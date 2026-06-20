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Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas
Excelencia galardonada
Tendencias digitales 2025
La selección de los mejores monitores elegida por los lectores para gamers y quienes buscan un rendimiento de alta calidad
*Los Premios a la Innovación del CES se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado. La CTA no ha verificado la veracidad de ninguna de las propuestas ni de las afirmaciones realizadas, y tampoco ha probado el producto galardonado.
Una pantalla. Posibilidades infinitas.
Disfruta de una calidad de imagen impresionante tanto para trabajar como para divertirte, con opciones que se adaptan a tu día a día. Gracias a webOS, gestiona las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de una computadora y disfruta de una amplia variedad de contenidos, combinando a la perfección productividad y entretenimiento en una sola pantalla.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas
Pantalla versátil tanto para el trabajo como para el ocio
La pantalla IPS te permite disfrutar de una experiencia visual envolvente, tanto si estás trabajando como si te estás entreteniendo.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: sRGB 99 % (típico)
Listo para la oficina en casa sin necesidad de un PC
webOS te ofrece las aplicaciones esenciales de Office directamente en tu oficina en casa, lo que te permite trabajar sin necesidad de una computadora. Desde la creación de documentos hasta la gestión de archivos, las aplicaciones basadas en la nube facilitan la productividad diaria en la pantalla, mientras que webOS te permite acceder a tu computadora de forma remota a través de la función «PC remoto» cuando lo necesites.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de videojuegos y la cámara web (tipo Pogo) que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función de PC remoto solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, y no se incluyen (se adquieren por separado).
*La funcionalidad de PC remoto es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores, y es compatible con PC de terceros que admitan la conexión de PC remoto, incluido gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Entretenimiento
Navegación fluida por los canales
Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una amplia variedad de contenidos a través de aplicaciones populares como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, además de LG Channels.
LG Channels reúne contenido en vivo y a la carta en un solo lugar, lo que facilita el descubrimiento de los contenidos que te gustan.
Las recomendaciones personalizadas, las aplicaciones de deportes, juegos y LG Fitness, junto con un control remoto intuitivo, crean una experiencia de visualización fluida. Por su parte, el diseño blanco delgado, prácticamente sin bordes en tres lados, y los altavoces integrados mejoran la inmersión visual y la calidad del sonido.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a servicios de streaming. Es posible que se apliquen cargos adicionales por algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.
*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
* La compatibilidad con determinados canales de LG varía según la región.
*Se requiere una cuenta de LG y una conexión a Internet para los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de una experiencia musical inmersiva y personalizada gracias a los altavoces integrados. Podrás buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente en tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus gustos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el control de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, y no se incluyen (se adquieren por separado).
*La disponibilidad del Portal de juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, se redirigirá a los usuarios al Centro de juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un control de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en monitores inteligentes LG seleccionados que admitan webOS 24 y versiones posteriores.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Conectividad inteligente para compartir dispositivos sin problemas
Comparte contenido en el monitor con Google Cast***, la forma más rápida y sencilla de conectarte. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para duplicar la pantalla y transferir archivos multimedia con total flexibilidad. Disfruta de una experiencia audiovisual fluida en una pantalla más grande con unos pocos pasos, desde todos tus dispositivos favoritos.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. El distintivo «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.
**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
**Conecta tu dispositivo a la misma red que tu monitor.
***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.
***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.
Procesador Alpha 5 AI Gen9
Diseñado para ofrecer una imagen brillante
El nuevo procesador de IA alpha 5 Gen9 aporta un procesamiento de alta gama a tu monitor inteligente LG, lo que proporciona una nitidez y una profundidad mejoradas para obtener imágenes más nítidas y equilibradas.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
HDR10 Pro with sRGB 99%
Colores vivos y mayor contraste para una imagen nítida
HDR10 Pro realza las luces y las sombras para ofrecer un mayor nivel de detalle y una mayor profundidad visual al acceder a contenidos a través de webOS. Con una cobertura de hasta el 99 % del espacio de color sRGB, la pantalla ofrece colores precisos y uniformes para una experiencia visual más equilibrada.
