Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Acero Negro - DF22BFXS6B

*Probado por Intertek en marzo de 2024, comparando el ciclo AI Dry con el ciclo Normal con 3 kg de prendas delicadas (camisa de poliéster, blusa, lencería, ropa interior, etc.)

**Probado por Intertek en marzo de 2024, ciclo AI Dry comparado con el ciclo Normal con 3 kg de prendas rígidas (camiseta de algodón, pantalones, toallas, etc.).

***En función de la temperatura y la humedad de la secadora y de la ropa, el tiempo de secado varía hasta que se completa el ciclo.

****Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.