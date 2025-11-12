About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Refrigerador LG Side by Side 27 pies³ Plata Platinum

Refrigerador LG Side by Side 27 pies³ Plata Platinum

Refrigerador LG Side by Side 27 pies³ Plata Platinum

VS28XNP
Front view
front
open side door with fill
open door with fill
open door without fill
ice water
persecpctive view
persecpctive view
persecpctive view
tape view
tape view
left side view
right side view
side view
rear view
Front view
front
open side door with fill
open door with fill
open door without fill
ice water
persecpctive view
persecpctive view
persecpctive view
tape view
tape view
left side view
right side view
side view
rear view

Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Libre de conexión: No requiere instalación o conexión a la red hidráulica.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 850 mm.
  • Fábrica de hielo automática- Todos los hielos que necesites, siempre listos.
  • Cleaning Time™ detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone. 
Más

¿Qué amar de los refrigeradores LG?

Alguien tocando dos veces en la función InstaView™ del refrigerador LG Side by Side.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

El diseño del asa del refrigerador se destaca con líneas blancas degradadas.

Asa de Bolsillo

Diseño elegante para tu hogar

La escena del tanque de agua y el agua saliendo del dispensador se muestra en dos partes.

Instalaciones flexibles

Instalación cómoda con mayor capacidad de agua

Imagen del producto con el logotipo de Smart Inverter Compressor™ y el logotipo de garantía de 10 años.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad confiable

InstaView™

 Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y ve un 23% más del interior con la última generación de InstaView™ ThinQ™.

 *Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)

Diseño con asa de bolsillo

Un toque de sofisticación

Las líneas limpias y las bisagras ocultas hacen que este refrigerador con congelador sea el toque chic perfecto para la estética de tu cocina. El diseño de asa tipo bolsillo se ha rediseñado por completo: ahora es más fácil de agarrar y más bonito para tu hogar moderno.

Hay una escena en la que el producto está instalado en la cocina y, a la derecha, hay una escena en la que se ve un primer plano de la parte del asa.

*La imagen es solo ilustrativa y puede diferir del producto real. 

Sin conexión de agua necesaria.

Disfruta en cualquier lugar y en cualquier momento

Coloca tu refrigerador-congelador en cualquier lugar con un sistema sin tuberías que no requiere conexión al suministro de agua. Un recipiente de agua más grande dentro del refrigerador significa menos recargas, mayor estabilidad y prevención de derrames.

Frescura

Conserva la frescura de los productos orgánicos durante más tiempo

Disfruta de alimentos frescos gracias al control de temperatura y la tecnología de refrigeración de LG, que mantienen tus alimentos más frescos durante más tiempo.

La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechugas en el campo. La parte inferior de la imagen muestra una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural, como si fueran una sola imagen.

Mantén los alimentos frescos hasta 7 días*.

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura a ±0,5 ℃.

Hay un gráfico encima de varias verduras. Este gráfico muestra la temperatura y no hay desviaciones, lo que explica que LG Linear Cooling puede reducir la diferencia de temperatura en los refrigeradores.

Frescura desde todos los ángulos: más fresco, más rápido, más frío.

El sistema Multi-Air-Flow garantiza un rendimiento óptimo de refrigeración al rodear los alimentos con aire frío desde varios ángulos, manteniéndolos más frescos y fríos. 

Dentro del refrigerador lleno de ingredientes, se muestran flechas azules, que significan frío, debajo, a ambos lados y en todo el conjunto.

*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

*La imagen es solo ilustrativa y puede diferir del producto real.

Organización Inteligente

Frescura flexible

Organiza de forma flexible sus diversos alimentos a sus temperaturas óptimas para mantener su frescura, separándolos en diferentes áreas de almacenamiento. 

Compresor Smart Inverter™

Duradero y energéticamente eficiente

La eficiencia que siempre has imaginado: el compresor inteligente LG Smart Inverter™ comprueba las necesidades de refrigeración del interior de tu refrigerador y ajusta su velocidad para adaptarse a ellas, utilizando solo la cantidad de energía necesaria. Ni más, ni menos.

El refrigerador está instalado en la pared de la cocina y hay un gráfico que muestra la reducción del consumo de energía gracias al compresor smart inverter.

*Basado en los resultados de la prueba KTL que compara el consumo de energía KS C ISO 15502 entre los modelos LGE R-B601GM(compresor alternativo convencional LG) y R-B602GCWP(compresor inteligente inverter). El resultado puede variar según las condiciones de uso reales.

 

Eficiencia energética y durabilidad

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años para el compresor Smart Inverter (solo piezas).

P.

1. ¿Cómo cambio la configuración de temperatura de mi refrigerador-congelador LG?

A.

Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para configurar o ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador. Utilice la aplicación LG ThinQ™ para cambiar la configuración de temperatura de forma remota a través de tu teléfono inteligente en los modelos compatibles. 

P.

2. ¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un refrigerador con congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de refrigeradores con congelador elegantes y eficientes energéticamente con múltiples funciones inteligentes. Desde los espaciosos modelos de estilo americano y los prácticos modelos de varias puertas, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el refrigerador con congelador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes un espacio vacío que llenar, es posible que tu elección venga dictada por el espacio disponible. Una vez que hayas decidido cuál es el refrigerador-congelador que mejor se adapta a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano™, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHConverter™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto. 

P.

3. ¿Qué tamaño de refrigerador con congelador necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, una buena regla general es que el refrigerador con congelador LG Combi (capacidad: 340-384 l) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508 l) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad de 625-705 l). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra amplio para guardar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente encuentre el refrigerador-congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

P.

4. ¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con conexión al agua y uno sin conexión?

A.

LG le ofrece la máxima libertad para colocar su refrigerador con congelador, ya que dispone de modelos con y sin conexión al agua. Un refrigerador con conexión al agua se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin conexión al agua tiene un tanque de agua recargable incorporado que se conecta al dispensador montado en la puerta. Solo tiene que mantener el tanque lleno para disfrutar del lujo de tener agua fría al alcance de la mano.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

VS28XNP

Especificación clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • RENDIMIENTO - Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Plata Premium

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Side by Side

  • Estándar/Profundidad de alacena

    Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED interna

    Pantalla LED

  • Pantalla LED externa

    Pantalla táctil

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.5/3.0 (IcePlus)

  • Fábrica de hielo manual

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y triturado

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Spaceplus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    3.3

  • Nombre del modelo del filtro de agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    Plata Premium

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    Blanco (Gabinete)

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

CAPACIDAD

  • Capacidad Total (pies cúbicos)

    27.1

  • Capacidad Congelador (pies cúbicos)

    9.6

  • Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

    17.5

RENDIMIENTO

  • Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • Consumo de energía (kWh/año)

    720

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Puerta cesta_Transparente

    4

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    3

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cajón_de_congelador

    2 transparentes

  • Puerta cesta_Transparente

    2

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    3

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso con empaque (kg)

    147

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • Peso del producto (kg)

    138

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • InstaView

  • Cleaning Time

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Ver más opciones
 
 