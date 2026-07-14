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Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro

GM39BTOB.S40T
Vista frontal de Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro GM39BTOB.S40T
gm39bt front view
s40t front view
Vista frontal de Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro GM39BTOB.S40T
gm39bt front view
s40t front view

Características clave

  • Gran Capacidad
  • DoorCooling™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 908 mm x 1772 mm x 921 mm
  • Control sencillo de la barra de sonido para TV con WOW Interface
  • Siempre disfruta el audio ideal de AI Sound Pro
  • Diversas experiencias auditivas con ecualizador de 3 bandas
Más
Productos en este Combo: 2
front view

S40T

LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro
Refrigerador GM39BT

GM39BT

Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
Más Capacidad y Espacio en Repisa
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisa

El refrigerador de gran capacidad de 29 pies cúbicos cuenta con dos cajones para verduras con tecnología Humidity Controller, cuatro repisas y seis compartimientos en puerta para que disfrutes de un amplio almacenamiento y una frescura máxima en tus alimentos.
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

DoorCooling⁺™ y Multi Air Flow proporcionan aire frío donde se pierde fácilmente, manteniendo sus alimentos más frescos.

*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Mantente un Paso Adelante
Smart Diagnosis™

Mantente un Paso Adelante

Soluciona problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar la molestia de las llamadas de servicio.

El complemento perfecto para tu televisor LG

Complementa la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que combina maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Impresionante tecnología sonora te rodean

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Las barras de sonido LG complementan la experiencia de TV LG

WOW Interface

La simplicidad está al alcance de tu mano.

Accede a WOW interface a través de tu televisor LG para obtener un control claro y sencillo de la barra de sonido, como cambiar modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles.

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. El televisor LG muestra el menú de control de la barra de sonido en la pantalla.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El uso del control remoto LG está limitado a ciertas funciones únicamente.
*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.
**** Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.
*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
******La interfaz WOW puede variar según el modelo de barra de sonido.

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Especificación clave

General - número de canales

2.1

General - Potencia de salida

300 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

USB

1

Óptico

1

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

GENERAL

número de canales

2.1

Número de altavoces

3 EA

Potencia de salida

300 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1.65 kg

Subwoofer

4.2 kg

Peso bruto

7.6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Control remoto

Cable óptico

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo de apagado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (altavoz de graves)

35 W

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Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 921

RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)

534

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

CARACTERÍSTICAS - InstaView

No

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Negro mate PCM

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

French Door (3 puertas)

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

Pantalla superior interna

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

128.5

Peso del producto (kg)

120

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

908 x 1772 x 921

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

No

InstaView

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

No

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Máquina de hielo automática

No

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Luz del dispensador

No

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

Negro mate PCM

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

No

Tipo de manija

Manija Vista

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

534

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

6

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

4 divididos

Hygiene Fresh+

No

Caja de las verduras

Sí (2)

Repisa voladiza

No

Amplia despensa

No

Repisa Plegable

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Luz del congelador

LED superior

Cajón_de_congelador

2 no transparentes

Divisor de cajón

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

Cajón convertible

No

Cajón Full-Convert

No

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