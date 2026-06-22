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Pantalla curva de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y formato 21:9
Excelencia galardonada
Tendencias digitales 2025
La selección de los mejores monitores elegida por los lectores para gamers y quienes buscan un rendimiento de alta calidad
Descubre más, haz más
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
Pantalla curva WQHD de 21:9
La resolución UltraWide™ WQHD (3440 × 1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio en pantalla para ejecutar varios programas al mismo tiempo, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. La curvatura de 1800R se adapta al campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla prácticamente sin bordes en tres lados proporciona una visualización amplia y sin obstáculos para una experiencia visual más envolvente y cómoda.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
HDR10 with sRGB 99%
Colores realistas
con una precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB garantizan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos óptimo en escenas HDR.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes fluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mayor comodidad en cada detalle
Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).
Aplicación LG Switch
Cambia rápidamente
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de manera eficiente entre varias fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de soporte técnico de LG.com.
Modo lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos períodos de tiempo.
Flicker Safe
Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función anterior puede variar en función de las condiciones de uso reales del usuario.
Sin desorden gracias a su soporte delgado
Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes en tres lados, con una base ajustable que permite inclinar la pantalla. Su soporte esbelto y despejado ocupa un mínimo de espacio en el escritorio y reduce el espacio no utilizado, creando un espacio de trabajo más limpio y refinado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Inclinación: -5~+20º
Conectividad
Opciones de conectividad esenciales
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, lo que facilita una configuración eficiente y optimizada del escritorio.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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