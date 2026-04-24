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Refrigerador LG French Door 31 pies³

Refrigerador LG French Door 31 pies³

GM89SXP
Vista frontal de Refrigerador LG French Door 31 pies³ GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
Refrigerador InstaView French Door LG GM89SXD dibujo técnico: medidas (Al 1785, An 908, F 874 mm), incluyendo dimensiones de instalación y $\ge$50 mm de separación de pared.
Refrigerador InstaView : LG GM89SXD Acero Negro: una mano alcanza una botella a través de la apertura Door-in-Door, con el panel InstaView iluminado visible.
Refrigerador : LG GM89SXD con DoorCooling+: gráfico y efecto visual que demuestran un enfriamiento más rápido y uniforme, especialmente en la puerta.
Refrigerador InstaView French Door LG GM89SXD Acero Negro, muestra el panel InstaView Door-in-Door iluminado, integrado en una cocina moderna de tonos gris-azulado.
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
Vista frontal de Refrigerador LG French Door 31 pies³ GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
Refrigerador InstaView French Door LG GM89SXD dibujo técnico: medidas (Al 1785, An 908, F 874 mm), incluyendo dimensiones de instalación y $\ge$50 mm de separación de pared.
Refrigerador InstaView : LG GM89SXD Acero Negro: una mano alcanza una botella a través de la apertura Door-in-Door, con el panel InstaView iluminado visible.
Refrigerador : LG GM89SXD con DoorCooling+: gráfico y efecto visual que demuestran un enfriamiento más rápido y uniforme, especialmente en la puerta.
Refrigerador InstaView French Door LG GM89SXD Acero Negro, muestra el panel InstaView Door-in-Door iluminado, integrado en una cocina moderna de tonos gris-azulado.
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP
LG Refrigerador LG French Door 31 pies³, GM89SXP

Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Fábrica de hielos dual- Disfruta de hielo en cubos y hielo triturado para el uso diario

¿Qué amarás de los refrigeradores de LG?

Persona que da dos golpecitos en la puerta de un refrigerador de puerta francesa de LG para ver el interior sin abrirla, mostrando la tecnología InstaView™.

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Primer plano de la función DoorCooling+ ™, que garantiza un enfriamiento uniforme y fresco en todo el interior del refrigerador de puerta francesa de LG.

DoorCooling+ ™

Enfriamiento fresco y uniforme

Primer plano de la aplicación LG ThinQ en un smartphone que permite monitorear inteligentemente tus electrodomésticos

LG ThinQ®

Control inteligente para una vida inteligente

Interior espacioso del refrigerador LG de puerta francesa, que ofrece un amplio espacio para guardar alimentos y artículos de gran tamaño.

Gran capacidad

Amplio espacio para tus alimentos

InstaView™

Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces la nueva puerta InstaView™ para ver el interior sin necesidad de abrirla.

Al tocar la puerta del refrigerador de puerta francesa de LG se puede ver el interior sin abrirla, lo que muestra la función InstaView™.

Sistema de hielo Slim SpacePlus™

Diseño compacto integrado en la puerta

Disfruta de hielo y agua directamente desde la puerta, con espacio interior para más.

DoorCooling+ ™

Enfriamiento rápido y eficaz

Las bebidas se enfrían más rápido¹ gracias a la fiable tecnología DoorCooling+ ™.

Hygiene Fresh+ ™

Reduce las bacterias³ y los olores, y aumenta la frescura

Mantén fresco el aire de tu refrigerador con Hygiene Fresh⁺ ™, que desodoriza y reduce hasta el 99,999 %⁴ de las bacterias³.

Gran capacidad

Aprovecha al máximo tu espacio

Con el refrigerador de gran capacidad de 31 pies cúbicos, dispones de aún más espacio útil*, lo que te permite almacenar más alimentos que nunca.

*En comparación con los refrigeradores de LG con puertas francesas de ancho estándar.

LG ThinQ®

Maximiza tu experiencia

La aplicación LG ThinQ® te ayuda a gestionar todos tus electrodomésticos inteligentes LG y mucho más, para que tu día a día sea un poco más fácil y tu hogar funcione de forma más inteligente.  

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQⓇ.

*Las funciones de ThinQⓇ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Imagen del compresor Smart Inverter con 10 años de garantía.

Imagen del compresor Smart Inverter con 10 años de garantía.

Compresor Smart Inverter™

Eficiente energéticamente y duradero

El compresor Smart Inverter™ de LG lleva la eficiencia energética a un nuevo nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para el compresor. Es posible que se cobren costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes y los vídeos que se muestran arriba son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)DoorCooling+ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, realizadas con el método de prueba interno de LG, que comparan el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre la condición de ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta del modelo LBD33BLM. Se supone que DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando se abre la puerta. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en modelos aplicables.

 

2) UVnano™

 -El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio realizadas por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, tras un total de 24 horas en condiciones de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes, tales como partículas microbiológicas que afecten la salud de los usuarios.

 -UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).

 

3) Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae

 

 

4) Hygiene Fresh+ ™

-Se contó el número de bacterias³) antes y después de una reacción de cuatro horas provocada por la inyección de 0,2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

El rendimiento de eliminación de bacterias3) es el resultado de pruebas de laboratorio en las que se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias3) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba conforme al protocolo de prueba ISO 27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.

Resumen

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DIMENSIONES

GM89SXP

Especificación clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

  • RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)

    790

  • RENDIMIENTO - Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

    Plata Premium

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3 puertas)

  • Estándar/Profundidad de alacena

    Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Pantalla LED

  • Express Freeze

    No

  • Pantalla LED externa

    Pantalla táctil

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso con empaque (kg)

    152

  • Peso del producto (kg)

    144

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1785 x 874

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

  • InstaView

  • Zero Clearance

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fábrica de hielo manual

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y triturado

  • Máquina de hielo automática

    Sí (en el gabinete, fábrica instalada)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.5 / 2.8 (IcePLus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    Sí (Hielo en cubos)

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    4.0

  • Nombre del modelo del filtro de agua

    LT1000P

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    VCM

  • Acabado (puerta)

    Plata Premium

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    No

  • Tipo de manija

    Pocket

RENDIMIENTO

  • Tipo de compresor

    Compresor Smart Inverter [BLDC]

  • Consumo de energía (kWh/año)

    790

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta cesta_Transparente

    8

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Repisa de Cristal_templado

    4 divididos

  • Hygiene Fresh+

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Repisa voladiza

    Sí (híbrido)

  • Amplia despensa

    Sí (controlable por temperatura)

  • Repisa Plegable

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

CAPACIDAD

  • Capacidad Total (pies cúbicos)

    30.7

  • Capacidad Congelador (pies cúbicos)

    10.3

  • Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

    20.4

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cajón_de_congelador

    Organización en 2 niveles

  • Divisor de cajón

    No

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

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