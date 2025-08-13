Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor LG Smart 34” 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) con webOS

Monitor LG Smart 34” 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) con webOS

Monitor LG Smart 34” 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) con webOS

34SR60QC-B
front view with remote control
front view
side view
side view
side view
front view with remote control
front view
side view
side view
side view

Características clave

  • Pantalla curva WQHD de 34” 21:9 (3440x1440)
  • Monitor Inteligente con webOS
  • Soporte de ThinQ Home Dashboard / Magic Remote
  • AirPlay 2, Compartir pantalla, Bluetooth
  • 2xHDMI, 2xpuertos USB
  • Soporte ajustable en inclinación
Más
Logo LG MyView Smart Monitor

Logo LG MyView Smart Monitor

Una pantalla. Infinitas posibilidades

Sobre la mesa hay un monitor en el que se reproduce una película.

Sobre la mesa hay un monitor en el que se reproduce una película.

En tu propio espacio,
con tu propia pantalla

Experimenta la inmersión perfecta con una pantalla personal colocada en su propio espacio. Amplía lo pequeño, acerca lo lejano: conecta y navega sin esfuerzo.

Stream UltraWide, trabajar codo con codo

Disfruta de contenidos creados en una relación de aspecto de 21:9 en un LG Smart Monitor 34SR6, llenando la pantalla a la perfección sin barras negras. Realiza múltiples tareas fácilmente mostrando varias ventanas una al lado de la otra. Con las funciones webOS, la productividad y el entretenimiento están al alcance de tu mano incluso sin un PC. La pantalla curvada UltraWide QHD (3440x1440) de 34 pulgadas con finos biseles de tres lados garantiza una inmersión total en cada experiencia visual.

Vídeo de introdução do produto LG MyView Smart Monitor de 34 polegadas.

LG MyView Smart Monitor 34-inch product introduction video.

Hay un monitor en el escritorio, y la pantalla del monitor alterna entre mostrar la pantalla de webOS Homeboard y una vista de pantalla dividida de una oficina en casa.

*Sólo se aplica a contenidos producidos en una relación de aspecto 21:9. Para contenidos en streaming, pueden aplicarse restricciones de plataforma.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

En la pantalla del monitor inteligente aparece la interfaz webOS. De las esquinas inferiores del monitor salen ondas de altavoz, y en la parte derecha de la pantalla hay un mando a distancia.

Elige tu gusto con webOS

Sobre la mesa hay un monitor inteligente que muestra un documento de oficina en el que se está trabajando. A la izquierda del monitor hay una taza con asa y a la derecha, un teléfono móvil, un portalápices y un soporte.

Trabaja sin una PC

Uma imagem exibindo uma proporção de 21:9 é mostrada na tela do monitor com um fundo de paisagem natural.

Amplía tu visión

La pantalla muestra una imagen vibrante que exhibe HDR10 con un 99% de cobertura sRGB.

Captura colores reales

Sobre la mesa hay un monitor y, a la derecha, un teléfono con la misma pantalla que el monitor.

Refleja desde tus dispositivos

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporcionan (se adquieren por separado).

Inicio de webOS

Te esperan descubrimientos personalizados

Con webOS, explora numerosos contenidos con servicios de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV. Además, puedes obtener recomendaciones personalizadas, desde contenidos hasta música, y disfrutar de aplicaciones integradas como Sports, Game y LG Fitness.

En la pantalla del monitor inteligente aparece la interfaz webOS. De las esquinas inferiores del monitor salen ondas de altavoz, y en la parte derecha de la pantalla hay un mando a distancia.

En la pantalla del monitor inteligente aparece la interfaz webOS. De las esquinas inferiores del monitor salen ondas de altavoz, y en la parte derecha de la pantalla hay un mando a distancia.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

**Proporciona una gran cantidad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Nuevas interfaces de usuario

Encuentra rápido. Sumérgete.

Gestiona fácilmente aplicaciones y tarjetas de servicio con webOS. Además, accede rápidamente a las aplicaciones recientes y comprueba las notificaciones.

