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Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas

Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas

27U511SB-W
LG Smart Monitor hero video showcasing webOS interface and versatile everyday usage.
α5 AI Processor Gen9 chipset visualization highlighting the processing technology powering LG Smart Monitor performance.
Vista frontal de Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas 27U511SB-W
Side view of LG Smart Monitor 27U511SB showing slim and minimal design.
Rear view of LG Smart Monitor 27U511SB displaying stand structure and connectivity layout.
Full HD IPS display on LG Smart Monitor 27U511SB delivering clear visuals for work and everyday use.
LG Smart Monitor 27U511SB with webOS providing access to built in streaming apps and entertainment content.
HDR10 Pro with sRGB 99% on LG Smart Monitor 27U511SB enhancing color accuracy and contrast for clear visuals.
Dynamic Tone Mapping on LG Smart Monitor 27U511SB automatically balancing brightness and contrast for stable viewing.
AI Sound Pro delivering immersive and optimized sound based on content type.
Generative AI on LG Smart Monitor 27U511SB supporting intelligent content discovery and creative assistance.
AI Concierge providing personalized recommendations based on viewing patterns and usage context.
LG Shield protecting personal data and enhancing device security on LG Smart Monitor 27U511SB.
Rear ports of LG Smart Monitor 27U511SB showing HDMI 2.0, USB-A 2.0, headphone out, and DC-IN connectivity options.
LG Smart Monitor 27U511SB dimensions illustrating overall product size and stand measurements.
LG Smart Monitor hero video showcasing webOS interface and versatile everyday usage.
α5 AI Processor Gen9 chipset visualization highlighting the processing technology powering LG Smart Monitor performance.
Vista frontal de Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas 27U511SB-W
Side view of LG Smart Monitor 27U511SB showing slim and minimal design.
Rear view of LG Smart Monitor 27U511SB displaying stand structure and connectivity layout.
Full HD IPS display on LG Smart Monitor 27U511SB delivering clear visuals for work and everyday use.
LG Smart Monitor 27U511SB with webOS providing access to built in streaming apps and entertainment content.
HDR10 Pro with sRGB 99% on LG Smart Monitor 27U511SB enhancing color accuracy and contrast for clear visuals.
Dynamic Tone Mapping on LG Smart Monitor 27U511SB automatically balancing brightness and contrast for stable viewing.
AI Sound Pro delivering immersive and optimized sound based on content type.
Generative AI on LG Smart Monitor 27U511SB supporting intelligent content discovery and creative assistance.
AI Concierge providing personalized recommendations based on viewing patterns and usage context.
LG Shield protecting personal data and enhancing device security on LG Smart Monitor 27U511SB.
Rear ports of LG Smart Monitor 27U511SB showing HDMI 2.0, USB-A 2.0, headphone out, and DC-IN connectivity options.
LG Smart Monitor 27U511SB dimensions illustrating overall product size and stand measurements.

Características clave

  • HDR10 Pro, 99 % sRGB, mapeo dinámico de tonos
  • AirPlay 2, Compartir Pantalla, Bluetooth
  • 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Panel de control de ThinQ Home / Compatibilidad con el control remoto Magic Remote
  • webOS 26
Más

Excelencia galardonada

A image of digital trends award logo

Tendencias digitales 2025

La selección de los mejores monitores elegida por los lectores para gamers y quienes buscan un rendimiento de alta calidad

A image of CES 2026-white Honoree award logo

Premios a la Innovación del CES - Galardonado

webOS26 LG Shield

en ciberseguridad

A image of CES 2026-white Honoree award logo

Premios a la Innovación del CES - Galardonado

Arquitectura Multi-AI de webOS 26

en Inteligencia Artificial

*Los Premios a la Innovación del CES se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado. La CTA no ha verificado la veracidad de ninguna de las propuestas ni de las afirmaciones realizadas, y tampoco ha probado el producto galardonado.

LG Smart Monitor logo.

Una pantalla. Posibilidades infinitas.

