We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción: “Compra más y vive la experiencia con LG” (en adelante la “Promoción”)
SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN IMPLICA SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD. LE RECOMENDAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTOS DOCUMENTOS ANTES DE PARTICIPAR, PARA ANALIZARLOS Y PARTICIPAR O ABSTENERSE CONSCIENTEMENTE.
El sitio web www.lg.com/mx (en adelante el “Sitio Web”) es operado por LG Electronics México, S.A. de C.V. (en adelante “LG”).
BASES DE LA PROMOCIÓN
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción es organizada y operada por LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México (en lo sucesivo el “Organizador”).
VIGENCIA Y COBERTURA
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La promoción será válida del 25 de mayo al 31 de mayo de 2026.
COBERTURA
La promoción es válida únicamente dentro del territorio de la República Mexicana, para compras realizadas en la tienda conocida como “www.LG.com/mx” dentro del territorio nacional.
El Organizador es el único responsable de la Promoción, por lo que cualquier asunto que se relacione con ésta será atendido, revisado y resuelto por él.
REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE
Para participar en la presente promoción, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes requisitos:
a. Ser persona física mayor de 18 (dieciocho) años.
b. Contar con residencia legal en la República Mexicana.
c. Haber adquirido, dentro del periodo de vigencia, al menos un (1) producto LG participante conforme al “Anexo 1”.
d. Contar con un comprobante de compra válido (ticket y/o factura).
e. Haber realizado una compra que cumpla con el monto mínimo establecido en la mecánica.
f. Aceptar expresamente los presentes Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la cancelación de la participación, sin responsabilidad para el Organizador.
MECÁNICA
COMPRA
Al adquirir en www.lg.com/mx, del 25 al 31 de mayo de 2026, cualquier producto LG participante, el cliente podrá participar en la Promoción.
La participación no implica costo adicional distinto al precio del producto adquirido.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Durante la vigencia de la promoción, se considerarán todas las compras realizadas en LG.com con pago confirmado.
Por cada día calendario (hora del Centro de México), será considerado ganador el:
Primer comprador que realice una compra con pago confirmado por un monto igual o mayor a $70,000.00 MXN (setenta mil pesos 00/100 M.N.).
La determinación del ganador se realizará con base en el timestamp de confirmación de pago registrado por la plataforma de LG.com/mx.
No participarán:
· Órdenes sin pago confirmado
· Pagos rechazados
· Compras canceladas
Se seleccionará un (1) ganador por día, resultando en un máximo de 7 (siete) ganadores durante la vigencia.
La presente promoción se basa en un criterio determinístico, por lo que la asignación del incentivo depende exclusivamente del cumplimiento de las condiciones establecidas, sin intervención del azar, la suerte o la aleatoriedad, por lo que no constituye rifa, sorteo o concurso.
PREMIOS Y SU ENTREGA
PREMIO
Vivir una experiencia exclusiva relacionada con la Selección Nacional de México.
Se otorgarán 7 (siete) experiencias individuales, asignándose una (1) experiencia por cada ganador diario.
El premio consiste en una experiencia individual, cuyos detalles (fecha, lugar, dinámica y alcances) serán definidos y comunicados por el Organizador.
CONDICIONES DEL PREMIO
a. El premio no incluye transportación, hospedaje, alimentos, bebidas ni gastos adicionales.
b. El premio es personal, intransferible y no canjeable por dinero ni por otros bienes o servicios.
c. En caso de cancelación o devolución de la compra, el beneficio será automáticamente invalidado.
NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Los ganadores serán notificados vía correo electrónico y/o telefónica dentro de los días posteriores al cierre de cada día de participación.
Los ganadores podrán ser publicados en www.lg.com/mx.
El Organizador realizará hasta dos (2) intentos de contacto. En caso de no localizar al ganador, el premio podrá ser reasignado.
La entrega del premio estará sujeta a la validación de:
· Identidad del participante
· Autenticidad del comprobante de compra
VALIDACIÓN DE COMPROBANTES
Se considerará válido un comprobante que:
a. Sea emitido por LG.com
b. Contenga producto, modelo, fecha y monto
c. Sea legible y sin alteraciones
LG podrá verificar la autenticidad del comprobante.
CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN
Será motivo de descalificación:
a. Información falsa o incompleta
b. Comprobantes alterados o duplicados
c. Manipulación del sistema
d. Cancelación o devolución del producto
e. Incumplimiento de los Términos y Condiciones
Las decisiones del Organizador serán definitivas.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Organizador no será responsable por:
· Fallas técnicas o de conectividad
· Errores en plataformas digitales
· Cancelaciones o cambios del evento por terceros
MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN
El Organizador podrá modificar o cancelar la promoción por causas justificadas, notificándolo en los medios oficiales.
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
Correo: atenciontiendalg@lge.com
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales serán tratados conforme al Aviso de Privacidad disponible en:
https://www.lg.com/mx/privacy/#tabs-privacy-policy-
ANEXO 1. PRODUCTOS PARTICIPANTES
Participan todos los productos disponibles en www.lg.com/mx.
La promoción no es acumulable con otras promociones, salvo indicación expresa del Organizador.