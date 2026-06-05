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Pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920x1080) IPS

Pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920x1080) IPS

27U411B-B
Vista frontal de Pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920x1080) IPS 27U411B-B
Vista lateral de un monitor que muestra su soporte ajustable y su diseño ergonómico.
Vista trasera de un Monitor LG FHD en la que se aprecian el diseño del soporte y los puertos de conexión.
Monitor LG FHD sobre el escritorio mostrando gráficos del panel de control de la oficina, con teclado y ratón en la configuración del espacio de trabajo.
Monitor FHD LG que ofrece una imagen nítida con compatibilidad con HDR y una cobertura de color sRGB del 99 %.
Monitor FHD LG que muestra contenidos de videojuegos de movimiento rápido con una frecuencia de actualización de 144 Hz para garantizar una visualización fluida.
Monitor FHD LG que muestra la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado.
Monitor FHD LG en el que se muestra la interfaz de la aplicación LG Switch para controlar la disposición de la pantalla y ajustar el modo de imagen.
Monitor FHD de LG que muestra las funciones «Modo Lector» y «Flicker Safe» para reducir la fatiga visual.
Monitor FHD de LG con un soporte de diseño delgado que ocupa poco espacio en el escritorio y permite mantener un espacio de trabajo ordenado.
Primer plano de los puertos traseros del monitor FHD de LG, que incluyen HDMI 2.2, salida de audífonos y entrada de CC.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD con las dimensiones del producto indicadas en milímetros.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Vista lateral del monitor FHD de LG que muestra el ajuste de inclinación
Vista superior del monitor FHD de LG
Vista frontal de Pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920x1080) IPS 27U411B-B
Vista lateral de un monitor que muestra su soporte ajustable y su diseño ergonómico.
Vista trasera de un Monitor LG FHD en la que se aprecian el diseño del soporte y los puertos de conexión.
Monitor LG FHD sobre el escritorio mostrando gráficos del panel de control de la oficina, con teclado y ratón en la configuración del espacio de trabajo.
Monitor FHD LG que ofrece una imagen nítida con compatibilidad con HDR y una cobertura de color sRGB del 99 %.
Monitor FHD LG que muestra contenidos de videojuegos de movimiento rápido con una frecuencia de actualización de 144 Hz para garantizar una visualización fluida.
Monitor FHD LG que muestra la tecnología AMD FreeSync Premium con una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado.
Monitor FHD LG en el que se muestra la interfaz de la aplicación LG Switch para controlar la disposición de la pantalla y ajustar el modo de imagen.
Monitor FHD de LG que muestra las funciones «Modo Lector» y «Flicker Safe» para reducir la fatiga visual.
Monitor FHD de LG con un soporte de diseño delgado que ocupa poco espacio en el escritorio y permite mantener un espacio de trabajo ordenado.
Primer plano de los puertos traseros del monitor FHD de LG, que incluyen HDMI 2.2, salida de audífonos y entrada de CC.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD con las dimensiones del producto indicadas en milímetros.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Vista lateral del monitor FHD de LG que muestra el ajuste de inclinación
Vista superior del monitor FHD de LG

Características clave

  • sRGB 99% (Typ.)
  • Imágenes nítidas y fluidas con una frecuencia de actualización de 144Hz
  • Reducción del desenfoque de movimiento en 1ms
  • HDR 10
  • Aplicación LG Switch
  • Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada
Más

Excelencia galardonada

Logotipo del premio «PC MAG Best Brands Award»

Mejor marca de 2026*

Logotipo del Premio Digital Trends

Tendencias Digitales 2025

La selección de los mejores monitores elegida por los lectores para gamers y quienes buscan un rendimiento de alta calidad

*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.

*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

Logotipo de la marca LG Monitor

Logotipo de la marca LG Monitor

Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado

Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 27 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.

Un monitor LG FHD sobre un escritorio que muestra un panel de control empresarial con gráficos y análisis, lo que ilustra la productividad y el uso diario en la oficina.

Logotipo de la marca LG Monitor

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el mouse no están incluidos en el paquete.

Resumen de las características del Monitor LG FHD, que incluye una pantalla IPS de 27 pulgadas, una frecuencia de actualización de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms (MBR), compatibilidad con AMD FreeSync Premium, HDR10 con una precisión de color del 99 % del espacio de color sRGB, y un diseño ultradelgado prácticamente sin bordes con una base de soporte esbelta, ideal para una experiencia fluida tanto en juegos como en el uso diario.

Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada

Diseño ultradelgado. Casi parece que flota

Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte de perfil fino y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una apariencia homogénea incluso en configuraciones de dos monitores.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

Motociclistas futuristas que recorren a toda velocidad una calle urbana iluminada con luces de neón, con un efecto de desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar el rendimiento fluido y la nitidez de una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Una experiencia de juego fluida con una frecuencia de actualización de 144 Hz

Ofrece un rendimiento fluido y ágil gracias a su frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

Una escena de un juego de carreras en la que un auto deportivo amarillo circula a toda velocidad por una pista, lo que ilustra la función MBR de 1 ms del monitor LG FHD, que garantiza un movimiento nítido y reduce el desenfoque durante las partidas de ritmo trepidante.

1ms MBR

A toda velocidad hacia la victoria

La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms* contribuye a una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de movimiento rápido se mantienen nítidas, lo que te ayuda a reaccionar más rápido ante la acción.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminosidad, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.

Monitor FHD de LG que muestra la tecnología AMD FreeSync Premium mediante una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado, lo que permite observar una reducción del efecto de «tearing» y un movimiento más suave y fluido para una experiencia de juego inmersiva y con gran capacidad de respuesta.

Monitor FHD de LG que muestra la tecnología AMD FreeSync Premium mediante una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado, lo que permite observar una reducción del efecto de «tearing» y un movimiento más suave y fluido para una experiencia de juego inmersiva y con gran capacidad de respuesta.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

HDR10 con sRGB 99%

Colores realistas con una precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa del color, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.

Monitor FHD de LG que muestra contenido creativo con gran viveza en una amplia pantalla curva, compatible con HDR10 y con una cobertura de color sRGB del 99 %, lo que ofrece una gran precisión cromática, un contraste mejorado y un detalle visual preciso, ideal para el trabajo creativo y una experiencia visual envolvente.

Monitor FHD de LG que muestra contenido creativo con gran viveza en una amplia pantalla curva, compatible con HDR10 y con una cobertura de color sRGB del 99 %, lo que ofrece una gran precisión cromática, un contraste mejorado y un detalle visual preciso, ideal para el trabajo creativo y una experiencia visual envolvente.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones de destellos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Aplicación LG Switch

Cambio fluido entre múltiples tareas

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.

Descargar

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.

Diseñadas para el confort visual diaria

Modo lectura 

Adjusts color temperature and brightness to help reduce eye fatigue when viewing documents for extended periods.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

Imprimir

Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    690 x 141 X 430

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 357.8 X 38.5

  • Peso en el envío [kg]

    5.1kg

  • Peso con soporte [kg]

    3.9kg

  • Peso sin soporte [kg]

    3.0kg

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Relación de contraste (mín.)

    1050:1

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200

  • Tamaño [cm]

    68.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Contador FPS

    SI

  • Super Resolución+

    SI

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Año

    Y26

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • D-Sub

    SI(1ea)

  • HDMI

    SI(1ea)

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI

Lo que dice la gente

Preguntas Frecuentes 

Q.

¿Cuáles son los beneficios de usar monitores FHD y QHD?

A.

- Monitores FHD

1. Ideales para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, la edición de documentos y la transmisión de vídeo, con un precio asequible.

2. Compatibles con PC más antiguas y computadoras portátiles de nivel básico, ya que no requieren GPU de gama alta para un rendimiento fluido.

3. Muy adecuados para juegos de ritmo rápido como los eSports, donde es importante mantener una alta tasa de FPS.

 

- Monitores QHD

1. Ofrecen aproximadamente 1,8 veces más píxeles que las pantallas estándar, proporcionando un espacio de trabajo más amplio para la multitarea y el trabajo con contenido detallado.

2. Ofrecen texto e imágenes más nítidos y precisos, lo que los hace adecuados para la creación de contenido que exige claridad visual.

3. Proporcionan efectos visuales realistas y una jugabilidad más fluida, lo que los hace ideales para los videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores FHD y QHD?

A.

Los monitores FHD son muy adecuados para usuarios que valoran la practicidad y la asequibilidad. Proporcionan una resolución suficiente para las tareas diarias, como la edición de documentos, el correo electrónico y la transmisión de vídeo, lo que los hace ideales para oficinistas, estudiantes y usuarios domésticos. Como ejercen menos presión sobre la GPU, también son una excelente opción para los jugadores ocasionales que disfrutan de títulos de eSports con alta tasa de refresco.

 

Los monitores QHD se recomiendan para usuarios que necesitan más espacio en la pantalla y una calidad de imagen más nítida. Ofrecen un entorno de trabajo eficiente para profesionales como marketers, planificadores y analistas que a menudo realizan múltiples tareas. Con una demanda de GPU relativamente baja pero una alta precisión visual, también son adecuados para editores de fotos/vídeos principiantes y creadores de contenido. Además, los monitores QHD ofrecen mejores efectos visuales y un rendimiento más fluido para los jugadores que disfrutan de experiencias de videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles IPS y VA?

A.

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

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