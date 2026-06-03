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Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B

Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B

DF22VFXS6B
Vista frontal de Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B DF22VFXS6B
Imagen de lado Vista frontal Secadora Carga Frontal LG DF22BFXS6BK
Puerta del frente abierta Secadora Carga Frontal LG DF22BFXS6BK
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Vista frontal de Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B DF22VFXS6B
Imagen de lado Vista frontal Secadora Carga Frontal LG DF22BFXS6BK
Puerta del frente abierta Secadora Carga Frontal LG DF22BFXS6BK
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Características clave

  • Secado AI con tecnología AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial)
  • Perilla LCD para un control sencillo
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 686 x 989 x 756
  • Ciclos con vapor TurboSteam™ elimina hasta el 99.9% de alérgenos y bacterias.
  • Optimización de ciclos adaptados a tus hábitos
  • Conectividad Wi-Fi por medio de LG ThinQ™
Más
Video en el que se enfoca la secadora LG del cuarto de lavado, junto a la lavadora LG

Soluciones inteligentes de secado

Mando LCD de la secadora LG

Intuitivo y práctico

Perilla LCD para un control sencillo

Detección de tejidos con la tecnología de IA de LG

Manejo inteligente de la ropa

AI Dry™ ofrece ciclos de secado eficientes.

Tipo de movimiento de secado

Movimiento suave

Minimiza el daño a los tejidos

Marca de título

Marca de título

Maneras simples de mejorar tu espacio

Video en el que se muestra el diseño del dial LCD y la pantalla de la secadora LG

Marca de título

Fácil manejo  

Las funciones inteligentes de secado te brindan información con cada giro

Nuestro intuitivo control digital con dial y pantalla LCD te ofrece información útil con cada giro.

*Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.



Disfruta un control sencillo    

Accede fácilmente a más de 20 programas y modifica rápidamente cualquiera de ellos mediante el panel táctil para tener un control total del lavado.

Deep-Learning AI Dry™  

Soluciones de secado con inteligencia artificial    

Nuestra secadora inteligente y diseñada para ahorrar tiempo, detecta automáticamente la textura de los tejidos y selecciona los ajustes adecuados para la ropa.

"La IA detecta el tipo de tejido y mide la cantidad de humedad restante durante el ciclo de secado "

Marca de título

*Probado por Intertek en marzo de 2024, comparando el ciclo AI Dry con el ciclo Normal con 3 kg de prendas delicadas (camisa de poliéster, blusa, lencería, ropa interior, etc.)

**Probado por Intertek en marzo de 2024, ciclo AI Dry comparado con el ciclo Normal con 3 kg de prendas rígidas (camiseta de algodón, pantalones, toallas, etc.).

***En función de la temperatura y la humedad de la secadora y de la ropa, el tiempo de secado varía hasta que se completa el ciclo.

****Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Marca de título

Marca de título

Resistente e higiénica

Emparejamiento inteligente  

Lavado y secado sincronizados    

Gracias al emparejamiento inteligente, la lavadora puede indicar a la secadora que seleccione un ciclo compatible, lo que lo convierte en un truco fantástico para el lavado de ropa.  

*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi de su hogar y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.

**Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y el video son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Optimización de ciclos y opciones  

Ciclos de secado adaptados a tus hábitos de lavado    

Al seleccionar automáticamente los ciclos más frecuentes, la secadora te permite ahorrar tiempo en la lavada. Solo tienes que activar la opción "Editar lista de ciclos".  

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.  

LG ThinQ™  

Una vida más sencilla gracias a un control fácil

Controla tu secadora en cualquier momento y desde cualquier lugar

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte con tu secadora como nunca antes. Pon en marcha tu ciclo con solo tocar un botón.    

Fácil mantenimiento y supervisión

Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, supervisa cómodamente el consumo energético de tu secadora a través de la aplicación LG ThinQ™.

Ropa limpia sin usar las manos gracias al asistente de voz

Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto.    

*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa y Google Assistant puede variar según el país y la configuración específica de tu sistema doméstico inteligente.

**Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Secadora LG en la sala de estar

Se adapta a tu interior

Púas de acero inoxidable de la secadora LG

Interior con elevadores amplios

Control digital con dial de la secadora LG

Control digital intuitivo con dial

Puerta de vidrio templado de la secadora LG

Puerta de vidrio templado

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.  

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cómo elijo una nueva secadora?

A.