HDR10 Pro
SDR
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, que se aplica fotograma a fotograma al contenido HDR10.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las características, las funciones y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y características inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las características de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función «Dynamic Tone Mapping» se aplica a los monitores inteligentes equipados con el procesador α5.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
AI Sound Pro
AI Sound Pro ajusta tu sonido para lograr un mayor impacto
El sonido envolvente con IA ofrece un audio envolvente que llena toda la habitación gracias al sistema Virtual 9.1.2, creando una experiencia sonora multidimensional. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para ofrecer una experiencia auditiva nítida y envolvente.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Mando a distancia AI Magic
Accede a todas las funciones de IA con un solo botón
Controla el Smart Monitor con facilidad gracias al AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, su rueda de desplazamiento y los comandos de voz instantáneos permiten un control fluido e intuitivo de todas las funciones.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.
*Los menús y las aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país.
*La visualización de los menús de AI Concierge puede ser diferente en el momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Multi AI Search
Búsqueda avanzada con IA múltiple mediante Google Gemini y Microsoft Copilot
Solo tienes que decir lo que estás buscando y seleccionar el agente de IA que más te convenga. El sistema conecta varias IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Asistente de IA
Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas
Asistente de IA ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave relevantes para tus búsquedas, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado en función de tus hábitos de visualización, todo ello controlado de forma fluida con el AI Magic Remote.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS 26 o una versión posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Identificación de voz con IA
LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuanto hablas.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Estas funciones están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o una versión posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*AI Voice ID solo funciona con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.
*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones pueden variar según el país, la región y la conectividad de red.
*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas anteriormente.
*El Magic Remote proporciona acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza procesamiento de IA integrado.
*La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Descubre nuestro galardonado webOS
*LG Shield certification may vary depending on model.
*The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
Productivity hub with easy connectivity
With multiple ports including 2× HDMI 2.0 and 2× USB-A 2.0, the Smart Monitor is compatible with a wide range of devices, ensuring smooth and reliable connectivity across your setup. This versatile port configuration helps keep your workspace organized and clutter-free for efficient space utilization.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
LG Switch app
Easy to optimize effortlessly with LG Switch
The LG Switch app helps optimize your monitor for work and everyday use on a PC. Manage windows and smart functions with your keyboard and mouse, switch between PC and webOS with shortcut keys, and arrange apps within a single input using mapped hotkeys.
*Images have been simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use experience.
*LG Switch app is a PC-only application.
*Window arrangement and multi-window features are available within a single input via the LG Switch app.
*This monitor does not support Picture by Picture (PBP) or Picture in Picture (PIP) with multiple inputs.
To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
Powered by webOS
*Images have been simulated to enhance feature understanding and may differ from actual use experience.
*To work properly, install the LG gram Link app on your mobile devices. iOS 16.4 or later and Android 9 or higher are required.
*File transfer speed and quality may vary depending on device performance, file size, and network conditions.
*Feature availability, functions, and the timing of application may vary by region, and language.
*These features are available on webOS only and are supported on LG Smart Monitor models running webOS 26 or later. They are not supported on previous LG Smart Monitor models.
*To install the LG gram Link app, use the LG Update program to automatically find and install the version that matches your system (applies to models released in 2024 and later).
*The file sharing feature can be used without a network connection via Bluetooth. All other features require the laptop and mobile device to be connected to the same network.
*Support for Smart Monitors will be expanded over time. Some Smart TVs and monitor models may not be supported.
*iOS and Android logos are registered trademarks of Apple Inc., Google LLC, and LG Electronics Inc., respectively.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
Home Hub powered by ThinQ
Control multiple smart devices easily with ThinQ Home Hub
ThinQ brings all your smart devices together through the Home Hub on one intuitive platform.
Easily control and monitor devices with ThinQ integration, while enjoying compatibility with Apple Home, Apple AirPlay, and Google Cast for seamless viewing and control in one place.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via USB-C or HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
Quick Control
Discover the convenience of Quick Control on the LG Smart Monitor, providing easy access to menus through simple actions within webOS.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
700 x 133 x 430
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
611.6 x 452.5 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
611.6 x 361.1 x 42.5
Peso en el envío [kg]
5.7
Peso con soporte [kg]
4.2
Peso sin soporte [kg]
3.3
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
1050:1
Tamaño [cm]
68.5
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Tratamiento de superficies
Antirreflejos
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
LG Smart Monitor
Año
2026
ACCESORIO
HDMI
SI
Cable de alimentación
Depende del país
Adaptador
SI
HDMI (color/longitud)
Negro / 1.5m
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Diseño sin bordes
Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
ESTÁNDAR
KC (para Rep. de Corea)
SI
Lo que dice la gente
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