Disfruta de una calidad de imagen impresionante tanto para trabajar como para divertirte, con opciones que se adaptan a tu día a día. Gracias a webOS, gestiona las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de una computadora y disfruta de una amplia variedad de contenidos, combinando a la perfección productividad y entretenimiento en una sola pantalla.

LG Smart Monitor on a clean wooden desk in a bright home office, displaying the webOS home screen with streaming apps and content tiles, paired with keyboard and mouse, bookshelf and window blinds in the background, highlighting smart entertainment and productivity use.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Summary video showcasing LG Smart Monitor features including Full HD IPS display, Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro with sRGB 99%, AI Sound Pro, α5 AI Processor Gen9, and LG Shield security.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

PantallaTrabaja y diviértete con webOSIA con tecnología webOSEl galardonado webOSCentro de productividad

Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas

Pantalla versátil tanto para el trabajo como para el ocio

La pantalla IPS te permite disfrutar de una experiencia visual envolvente, tanto si estás trabajando como si te estás entreteniendo.

LG Smart Monitor displaying a professional video and audio editing workspace with timeline, color grading tools, and sound mixing interface, highlighting IPS 4K resolution, HDR support, and wide color coverage in a creative studio setup with speakers and keyboard for content production and multimedia work.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: sRGB 99 % (típico)

Listo para la oficina en casa sin necesidad de un PC

webOS te ofrece las aplicaciones esenciales de Office directamente en tu oficina en casa, lo que te permite trabajar sin necesidad de una computadora. Desde la creación de documentos hasta la gestión de archivos, las aplicaciones basadas en la nube facilitan la productividad diaria en la pantalla, mientras que webOS te permite acceder a tu computadora de forma remota a través de la función «PC remoto» cuando lo necesites.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de videojuegos y la cámara web (tipo Pogo) que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*La función de PC remoto solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, y no se incluyen (se adquieren por separado).

*La funcionalidad de PC remoto es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores, y es compatible con PC de terceros que admitan la conexión de PC remoto, incluido gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Entretenimiento

Navegación fluida por los canales

Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una amplia variedad de contenidos a través de aplicaciones populares como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, además de LG Channels.

LG Channels reúne contenido en vivo y a la carta en un solo lugar, lo que facilita el descubrimiento de los contenidos que te gustan.

 Las recomendaciones personalizadas, las aplicaciones de deportes, juegos y LG Fitness, junto con un control remoto intuitivo, crean una experiencia de visualización fluida. Por su parte, el diseño blanco delgado, prácticamente sin bordes en tres lados, y los altavoces integrados mejoran la inmersión visual y la calidad del sonido.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.

*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a servicios de streaming. Es posible que se apliquen cargos adicionales por algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.

*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

* La compatibilidad con determinados canales de LG varía según la región.

*Se requiere una cuenta de LG y una conexión a Internet para los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.

Música

Seleccionado según tus gustos musicales

Disfruta de una experiencia musical inmersiva y personalizada gracias a los altavoces integrados. Podrás buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente en tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus gustos.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el control de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, y no se incluyen (se adquieren por separado).

*La disponibilidad del Portal de juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, se redirigirá a los usuarios al Centro de juegos existente.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un control de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en monitores inteligentes LG seleccionados que admitan webOS 24 y versiones posteriores.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Conectividad inteligente para compartir dispositivos sin problemas

Comparte contenido en el monitor con Google Cast***, la forma más rápida y sencilla de conectarte. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para duplicar la pantalla y transferir archivos multimedia con total flexibilidad. Disfruta de una experiencia audiovisual fluida en una pantalla más grande con unos pocos pasos, desde todos tus dispositivos favoritos.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.

*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. El distintivo «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.

**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

**Conecta tu dispositivo a la misma red que tu monitor.

***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.

***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.

Procesador Alpha 5 AI Gen9

Diseñado para ofrecer una imagen brillante

El nuevo procesador de IA alpha 5 Gen9 aporta un procesamiento de alta gama a tu monitor inteligente LG, lo que proporciona una nitidez y una profundidad mejoradas para obtener imágenes más nítidas y equilibradas.

