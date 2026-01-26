About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27" + LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige

Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27" + LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige

27US500.XO2TBE
27US500.XO2TBE front view
27US500-W.AWM front view
X02TBE.CMEXLLK front view
27US500.XO2TBE front view
27US500-W.AWM front view
X02TBE.CMEXLLK front view

Características clave

  • Pantalla IPS 4K UHD de 27" (3840 x 2160)
  • HDR10, DCI-P3 90 % (típico)
  • Mejora del brillo a 300 nits
  • Escucha cómo tu música cobra vida con graves potentes y tonos medios nítidos desde todos los ángulos.
  • Disfruta la libertad de una verdadera portabilidad con 15 horas¹ de reproducción continua
  • Disfruta de tu música sin preocuparte por el clima, en interiores o exteriores con clasificación IP55²
Más
Productos en este Combo: 2
front view

27US500-W

Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"
Vista frontal de la LG xboom X02TBE | Bocina Bluetooth portátil | xboom con sonido omnidireccional 360° , beige

XO2TBE

LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige
LG UltraFine™ Display.

Detalles dominados

En el escritorio, hay un monitor ultrafino que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un mouse, papel y lápices de colores.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Disfruta de tu creatividad

Experimenta una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UHD. UltraFine™ admite una resolución de 4K, 90 % DCI-P3, más de 300 nits de brillo y un diseño sin bordes en 3 lados que proporciona una estación de trabajo eficiente para ilustradores, fotógrafos y editores de video.

Pantalla

27” UHD 4K (3840x2160)

IPS (vista panorámica de 178°)

Calidad de imagen

HDR10

DCI-P3 90 % (típico)

Brillo de 300 nits

Característica

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Inclinación ajustable

HDR 10 con DCI-P3 90 %

Vea colores increíbles

La tecnología HDR ahora se aplica a diversos contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 90 %, que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.

La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 90 %.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

A la izquierda, hay una imagen FHD y a la derecha, una imagen 4K UHD.

UHD 4K

Nitidez con
8,29 millones de píxeles

Disfrute de una expresión de color vívida y precisa gracias a UHD 4K.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Una mujer sentada en el sofá con su perro y escuchando música con LG XBOOM 360 XO2T.

Colorea tu espacio
con sonido y luz.

Llena tu espacio de sonido y luz, y conéctate con tu estado de ánimo.

Video de diseño del XO2T. Reproduce el vídeo.

Sonido 360°

Mantente en el corazón de tu música.

Rodéate de tu música favorita, estés donde estés. El sonido omnidireccional 360° ofrece un audio natural y de alta calidad.

Una imagen de onda sonora para mostrar el sonido omnidireccional 360 de LG XBOOM 360 XO2T.

Imprimir

Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

300

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

UHD

Año

Y24

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Resolución

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.1554(H) * 0.1554(V)

Profundidad de color (número de colores)

1.07B

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

300

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Gama de colores (mín.)

DCI-P3 86% (CIE1976)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

240

Relación de contraste (mín.)

700:1

Tamaño [cm]

240

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí(2ea)

DisplayPort

Sí(1ea)

Versión DP

1.4

Salida de auriculares

3-pole (Sound Only)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Debilidad del color

A prueba de parpadeos

Sincronización de acción dinámica

Estabilizador negro

Modo Lector

Super Resolución+

Efecto HDR

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

690x447x167

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

613.5x454.7x214.9

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

613.5x363.5x45.4

Peso en el envío [kg]

7.3

Peso con soporte [kg]

5.5

Peso sin soporte [kg]

4.8

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

25W

Consumo de energía (modo de reposo)

Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

Consumo (DC Off)

Less than 0.3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

External Power(Adapter)

ACCESORIO

HDMI

Cable de alimentación

APLICACIÓN SW

Controlador Dual

Imprimir

Todas las especificaciones

BOCINA

Tipo de unidad de tweeter

Cone

Unidad de graves

3" x 1

Tamaño de la unidad de tweeter

1" x 1

radiador pasivo

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Indicador de bateria

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

119 x 209 x 119

Caja de carton

165 x 282 x 165

PESO

Peso neto

0.9 kg

Peso bruto

1.5 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable USB tipo C

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Ver más opciones
 
 