Conserje de IA

Escucha tus gustos

Saca un conserje personal de IA presionando el botón en el Control Remoto Mágico, y podrás obtener recomendaciones de palabras clave basadas en tus preferencias en cualquier momento.

Oficina en casa

Oficina en casa lista

Accede a PC & Cloud PC de forma remota y disfruta de múltiples servicios de Oficina en Casa, todo ello sin necesidad de un PC.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir un pago de suscripción, y no se proporcionan (se compran por separado).

*El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).

*Conserje de IA: las palabras clave recomendadas varían según la aplicación Foreground y la hora. Y, las palabras clave del servicio "Para ti" solo se pueden proporcionar en países que admiten NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural) en su idioma nativo.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

Música

Seleccionado para tus gustos

Disfruta de música personalizada de manera inmersiva con altavoces estéreo de 7W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te sugiere canciones populares según tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos favoritos**

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

Juego

Sáltate directamente al juego

No necesitas una consola de juegos, juega a través del LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde la pantalla principal y conecta rápido a las apps de streaming para contenido de juegos.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el controlador de juego que aparecen arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

**Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Algunos servicios de streaming pueden requerir un pago de suscripción, y no se proporcionan (se compran por separado).

**Los servicios compatibles pueden variar según el país.

Pantalla curva WQHD de 34” 21:9 (3440x1440)

Explora el cine panorámico UltraWide 21:9

Su pantalla ultrawide QHD de 34 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9 ofrece una vista un 34% más amplia que una pantalla estándar de 16:9. Además, su cuerpo curvo de 1800R lleva la experiencia a tu hogar, brindándote la sensación inmersiva de estar en el cine.

Se está reproduciendo un video en el monitor, cambiando la relación de aspecto de 16:9 a 21:9.

A video is playing on the monitor, transitioning the aspect ratio from 16:9 to 21:9.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

This image is the 21:9 monitor image for comparison with the 16:9 monitor.
Esta imagen es la del monitor 16:9 para comparar con el monitor 21:9.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real

.*Comparado con un modelo convencional de LG con una relación de aspecto de 16:9.

HDR10 con sRGB 99% (aprox.)

Mira colores increíbles

La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar de la industria HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en el espacio de color sRGB al 99%, soportando niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores dramáticos del contenido.

La pantalla muestra una imagen vibrante que presenta HDR10 con un 99% de cobertura sRGB.

La pantalla muestra una imagen vibrante que presenta HDR10 con un 99% de cobertura sRGB.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99% (Típ.)

Panel de Control ThinQ Home

Controla tus electrodomésticos fácilmente

El tablero ThinQ Home hace la vida más cómoda. Puedes revisar y manejar el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola pantalla y a distancia.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

*Los servicios soportados pueden variar según el país, y se requiere una conexión a internet.

*El control remoto está incluido en el paquete.

*Cómo conectar el Tablero de Inicio ThinQ: Paso 1. Descarga la app LG ThinQ desde la App Store (iOS) o Google Play (Android). Instala la app LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2. Conecta los dispositivos que registraste en la app LG ThinQ al Tablero de Inicio ThinQ.

*El Monitor Inteligente LG puede aparecer como 'TV' al agregar un dispositivo en la app ThinQ. Si es así, puedes cambiar el nombre del producto. (Configuración del dispositivo → Editar apodo)

Usa tu teclado y mouse como si fueran un control remoto

Puedes navegar y seleccionar rápido con el teclado y el ratón, incluso sin control remoto.

El video muestra una pantalla de webOS que se controla con un teclado y un ratón.

Regresa.

Pulsa el botón 'ESC' en el teclado o haz clic con el botón derecho del ratón.

Ve a la pantalla de inicio de webOS

Presiona el botón 'Win' o 'F4' en el teclado o haz clic en el botón de desplazamiento del ratón.

Navega y selecciona el menú

Navega por los menús usando las teclas de flecha en el teclado y presiona enter para seleccionar.

