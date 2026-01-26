We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27" + LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige
Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27" + LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige
27US500.XO2TBE
Características clave
- Pantalla IPS 4K UHD de 27" (3840 x 2160)
- HDR10, DCI-P3 90 % (típico)
- Mejora del brillo a 300 nits
- Escucha cómo tu música cobra vida con graves potentes y tonos medios nítidos desde todos los ángulos.
- Disfruta la libertad de una verdadera portabilidad con 15 horas¹ de reproducción continua
- Disfruta de tu música sin preocuparte por el clima, en interiores o exteriores con clasificación IP55²
Productos en este Combo: 2
Detalles dominados
En el escritorio, hay un monitor ultrafino que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un mouse, papel y lápices de colores.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Disfruta de tu creatividad
Experimenta una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UHD. UltraFine™ admite una resolución de 4K, 90 % DCI-P3, más de 300 nits de brillo y un diseño sin bordes en 3 lados que proporciona una estación de trabajo eficiente para ilustradores, fotógrafos y editores de video.
Pantalla
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (vista panorámica de 178°)
Calidad de imagen
HDR10
DCI-P3 90 % (típico)
Brillo de 300 nits
Característica
Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
Inclinación ajustable
HDR 10 con DCI-P3 90 %
Vea colores increíbles
La tecnología HDR ahora se aplica a diversos contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 90 %, que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.
La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 90 %.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Sonido 360°
Mantente en el corazón de tu música.
Rodéate de tu música favorita, estés donde estés. El sonido omnidireccional 360° ofrece un audio natural y de alta calidad.
Una imagen de onda sonora para mostrar el sonido omnidireccional 360 de LG XBOOM 360 XO2T.
- Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"
- LG XBOOM 360 XO2TBE bocina bluetooth con sonido omnidireccional 360° , beige
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UHD
Año
Y24
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
240
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
240
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí(2ea)
DisplayPort
Sí(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3-pole (Sound Only)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Debilidad del color
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización de acción dinámica
Sí
Estabilizador negro
Sí
Modo Lector
Sí
Super Resolución+
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
690x447x167
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613.5x454.7x214.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613.5x363.5x45.4
Peso en el envío [kg]
7.3
Peso con soporte [kg]
5.5
Peso sin soporte [kg]
4.8
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
25W
Consumo de energía (modo de reposo)
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
Consumo (DC Off)
Less than 0.3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
Sí
Cable de alimentación
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
Sí
Todas las especificaciones
BOCINA
Tipo de unidad de tweeter
Cone
Unidad de graves
3" x 1
Tamaño de la unidad de tweeter
1" x 1
radiador pasivo
Sí
ECUALIZADOR
Sound Boost
Sí
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Wireless party link (modo dual)
Sí
Wireless party link (modo múltiple)
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Indicador de bateria
Sí
Candado de seguridad
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Bocina
119 x 209 x 119
Caja de carton
165 x 282 x 165
PESO
Peso neto
0.9 kg
Peso bruto
1.5 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Cable USB tipo C
Sí