Ten en cuenta lo siguiente al elegir una secadora: 

1. La capacidad, según el tamaño de tu familia

2. La eficiencia energética, para reducir tu factura de luz

3. Los programas de secado que se adapten a tus necesidades

4. Las funciones inteligentes y aplicaciones como LG ThinQ

5. El espacio de instalación necesario para la secadora

6. La fiabilidad y los servicios de garantía de calidad

Q.

¿Este producto requiere la instalación de una ventilación adicional?

A.

Las secadoras LG no necesitan ventilación y se pueden usar en cualquier lugar sin restricciones de espacio.    

Q.

¿Qué debo saber antes de apilar mi lavadora y secadora?

A.

Ten en cuenta los siguientes factores para asegurarte de que tu lavadora y secadora apiladas sean seguras, confiables y fáciles de usar.

1. Compatibilidad: En primer lugar, asegurate de que los modelos de lavadora y secadora sean compatibles entre sí. Las secadoras LG solo deben colocarse sobre lavadoras de tambor LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm)

2. Espacio de instalación: Verifica el tamaño del espacio donde se instalarán la lavadora y la secadora en serie. Además, asegurate de tener suficiente espacio para abrir las puertas de la lavadora y la secadora.

3. Instalación por expertos: La secadora se puede fijar de forma segura a la lavadora LG utilizando un kit de apilamiento. Solo el personal de servicio calificado puede apilar y verificar que la secadora esté instalada correctamente.

Q.

¿Cuál es la vida útil típica de una secadora?

A.

La vida útil del producto puede variar en función de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.

Es importante realizar un mantenimiento regular para prolongar la vida útil de la secadora.

1. Limpia el área alrededor del filtro antes y después del secado, y mantén limpio el filtro doble de pelusa lavándolo con agua.

2. Limpia el polvo del interior de la secadora y ventílala abriendo ligeramente la puerta antes y después de usarla.

3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones de cuidado del condensador y del tambor.

Q.

¿Qué prendas no deben introducirse en la secadora?

A.

Consulta la etiqueta de cuidado de la tela de tu ropa y sécala según el método recomendado.

No seques las siguientes prendas:

- Prendas que puedan provocar un incendio: ropa con sustancias inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de tintorería, queroseno, etc.; mantas eléctricas; alfombras

- Ropa sensible al calor

Q.

¿Cuánto tiempo tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?

A.

El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de factores como el tipo de tejido y el peso de la carga.

1. Tipo de tejido: La ropa confeccionada con materiales pesados, como el denim, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.

2. Peso de la carga: Cuanta más ropa haya, más tiempo tardará en secarse.

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Especificación clave

  • MATERIAL Y ACABADO - Color exterior

    Plateado

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

    11

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    686x989x756

  • CARACTERÍSTICAS - Tipo de fuente de calor

    Gas

  • CARACTERÍSTICAS - Puerta reversible

  • TECNOLOGÍA SMART - Smart Pairing

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

PROGRAMAS

  • Secado rápido

  • Carga pequeña 40

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Tiempo de secado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    11

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de reserva

    No

  • Tipo de pantalla

    Perilla + Botones totalmente táctiles y LCD + pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

    No

  • Indicador de figura

    LCD

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones con CAJA (An. x Alt. x Prof. mm)

    736 x 798 x 300

  • Peso (kg)

    63.2

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    686x989x756

  • Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

    1305

CARACTERÍSTICAS

  • Tambor interior grabado

    No

  • Tipo

    Secadora con ventilación

  • TurboSteam

  • SteamFresh

  • Sensor de secado Sensor Dry

  • Puerta reversible

  • LoadSense

    No

  • Patas niveladoras

  • Motor Inverter

    No

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Tipo de fuente de calor

    Gas

  • Indicador de bloqueo de conducto FlowSense

  • Indicador sin agua

    No

  • Puerta EasyLoad

    No

  • Filtro de pelusas dual

    No

  • Luz en el tambor

  • Reinicio automático

    No

  • Sensor de secado AI Sensor Dry

  • AI DD

    No

  • 6 Motion DD

    No

  • Verificación de instalación de 3 minutos

  • Señal de fin de ciclo

MATERIAL Y ACABADO

  • Tipo de puerta

    Cubierta de cristal templado en color negro

  • Lado del tambor

    Acero inoxidable

  • Parte posterior del tambor

    Acero pintado

  • Color exterior

    Plateado

OPCIONES/ACCESORIOS

  • LG TWINWash compatible

TECNOLOGÍA SMART

  • Ciclo de descarga

  • Smart Pairing

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ (Wi-Fi)

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