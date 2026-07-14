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Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro
Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro
*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
El complemento perfecto para tu televisor LG
Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.
Impresionante tecnología sonora te rodean
El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.
*Imágenes de pantalla simuladas.
Las barras de sonido LG complementan la experiencia de TV LG
La simplicidad está al alcance de tu mano.
LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. El televisor LG muestra el menú de control de la barra de sonido en la pantalla.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**El uso del control remoto LG está limitado a ciertas funciones únicamente.
*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.
**** Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.
*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
******La interfaz WOW puede variar según el modelo de barra de sonido.
- LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro
- Refrigerador 29 pies cúbicos French Door 3 Puertas
Especificación clave
General - número de canales
2.1
General - Potencia de salida
300 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal
720 x 63 x 87 mm
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas las especificaciones
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
USB
1
Óptico
1
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
GENERAL
número de canales
2.1
Número de altavoces
3 EA
Potencia de salida
300 W
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
PESO
Principal
1.65 kg
Subwoofer
4.2 kg
Peso bruto
7.6 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Control remoto
Sí
Cable óptico
Sí
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
22 W
Consumo de apagado (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (altavoz de graves)
35 W
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)
534
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
CARACTERÍSTICAS - InstaView
No
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Negro mate PCM
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Estándar/Profundidad de alacena
Profundidad estándar
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Pantalla superior interna
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
128.5
Peso del producto (kg)
120
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1772 x 921
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
InstaView
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre del modelo del filtro de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
Negro mate PCM
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
Manija Vista
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
534
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
6
Luz del refrigerador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
4 divididos
Hygiene Fresh+
No
Caja de las verduras
Sí (2)
Repisa voladiza
No
Amplia despensa
No
Repisa Plegable
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Luz del congelador
LED superior
Cajón_de_congelador
2 no transparentes
Divisor de cajón
Sí
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
No
Cajón Full-Convert
No
Lo que dice la gente
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