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Pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920x1080) IPS
Excelencia galardonada
Mejor marca de 2026*
Tendencias Digitales 2025
La selección de los mejores monitores elegida por los lectores para gamers y quienes buscan un rendimiento de alta calidad
*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.
*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado
Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 27 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el mouse no están incluidos en el paquete.
Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada
Diseño ultradelgado. Casi parece que flota
Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte de perfil fino y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una apariencia homogénea incluso en configuraciones de dos monitores.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminosidad, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
HDR10 con sRGB 99%
Colores realistas con una precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa del color, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Aplicación LG Switch
Cambio fluido entre múltiples tareas
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.
Diseñadas para el confort visual diaria
Modo lectura
Adjusts color temperature and brightness to help reduce eye fatigue when viewing documents for extended periods.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
690 x 141 X 430
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5
Peso en el envío [kg]
5.1kg
Peso con soporte [kg]
3.9kg
Peso sin soporte [kg]
3.0kg
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Relación de contraste (mín.)
1050:1
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Tamaño [cm]
68.5
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync
Ahorro de energía inteligente
SI
Contador FPS
SI
Super Resolución+
SI
Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento
SI
Auto Input Switch
SI
Efecto HDR
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
PC Monitor
Año
Y26
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
D-Sub
SI(1ea)
HDMI
SI(1ea)
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
CONECTIVIDAD
HDMI
SI
Lo que dice la gente
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuáles son los beneficios de usar monitores FHD y QHD?
A.
- Monitores FHD
1. Ideales para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, la edición de documentos y la transmisión de vídeo, con un precio asequible.
2. Compatibles con PC más antiguas y computadoras portátiles de nivel básico, ya que no requieren GPU de gama alta para un rendimiento fluido.
3. Muy adecuados para juegos de ritmo rápido como los eSports, donde es importante mantener una alta tasa de FPS.
- Monitores QHD
1. Ofrecen aproximadamente 1,8 veces más píxeles que las pantallas estándar, proporcionando un espacio de trabajo más amplio para la multitarea y el trabajo con contenido detallado.
2. Ofrecen texto e imágenes más nítidos y precisos, lo que los hace adecuados para la creación de contenido que exige claridad visual.
3. Proporcionan efectos visuales realistas y una jugabilidad más fluida, lo que los hace ideales para los videojuegos de alta calidad.
Q.
¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores FHD y QHD?
A.
Los monitores FHD son muy adecuados para usuarios que valoran la practicidad y la asequibilidad. Proporcionan una resolución suficiente para las tareas diarias, como la edición de documentos, el correo electrónico y la transmisión de vídeo, lo que los hace ideales para oficinistas, estudiantes y usuarios domésticos. Como ejercen menos presión sobre la GPU, también son una excelente opción para los jugadores ocasionales que disfrutan de títulos de eSports con alta tasa de refresco.
Los monitores QHD se recomiendan para usuarios que necesitan más espacio en la pantalla y una calidad de imagen más nítida. Ofrecen un entorno de trabajo eficiente para profesionales como marketers, planificadores y analistas que a menudo realizan múltiples tareas. Con una demanda de GPU relativamente baja pero una alta precisión visual, también son adecuados para editores de fotos/vídeos principiantes y creadores de contenido. Además, los monitores QHD ofrecen mejores efectos visuales y un rendimiento más fluido para los jugadores que disfrutan de experiencias de videojuegos de alta calidad.
Q.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles IPS y VA?
A.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
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