Ajustando el volumen

Usa las teclas ‘F11’ y ‘F12’ para subir y bajar el volumen, y la tecla ‘F10’ para silenciar el teclado.

Navega por los canales

Navega por los canales usando las teclas de flecha en el teclado.

*El teclado y el ratón que aparecen arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*La imagen muestra el monitor LG Smart representativo de 34SR60QC (blanco) solo a modo de ilustración. Por favor, revisa las imágenes de la galería tomadas con el producto real.

**Esta función estará disponible después de una actualización de software, y el cronograma de actualización puede variar según el país.

Usa tu teléfono celular como un control remoto

Con la app ThinQ, puedes usar funciones clave del control remoto, como encender/apagar, cambiar de canal y buscar contenido.

Con la app ThinQ, puedes usar las funciones clave del control remoto.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Para funcionar correctamente, debes conectar el LG Smart Monitor a la app ThinQ.

*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la app real. Los servicios pueden variar según la región/país o las versiones de la app.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe (Arabia Saudita/EAU) / vietnamita / tailandés / sueco / taiwanés / indonesio / danés / holandés / noruego / griego / israelí (por ejemplo, EE. UU./inglés).

**El control remoto está incluido en el paquete.

**El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).

AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth

Refleja directamente desde tus dispositivos

Comparte fácilmente contenido desde tu dispositivo inteligente a tu monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) o Screen Share** (para dispositivos Android). Además, disfruta de un sonido increíble con la conexión Bluetooth.

*Las marcas y logotipos de Apple son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según países y regiones.

*Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

**Compartir Pantalla: Se admite en Android o Windows 8.1 y versiones superiores.

***Conéctate a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

Diseño simple

Diseño elegante que ahorra espacio

El diseño del bisel delgado en 3 lados con la base delgada se integra en tu oficina o casa, ocupando poco espacio. Y te permite una experiencia de visualización ideal gracias a su ajuste de inclinación conveniente.

Hay un monitor con un marco delgado, que muestra la pantalla en un ángulo de -5 grados, dando una vista lateral que muestra la inclinación y luciendo un diseño frontal elegante.

Hay un monitor con un marco delgado, que muestra la pantalla en un ángulo de -5 grados, dando una vista lateral que muestra la inclinación y luciendo un diseño frontal elegante.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Inclinación: -5~15˚.

Múltiples puertos

Una variedad de interfaces

El LG Smart Monitor tiene dos puertos USB y dos puertos HDMI, que son compatibles con varios dispositivos y ofrecen una visualización súper fluida.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Se incluye un cable HDMI en el paquete, que puede variar según el país.

Imprimir

Especificación clave

  • Tamaño [pulgadas]

    '34

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de panel

    VA

  • Relación de aspecto

    '21:9

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    '300

  • Curvatura

    1800R

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    '100

  • Tiempo de respuesta

    5ms

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34SR60QC-B

  • Año

    '2024

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    '34

  • Relación de aspecto

    '21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tiempo de respuesta

    5ms

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    '300

  • Relación de contraste (típ.)

    '3000:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    1800R

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    '100

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    '240

  • Relación de contraste (mín.)

    '1500:1

  • Tamaño [cm]

    '86.42

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • Versión DP

    '2.2

  • Salida de auriculares

    SI

  • LAN (RJ-45)

    SI

  • Puerto USB descendente

    SI (USB-A, 2ea)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Brillo automático

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    White Balance Calibration

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • VRR

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Tecnología Mini-LED

    N

  • Efecto HDR

    SI

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm100 x 100 mm

SONIDO

  • Altavoz

    7W x 2

  • Conectividad Bluetooth

    SI

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    986 x 524 x 212 mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 x 483.3 x 223.3 mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Peso en el envío [kg]

    9.2kg

  • Peso con soporte [kg]

    6.10kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.1kg

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100~240VAC, 50/60Hz

  • Tipo

    External Power(Adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

  • Mando a distancia

    SI

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 