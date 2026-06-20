Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de videojuegos y la cámara web (tipo Pogo) que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*La función de PC remoto solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, y no se incluyen (se adquieren por separado).

*La funcionalidad de PC remoto es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores, y es compatible con PC de terceros que admitan la conexión de PC remoto, incluido gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.