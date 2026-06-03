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Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B
Secadora LG Carga Frontal AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial) con Panel LCD, 22kg - Plata - DF22VFXS6B
DF22VFXS6B
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Características clave
- Secado AI con tecnología AI Sensor Dry™ (Inteligencia Artificial)
- Perilla LCD para un control sencillo
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 686 x 989 x 756
- Ciclos con vapor TurboSteam™ elimina hasta el 99.9% de alérgenos y bacterias.
- Optimización de ciclos adaptados a tus hábitos
- Conectividad Wi-Fi por medio de LG ThinQ™
Soluciones inteligentes de secado
Intuitivo y práctico
Perilla LCD para un control sencillo
Manejo inteligente de la ropa
AI Dry™ ofrece ciclos de secado eficientes.
Movimiento suave
Minimiza el daño a los tejidos
Maneras simples de mejorar tu espacio
*Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Disfruta un control sencillo
Accede fácilmente a más de 20 programas y modifica rápidamente cualquiera de ellos mediante el panel táctil para tener un control total del lavado.
Deep-Learning AI Dry™
Soluciones de secado con inteligencia artificial
Nuestra secadora inteligente y diseñada para ahorrar tiempo, detecta automáticamente la textura de los tejidos y selecciona los ajustes adecuados para la ropa.
*Probado por Intertek en marzo de 2024, comparando el ciclo AI Dry con el ciclo Normal con 3 kg de prendas delicadas (camisa de poliéster, blusa, lencería, ropa interior, etc.)
**Probado por Intertek en marzo de 2024, ciclo AI Dry comparado con el ciclo Normal con 3 kg de prendas rígidas (camiseta de algodón, pantalones, toallas, etc.).
***En función de la temperatura y la humedad de la secadora y de la ropa, el tiempo de secado varía hasta que se completa el ciclo.
****Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Resistente e higiénica
Emparejamiento inteligente
Lavado y secado sincronizados
Gracias al emparejamiento inteligente, la lavadora puede indicar a la secadora que seleccione un ciclo compatible, lo que lo convierte en un truco fantástico para el lavado de ropa.
*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi de su hogar y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.
**Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y el video son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Optimización de ciclos y opciones
Ciclos de secado adaptados a tus hábitos de lavado
Al seleccionar automáticamente los ciclos más frecuentes, la secadora te permite ahorrar tiempo en la lavada. Solo tienes que activar la opción "Editar lista de ciclos".
*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
LG ThinQ™
Una vida más sencilla gracias a un control fácil
Controla tu secadora en cualquier momento y desde cualquier lugar
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte con tu secadora como nunca antes. Pon en marcha tu ciclo con solo tocar un botón.
Fácil mantenimiento y supervisión
Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, supervisa cómodamente el consumo energético de tu secadora a través de la aplicación LG ThinQ™.
Ropa limpia sin usar las manos gracias al asistente de voz
Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa y Google Assistant puede variar según el país y la configuración específica de tu sistema doméstico inteligente.
**Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cómo elijo una nueva secadora?
A.
Ten en cuenta lo siguiente al elegir una secadora:
1. La capacidad, según el tamaño de tu familia
2. La eficiencia energética, para reducir tu factura de luz
3. Los programas de secado que se adapten a tus necesidades
4. Las funciones inteligentes y aplicaciones como LG ThinQ
5. El espacio de instalación necesario para la secadora
6. La fiabilidad y los servicios de garantía de calidad
Q.
¿Este producto requiere la instalación de una ventilación adicional?
A.
Las secadoras LG no necesitan ventilación y se pueden usar en cualquier lugar sin restricciones de espacio.
Q.
¿Qué debo saber antes de apilar mi lavadora y secadora?
A.
Ten en cuenta los siguientes factores para asegurarte de que tu lavadora y secadora apiladas sean seguras, confiables y fáciles de usar.
1. Compatibilidad: En primer lugar, asegurate de que los modelos de lavadora y secadora sean compatibles entre sí. Las secadoras LG solo deben colocarse sobre lavadoras de tambor LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm)
2. Espacio de instalación: Verifica el tamaño del espacio donde se instalarán la lavadora y la secadora en serie. Además, asegurate de tener suficiente espacio para abrir las puertas de la lavadora y la secadora.
3. Instalación por expertos: La secadora se puede fijar de forma segura a la lavadora LG utilizando un kit de apilamiento. Solo el personal de servicio calificado puede apilar y verificar que la secadora esté instalada correctamente.
Q.
¿Cuál es la vida útil típica de una secadora?
A.
La vida útil del producto puede variar en función de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.
Es importante realizar un mantenimiento regular para prolongar la vida útil de la secadora.
1. Limpia el área alrededor del filtro antes y después del secado, y mantén limpio el filtro doble de pelusa lavándolo con agua.
2. Limpia el polvo del interior de la secadora y ventílala abriendo ligeramente la puerta antes y después de usarla.
3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones de cuidado del condensador y del tambor.
Q.
¿Qué prendas no deben introducirse en la secadora?
A.
Consulta la etiqueta de cuidado de la tela de tu ropa y sécala según el método recomendado.
No seques las siguientes prendas:
- Prendas que puedan provocar un incendio: ropa con sustancias inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de tintorería, queroseno, etc.; mantas eléctricas; alfombras
- Ropa sensible al calor
Q.
¿Cuánto tiempo tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?
A.
El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de factores como el tipo de tejido y el peso de la carga.
1. Tipo de tejido: La ropa confeccionada con materiales pesados, como el denim, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.
2. Peso de la carga: Cuanta más ropa haya, más tiempo tardará en secarse.
Especificación clave
MATERIAL Y ACABADO - Color exterior
Plateado
CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)
11
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
686x989x756
CARACTERÍSTICAS - Tipo de fuente de calor
Gas
CARACTERÍSTICAS - Puerta reversible
Sí
TECNOLOGÍA SMART - Smart Pairing
Sí
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
PROGRAMAS
Secado rápido
Sí
Carga pequeña 40
No
OPCIONES ADICIONALES
Tiempo de secado
Sí
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
11
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
No
Tipo de pantalla
Perilla + Botones totalmente táctiles y LCD + pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
No
Indicador de figura
LCD
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones con CAJA (An. x Alt. x Prof. mm)
736 x 798 x 300
Peso (kg)
63.2
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
686x989x756
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1305
CARACTERÍSTICAS
Tambor interior grabado
No
Tipo
Secadora con ventilación
TurboSteam
Sí
SteamFresh
Sí
Sensor de secado Sensor Dry
Sí
Puerta reversible
Sí
LoadSense
No
Patas niveladoras
Sí
Motor Inverter
No
Inverter DirectDrive
No
Tipo de fuente de calor
Gas
Indicador de bloqueo de conducto FlowSense
Sí
Indicador sin agua
No
Puerta EasyLoad
No
Filtro de pelusas dual
No
Luz en el tambor
Sí
Reinicio automático
No
Sensor de secado AI Sensor Dry
Sí
AI DD
No
6 Motion DD
No
Verificación de instalación de 3 minutos
Sí
Señal de fin de ciclo
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Tipo de puerta
Cubierta de cristal templado en color negro
Lado del tambor
Acero inoxidable
Parte posterior del tambor
Acero pintado
Color exterior
Plateado
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Ciclo de descarga
Sí
Smart Pairing
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
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