Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW

29U511.S30A
Características clave

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
  • Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes
  • sRGB 99% (Típico), Color calibrado de fábrica
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
Front view

29u511a-b

Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas

Monitor LG ultrapanorámico de 29 pulgadas que ilustra la diferencia entre las relaciones de aspecto 21:9 y 16:9, con varias aplicaciones mostradas una al lado de la otra para la multitarea.

Pantalla de 29" WFHD
IPS™ Display

Con pantalla sin bordes

Un motociclista futurista corre por un paisaje urbano iluminado con neón, con una sección resaltada que muestra una vista más clara y nítida para demostrar la claridad del movimiento.

Nitidez y fluidez con una frecuencia refrescante de 100 Hz

Vista lateral de un monitor que ilustra el ajuste de inclinación con contornos superpuestos que muestran su rango de movimiento ergonómico.

Sin desorden gracias a un elegante soporte

Vista nocturna de un puente moderno brillantemente iluminado y de rascacielos con una vívida iluminación reflejada en el agua, demostrando un alto contraste y detalle de color.

Contraste detallado HDR10

Pantalla Full HD 21:9 UltraWide™

Ve más, haz más

La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio de pantalla horizontal que un monitor FHD (1920×1080) estándar. El diseño prácticamente sin biseles ofrece una visión ininterrumpida y más amplia. Esto permite una multitarea más eficiente sin necesidad de cambiar entre ventanas.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

1920 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5ms

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

INFORMACIÓN

Nombre del producto

27SR50F-W

Año

2023

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

5ms

Resolución

1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0.3114 x 0.3114

Profundidad de color (número de colores)

16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

68.6

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

200

Relación de contraste (mín.)

700:1

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (2ea)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

A prueba de parpadeos

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

SONIDO

Altavoz

Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

768 x 126 x 435

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 450.9 x 209.9

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 370.9 x 45.1

Peso en el envío [kg]

7.3kg

Peso con soporte [kg]

5.6kg

Peso sin soporte [kg]

4.4kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

21W

Consumo de energía (modo de reposo)

Menor a 0.5W

Consumo de energía (típ.)

20.1W

Consumo (DC Off)

Menor a 0.5W

Entrada CA

100~240Vac, 50/60Hz

Tipo

External Power(Adapter)

ACCESORIO

HDMI

Mando a distancia

Cable de alimentación

