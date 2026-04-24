Refrigerador LG French Door 31 pies³

*Las imágenes y los vídeos que se muestran arriba son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)DoorCooling+ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, realizadas con el método de prueba interno de LG, que comparan el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre la condición de ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta del modelo LBD33BLM. Se supone que DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando se abre la puerta. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en modelos aplicables.

2) UVnano™

-El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio realizadas por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, tras un total de 24 horas en condiciones de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes, tales como partículas microbiológicas que afecten la salud de los usuarios.

-UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).

3) Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae

4) Hygiene Fresh+ ™

-Se contó el número de bacterias³) antes y después de una reacción de cuatro horas provocada por la inyección de 0,2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

El rendimiento de eliminación de bacterias3) es el resultado de pruebas de laboratorio en las que se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias3) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba conforme al protocolo de prueba ISO 27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso real.