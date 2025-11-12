About Cookies on This Site

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter+Horno Microondas NeoChef™ 0.7 pies³ EasyClean

LT57OB.MS20
Bundle Image
front view
front view
Bundle Image
front view
front view

Características clave

  • Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
  • Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
  • Dimensiones (An X Al X P) - 756mm x 1,679mm x 848mm
  • Recubrimiento de Fácil limpieza EasyClean™
  • Cocción uniforme en cada platillo
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 454 mm x 261 mm x 328 mm
Más
Productos en este Combo: 2
Refrigerador LG_LT57BPSX

LT57BPSX

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter
Microondas MS2032GAS

MS2032GAS

Horno Microondas NeoChef™ 0.7 pies³ EasyClean
Tecnología Multi Air Flow, permite que el aire circule frío en cada esquina del refrigerador y enfríe los alimentos.
Multi Air Flow

Enfriamiento Rápido y Uniforme

El aire frío es distribuido a cada espacio del refrigerador gracias a sus múltiples salidas de aire.
Gran Capacidad en Diseño Compacto, 20 pies³ para almacenar los alimentos.

Gran Capacidad en Diseño Compacto

Disfruta 20 pies³ de espacio para almacenar tus alimentos dentro de un refrigerador que cabe perfecto en tu cocina.
Imagen demostrativa del Compresor Smart Inverter de LG, regula la potencia acorde a los alimentos almacenados.

Ahorro Eficiente de Energía

El Compresor™ Smart Inverter enfría de la manera más eficiente posible para reducir el uso de energía hasta un 36%.

*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.

Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

easy clean

Limpieza sin esfuerzo, resultados impecables

EasyClean™ elimina el 99.99% de las bacterias. Simplemente rocía el interior con agua y elimina cualquier residuo sin esfuerzo, sin necesidad de detergentes o productos químicos agresivos.

Hay un microondas con la puerta abierta, y una explicación que indica lo fácil de limpiar por dentro.

*Basado en la prueba de actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08) siguiendo el estándar de producto antibacteriano JIS Z 2801:2010, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5,9 (equivalente a 99,999%).

Imprimir

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Smart Inverter

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Top Freezer

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

78.5

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

Peso con empaque (kg)

85.5

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

Acero Inoxidable

Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Tipo de manija

Pocket

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparente

Luz del refrigerador

LED

Repisa de Cristal_templado

Caja de las verduras

Sí (2)

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

20

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

7

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

13

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparentes

Repisa de Cristal_templado

Imprimir

Todas las especificaciones

Lo que dice la gente