The alpha 5 AI Processor 4K Gen9 performance visualization with glowing chip and light effects, highlighting high performance processing, AI driven picture and sound optimization, and advanced smart display technologysmart-monitor-27u511sb-2026-feature-10-1-alpha5-d.jpgsmart-monitor-27u511sb-2026-feature-10-1-alpha5-d.jpg

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

HDR10 Pro with sRGB 99%

Colores vivos y mayor contraste para una imagen nítida

HDR10 Pro realza las luces y las sombras para ofrecer un mayor nivel de detalle y una mayor profundidad visual al acceder a contenidos a través de webOS. Con una cobertura de hasta el 99 % del espacio de color sRGB, la pantalla ofrece colores precisos y uniformes para una experiencia visual más equilibrada.

Split-screen comparison showing SDR versus HDR10 Pro with sRGB 99% color gamut, highlighting brighter highlights, deeper shadows, and more vivid color detail in a snowy village night landscape.

HDR10 Pro

Split-screen comparison showing SDR versus HDR10 Pro with sRGB 99% color gamut, highlighting brighter highlights, deeper shadows, and more vivid color detail in a snowy village night landscape.

SDR

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, que se aplica fotograma a fotograma al contenido HDR10.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de las características, las funciones y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y características inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las características de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Wild bear in a forest scene demonstrating Dynamic Tone Mapping, enhancing contrast, balanced brightness, and detailed shadow and highlight reproduction.

Mapeo dinámico de tonos

Brillo equilibrado para una calidad de imagen constante

El mapeo dinámico de tonos ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un mayor nivel de detalle y una calidad de imagen equilibrada.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función «Dynamic Tone Mapping» se aplica a los monitores inteligentes equipados con el procesador α5.

*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

AI Sound Pro

AI Sound Pro ajusta tu sonido para lograr un mayor impacto

El sonido envolvente con IA ofrece un audio envolvente que llena toda la habitación gracias al sistema Virtual 9.1.2, creando una experiencia sonora multidimensional. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para ofrecer una experiencia auditiva nítida y envolvente.

LG Smart Monitor demonstrating AI Sound Pro with a cinematic concert scene on screen, highlighting immersive audio optimization, clear dialogue, and balanced sound performance for an enhanced home entertainment experience

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Mando a distancia AI Magic

Accede a todas las funciones de IA con un solo botón

Controla el Smart Monitor con facilidad gracias al AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, su rueda de desplazamiento y los comandos de voz instantáneos permiten un control fluido e intuitivo de todas las funciones.

LG Smart Monitor Magic Remote highlighting AI features with on screen AI interface, showing smart control of AI powered functions, voice interaction, and intuitive navigation for enhanced smart monitor experience

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.

*Los menús y las aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país. 

*La visualización de los menús de AI Concierge puede ser diferente en el momento del lanzamiento. 

*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Multi AI Search

Búsqueda avanzada con IA múltiple mediante Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo tienes que decir lo que estás buscando y seleccionar el agente de IA que más te convenga. El sistema conecta varias IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

LG Smart Monitor displaying Multi AI Search interface featuring Microsoft Copilot and Google Gemini, highlighting AI powered search, smart assistance, and integrated generative AI tools within the smart monitor experience

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Asistente de IA

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de IA ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave relevantes para tus búsquedas, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado en función de tus hábitos de visualización, todo ello controlado de forma fluida con el AI Magic Remote.

LG Smart Monitor displaying AI Concierge interface with Generative AI recommendations and AI keyword suggestions, controlled by Magic Remote, highlighting contextual search, voice interaction, and personalized content discovery on the smart monitor

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Identificación de voz con IA

LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuanto hablas.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Estas funciones están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o una versión posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*AI Voice ID solo funciona con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.

*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones pueden variar según el país, la región y la conectividad de red.

*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas anteriormente.

*El Magic Remote proporciona acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza procesamiento de IA integrado.

*La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Descubre nuestro galardonado webOS

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las siete tecnologías clave de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante un almacenamiento

y una gestión seguros de los datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad garantizada del software,

autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección

y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

*LG Shield certification may vary depending on model.

