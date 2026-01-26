We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
29U511.S30A
()
Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
Pantalla Full HD 21:9 UltraWide™
Ve más, haz más
La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio de pantalla horizontal que un monitor FHD (1920×1080) estándar. El diseño prácticamente sin biseles ofrece una visión ininterrumpida y más amplia. Esto permite una multitarea más eficiente sin necesidad de cambiar entre ventanas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Grandiosos paisajes sonoros te rodean
*Las imágenes en la pantalla son simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV
WOW Interfaz
La simplicidad está al alcance de tus manos.
Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.
La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.
*Las imágenes de pantalla son simuladas.
**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.
*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:
OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).
- Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
- LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27SR50F-W
Año
2023
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
68.6
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
700:1
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
SONIDO
Altavoz
Sí
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
768 x 126 x 435
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 450.9 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 370.9 x 45.1
Peso en el envío [kg]
7.3kg
Peso con soporte [kg]
5.6kg
Peso sin soporte [kg]
4.4kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
21W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menor a 0.5W
Consumo de energía (típ.)
20.1W
Consumo (DC Off)
Menor a 0.5W
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
Sí
Mando a distancia
Sí
Cable de alimentación
Sí
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Producto Recomendado