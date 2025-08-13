We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV Monitor LG 28" Smart HD, con panel IPS
Características clave
- 2 en 1: TV y Monitor personal
- webOS 3.5 Smart TV
- Wi-Fi incorporado
Todas las especificaciones
COMMON SPEC
Tipo de monitor
Wide Viewing Angle
GENERAL
Relación de contraste
1000:1 (Typ)
Tiempo de respuesta (ms)
8ms
Tipo de panel
Wide Viewing Angle
Profundidad de color
8bit (6bit+FRC)
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
27.5"
Resolución
1366x768
Angulo de Visión Vertical
178
Angulo de Visión Horizontal
178
Proporción de contraste
1000:1 (Typ)
Brillo (cd/m2)
250 (Typ.), 160(Min.)
Proporción de pantalla
16:9
Frecuencia Vertical
58Hz~62Hz
Frecuencia Horizontal
30kHz~83kHz
Display colores (millones)
8bit (6bit+FRC)
Superficie del Panel
non Glare
CONEXIONES
USB
Sí (USB2.0 1EA)
HDMI
Sí (HDMI1.4 2EA)
Otros (especificar)
RCA In
DISEÑO
Color
Black Glossy
Base desmontable
Sí
Acabado
Glossy
SISTEMA
Tiempo de respuesta
8ms
Entrada de energía (V)
100~240V
ACCESORIOS
Control remoto
Sí
Cable de poder
Sí
Manual
Sí
Cable de alimentación
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
On (Wh)
30W
ENTRADAS/SALIDAS
HDMI
Sí
USB
Sí
Audio
RCA
ESPECIFICACIONES FISICAS
Dimensiones con pie (AxAxP mm)
641.5 * 186.1 * 435.5
Dimensiones sin pie (AxAxP mm)
641.5 * 57.5 * 396.3
Peso con pie (Kg)
4.7
Peso sin pie (Kg)
4.5
Otros (especificar)
6.2kg con caja