*The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.

*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.

Productivity hub with easy connectivity

With multiple ports including 2× HDMI 2.0 and 2× USB-A 2.0, the Smart Monitor is compatible with a wide range of devices, ensuring smooth and reliable connectivity across your setup. This versatile port configuration helps keep your workspace organized and clutter-free for efficient space utilization.

LG Smart Monitor connected to a laptop via USB C with 65W charging, showing photo editing workspace, multiple ports including USB C, USB, and HDMI, highlighting single cable connectivity, device charging, and productivity focused workstation setup

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

LG Switch app

Easy to optimize effortlessly with LG Switch

The LG Switch app helps optimize your monitor for work and everyday use on a PC. Manage windows and smart functions with your keyboard and mouse, switch between PC and webOS with shortcut keys, and arrange apps within a single input using mapped hotkeys.

Download

*Images have been simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use experience.

*LG Switch app is a PC-only application.

*Window arrangement and multi-window features are available within a single input via the LG Switch app.

*This monitor does not support Picture by Picture (PBP) or Picture in Picture (PIP) with multiple inputs.

To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.

*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.

Powered by webOS

LG 智能顯示器使用 LG Link 進行 iOS、Android 和 webOS 無線裝置同步，展示顯示器、平板電腦、智能手機和手提電腦之間的無縫影像和檔案傳輸，並突顯跨裝置連接和多屏幕工作流程。

LG Link: easy device sync across iOS, Android, and webOS

LG Link on your Smart Monitor enables wireless image and file transfers by working with the LG gram Link app on your LG gram or mobile device. With LG Link, you can easily send photos, generative images, and files from your LG gram or mobile device to your LG Smart Monitor, or transfer them back to your device, making cross-device sharing simple across different operating systems.

*Images have been simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use experience.

*To work properly, install the LG gram Link app on your mobile devices. iOS 16.4 or later and Android 9 or higher are required.

*File transfer speed and quality may vary depending on device performance, file size, and network conditions.

*Feature availability, functions, and the timing of application may vary by region, and language.

*These features are available on webOS only and are supported on LG Smart Monitor models running webOS 26 or later. They are not supported on previous LG Smart Monitor models.

*To install the LG gram Link app, use the LG Update program to automatically find and install the version that matches your system (applies to models released in 2024 and later).

*The file sharing feature can be used without a network connection via Bluetooth. All other features require the laptop and mobile device to be connected to the same network.

*Support for Smart Monitors will be expanded over time. Some Smart TVs and monitor models may not be supported.

*iOS and Android logos are registered trademarks of Apple Inc., Google LLC, and LG Electronics Inc., respectively.

*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.

Home Hub powered by ThinQ

Control multiple smart devices easily with ThinQ Home Hub

ThinQ brings all your smart devices together through the Home Hub on one intuitive platform.

Easily control and monitor devices with ThinQ integration, while enjoying compatibility with Apple Home, Apple AirPlay, and Google Cast for seamless viewing and control in one place.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via USB-C or HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.

Quick Control

Discover the convenience of Quick Control on the LG Smart Monitor, providing easy access to menus through simple actions within webOS.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    120

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    700 x 133 x 430

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    611.6 x 452.5 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    611.6 x 361.1 x 42.5

  • Peso en el envío [kg]

    5.7

  • Peso con soporte [kg]

    4.2

  • Peso sin soporte [kg]

    3.3

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    120

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación de contraste (mín.)

    1050:1

  • Tamaño [cm]

    68.5

  • Color Bit

    8bit (6bit+FRC)

  • Tratamiento de superficies

    Antirreflejos

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    LG Smart Monitor

  • Año

    2026

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

  • Cable de alimentación

    Depende del país

  • Adaptador

    SI

  • HDMI (color/longitud)

    Negro / 1.5m

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

MECÁNICO

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Diseño sin bordes

    Diseño prácticamente sin bordes en tres lados

ESTÁNDAR

  • KC (para Rep. de Corea)

    SI

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