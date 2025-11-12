We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter+Horno Microondas NeoChef™ 0.7 pies³ EasyClean
Características clave
- Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
- Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
- Dimensiones (An X Al X P) - 756mm x 1,679mm x 848mm
- Recubrimiento de Fácil limpieza EasyClean™
- Cocción uniforme en cada platillo
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 454 mm x 261 mm x 328 mm
*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.
Limpieza sin esfuerzo, resultados impecables
Hay un microondas con la puerta abierta, y una explicación que indica lo fácil de limpiar por dentro.
*Basado en la prueba de actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08) siguiendo el estándar de producto antibacteriano JIS Z 2801:2010, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5,9 (equivalente a 99,999%).
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
78.5
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
Peso con empaque (kg)
85.5
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
Acero Inoxidable
Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Luz del refrigerador
LED
Repisa de Cristal_templado
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
20
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
7
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
13
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparentes
Repisa de Cristal_templado
Sí
Lo que dice la gente
