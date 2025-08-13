We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Smart 34” 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) con webOS
Stream UltraWide, trabajar codo con codo
Disfruta de contenidos creados en una relación de aspecto de 21:9 en un LG Smart Monitor 34SR6, llenando la pantalla a la perfección sin barras negras. Realiza múltiples tareas fácilmente mostrando varias ventanas una al lado de la otra. Con las funciones webOS, la productividad y el entretenimiento están al alcance de tu mano incluso sin un PC. La pantalla curvada UltraWide QHD (3440x1440) de 34 pulgadas con finos biseles de tres lados garantiza una inmersión total en cada experiencia visual.
*Sólo se aplica a contenidos producidos en una relación de aspecto 21:9. Para contenidos en streaming, pueden aplicarse restricciones de plataforma.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporcionan (se adquieren por separado).
Inicio de webOS
Te esperan descubrimientos personalizados
Con webOS, explora numerosos contenidos con servicios de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV. Además, puedes obtener recomendaciones personalizadas, desde contenidos hasta música, y disfrutar de aplicaciones integradas como Sports, Game y LG Fitness.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
**Proporciona una gran cantidad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Nuevas interfaces de usuario
Encuentra rápido. Sumérgete.
Gestiona fácilmente aplicaciones y tarjetas de servicio con webOS. Además, accede rápidamente a las aplicaciones recientes y comprueba las notificaciones.
Conserje de IA
Escucha tus gustos
Saca un conserje personal de IA presionando el botón en el Control Remoto Mágico, y podrás obtener recomendaciones de palabras clave basadas en tus preferencias en cualquier momento.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir un pago de suscripción, y no se proporcionan (se compran por separado).
*El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Conserje de IA: las palabras clave recomendadas varían según la aplicación Foreground y la hora. Y, las palabras clave del servicio "Para ti" solo se pueden proporcionar en países que admiten NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural) en su idioma nativo.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Música
Seleccionado para tus gustos
Disfruta de música personalizada de manera inmersiva con altavoces estéreo de 7W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te sugiere canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos favoritos**
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el controlador de juego que aparecen arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
**Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Algunos servicios de streaming pueden requerir un pago de suscripción, y no se proporcionan (se compran por separado).
**Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Pantalla curva WQHD de 34” 21:9 (3440x1440)
Explora el cine panorámico UltraWide 21:9
Su pantalla ultrawide QHD de 34 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9 ofrece una vista un 34% más amplia que una pantalla estándar de 16:9. Además, su cuerpo curvo de 1800R lleva la experiencia a tu hogar, brindándote la sensación inmersiva de estar en el cine.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
.*Comparado con un modelo convencional de LG con una relación de aspecto de 16:9.
HDR10 con sRGB 99% (aprox.)
Mira colores increíbles
La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar de la industria HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en el espacio de color sRGB al 99%, soportando niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores dramáticos del contenido.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99% (Típ.)
Panel de Control ThinQ Home
Controla tus electrodomésticos fácilmente
El tablero ThinQ Home hace la vida más cómoda. Puedes revisar y manejar el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola pantalla y a distancia.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
*Los servicios soportados pueden variar según el país, y se requiere una conexión a internet.
*El control remoto está incluido en el paquete.
*Cómo conectar el Tablero de Inicio ThinQ: Paso 1. Descarga la app LG ThinQ desde la App Store (iOS) o Google Play (Android). Instala la app LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2. Conecta los dispositivos que registraste en la app LG ThinQ al Tablero de Inicio ThinQ.
*El Monitor Inteligente LG puede aparecer como 'TV' al agregar un dispositivo en la app ThinQ. Si es así, puedes cambiar el nombre del producto. (Configuración del dispositivo → Editar apodo)
Usa tu teclado y mouse como si fueran un control remoto
Puedes navegar y seleccionar rápido con el teclado y el ratón, incluso sin control remoto.
Regresa.
Pulsa el botón 'ESC' en el teclado o haz clic con el botón derecho del ratón.
Ve a la pantalla de inicio de webOS
Presiona el botón 'Win' o 'F4' en el teclado o haz clic en el botón de desplazamiento del ratón.
Navega y selecciona el menú
Navega por los menús usando las teclas de flecha en el teclado y presiona enter para seleccionar.
Ajustando el volumen
Usa las teclas ‘F11’ y ‘F12’ para subir y bajar el volumen, y la tecla ‘F10’ para silenciar el teclado.
*El teclado y el ratón que aparecen arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*La imagen muestra el monitor LG Smart representativo de 34SR60QC (blanco) solo a modo de ilustración. Por favor, revisa las imágenes de la galería tomadas con el producto real.
**Esta función estará disponible después de una actualización de software, y el cronograma de actualización puede variar según el país.
Usa tu teléfono celular como un control remoto
Con la app ThinQ, puedes usar funciones clave del control remoto, como encender/apagar, cambiar de canal y buscar contenido.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Para funcionar correctamente, debes conectar el LG Smart Monitor a la app ThinQ.
*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la app real. Los servicios pueden variar según la región/país o las versiones de la app.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe (Arabia Saudita/EAU) / vietnamita / tailandés / sueco / taiwanés / indonesio / danés / holandés / noruego / griego / israelí (por ejemplo, EE. UU./inglés).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).
AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Refleja directamente desde tus dispositivos
Comparte fácilmente contenido desde tu dispositivo inteligente a tu monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) o Screen Share** (para dispositivos Android). Además, disfruta de un sonido increíble con la conexión Bluetooth.
*Las marcas y logotipos de Apple son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según países y regiones.
*Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**Compartir Pantalla: Se admite en Android o Windows 8.1 y versiones superiores.
***Conéctate a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
Diseño simple
Diseño elegante que ahorra espacio
El diseño del bisel delgado en 3 lados con la base delgada se integra en tu oficina o casa, ocupando poco espacio. Y te permite una experiencia de visualización ideal gracias a su ajuste de inclinación conveniente.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Inclinación: -5~15˚.
Múltiples puertos
Una variedad de interfaces
El LG Smart Monitor tiene dos puertos USB y dos puertos HDMI, que son compatibles con varios dispositivos y ofrecen una visualización súper fluida.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Se incluye un cable HDMI en el paquete, que puede variar según el país.
Especificación clave
Tamaño [pulgadas]
'34
Resolución
3440 x 1440
Tipo de panel
VA
Relación de aspecto
'21:9
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
'300
Curvatura
1800R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
'100
Tiempo de respuesta
5ms
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34SR60QC-B
Año
'2024
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
'34
Relación de aspecto
'21:9
Tipo de panel
VA
Tiempo de respuesta
5ms
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
'300
Relación de contraste (típ.)
'3000:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
'100
Brillo (Mín.) [cd/m²]
'240
Relación de contraste (mín.)
'1500:1
Tamaño [cm]
'86.42
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
Versión DP
'2.2
Salida de auriculares
SI
LAN (RJ-45)
SI
Puerto USB descendente
SI (USB-A, 2ea)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Brillo automático
SI
Color calibrado en fábrica
White Balance Calibration
A prueba de parpadeos
SI
Modo Lector
SI
VRR
SI
VESA DisplayHDR™
NO
Tecnología Mini-LED
N
Efecto HDR
SI
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm100 x 100 mm
SONIDO
Altavoz
7W x 2
Conectividad Bluetooth
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
986 x 524 x 212 mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 483.3 x 223.3 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Peso en el envío [kg]
9.2kg
Peso con soporte [kg]
6.10kg
Peso sin soporte [kg]
5.1kg
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240VAC, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SI
Mando a distancia
SI
Lo que dice la gente
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.