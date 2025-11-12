Refrigerador LG Side by Side 27 pies³ Plata Platinum

LG ofrece una amplia gama de refrigeradores con congelador elegantes y eficientes energéticamente con múltiples funciones inteligentes. Desde los espaciosos modelos de estilo americano y los prácticos modelos de varias puertas, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el refrigerador con congelador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes un espacio vacío que llenar, es posible que tu elección venga dictada por el espacio disponible. Una vez que hayas decidido cuál es el refrigerador-congelador que mejor se adapta a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano™, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHConverter™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.