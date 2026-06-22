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Pantalla curva de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y formato 21:9

Pantalla curva de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y formato 21:9

34U601B-B
Vista frontal de Pantalla curva de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y formato 21:9 34U601B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.
Vista frontal de Pantalla curva de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y formato 21:9 34U601B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 120Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.

Características clave

  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • sRGB 99% (Typ.)
  • HDR 10
  • Frecuencia de actualización de 120 Hz, 5 ms (GtG en modo rápido)
  • Inclinación (-5~20°)
  • HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
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LG UltraWide Monitor Curved logo.

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LG UltraWide Curved Monitor on a modern desk, displaying immersive first-person gaming on a wide curved screen alongside a multitasking interface, delivering expansive visuals, smooth gameplay, and enhanced productivity in a home office workspace setup.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

LG UltraWide Curved Monitor feature overview showing a 34-inch WQHD curved display, HDR10 with sRGB 99% color accuracy, smooth 120Hz refresh rate, AMD FreeSync support, and a slender stand with tilt adjustment for immersive gaming and efficient multitasking.
Una pantalla impresionanteExperiencia de juegoMayor comodidadConectividad esencial

Pantalla curva WQHD de 21:9

La resolución UltraWide™ WQHD (3440 × 1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio en pantalla para ejecutar varios programas al mismo tiempo, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. La curvatura de 1800R se adapta al campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla prácticamente sin bordes en tres lados proporciona una visualización amplia y sin obstáculos para una experiencia visual más envolvente y cómoda.

LG UltraWide Monitor displaying multiple applications across a 34-inch 21:9 screen, with a highlighted comparison showing the additional horizontal space over a standard 27-inch 16:9 display.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

HDR10 with sRGB 99%

Colores realistas
con una precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB garantizan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos óptimo en escenas HDR.

LG UltraWide Curved Monitor displaying vivid creative content on a wide curved screen with HDR10 support and sRGB 99% color coverage, delivering rich color accuracy, enhanced contrast, and precise visual detail for creative work and immersive viewing.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate the smooth performance and clarity of a 120Hz refresh rate.

Una experiencia de juego fluida
con una frecuencia de actualización de 120 Hz

Ofrece un rendimiento fluido y ágil gracias a su frecuencia de actualización de 120 Hz,

lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.

LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes, showing reduced screen tearing and smoother, more fluid motion for responsive and immersive gameplay.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones de destellos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Mayor comodidad en cada detalle

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

Aplicación LG Switch

Cambia rápidamente

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.

Download

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.

Modo lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos períodos de tiempo.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función anterior puede variar en función de las condiciones de uso reales del usuario.

Sin desorden gracias a su soporte delgado

Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes en tres lados, con una base ajustable que permite inclinar la pantalla. Su soporte esbelto y despejado ocupa un mínimo de espacio en el escritorio y reduce el espacio no utilizado, creando un espacio de trabajo más limpio y refinado.

Top view of a LG UltraWide Curved Monitor on a desk with a coffee cup, wireless keyboard, and mouse, alongside a close-up of the slim, square-shaped monitor base designed for stability and a clutter-free workspace.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Inclinación: -5~+20º

Conectividad  

Opciones de conectividad esenciales

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, lo que facilita una configuración eficiente y optimizada del escritorio.

LG UltraWide Curved Monitor featuring multiple input connectivity options including DisplayPort and HDMI, connected to a laptop for expanded editing and multitasking on a wide screen, supporting flexible device setup and efficient professional workflows.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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