa con una fricción añadida para eliminar el polvo y los ácaros, proporcionando un lavado más sanitizado. El sistema de lavado puede variar dependiendo el modelo. Consulte las características del modelo que sea de su preferencia.
¿Se puede lavar y centrifugar al mismo tiempo?
Sí, este tipo de lavadoras están diseñadas para permitir el lavado y centrifugado simultáneamente, lo que agiliza el proceso de lavado.
¿Cómo funciona el proceso de centrifugado de las lavadoras Doble Tina?
Las lavadoras LG doble tina, tienen tecnología Wind Jet Dry que reduce la humedad, así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho.
¿Las lavadoras LG tienen filtros atrapa pelusas?
Sí. La mayoría de las lavadoras LG cuentan con Filtro atrapa pelusas, para mantener la tina y tu ropa más limpia. Gracias a la continua innovación de su diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.
¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?
Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente adecuado, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa. Se recomienda limpiar la tina de lavado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. También es aconsejable realizar un ciclo de limpieza de la tina con un producto específico para lavadoras.
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona una lavadora carga superior de doble tina?
Las lavadoras doble tina de LG, tienen dos compartimentos: uno para lavar y otro para centrifugar. El motor de cada tina funciona independientemente, permitiendo lavar y centrifugar la ropa al mismo tiempo.
¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?
Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 18 kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades y diseños disponibles.
¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, las lavadoras LG de doble tina tienen 3 programas de lavado para que puedas personalizar y elegir el ciclo adecuado para cualquier tipo de tela. Cuentan con sistema Roller Jet: el rodillo frota y talla la ropa con una fricción añadida para eliminar el polvo y los ácaros, proporcionando un lavado más sanitizado. El sistema de lavado puede variar dependiendo el modelo. Consulte las características del modelo que sea de su preferencia.
¿Se puede lavar y centrifugar al mismo tiempo?
Sí, este tipo de lavadoras están diseñadas para permitir el lavado y centrifugado simultáneamente, lo que agiliza el proceso de lavado.
¿Cómo funciona el proceso de centrifugado de las lavadoras Doble Tina?
Las lavadoras LG doble tina, tienen tecnología Wind Jet Dry que reduce la humedad, así las prendas salen de la máquina listas para planchar y usarse. Este ciclo de centrifugado hace circular el aire dentro de la tina, removiendo agua excedente, secando la tina y lo mantiene libre de moho.
¿Las lavadoras LG tienen filtros atrapa pelusas?
Sí. La mayoría de las lavadoras LG cuentan con Filtro atrapa pelusas, para mantener la tina y tu ropa más limpia. Gracias a la continua innovación de su diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.
¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?
Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente adecuado, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa. Se recomienda limpiar la tina de lavado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos. También es aconsejable realizar un ciclo de limpieza de la tina con un producto específico para lavadoras.