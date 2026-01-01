4K UHD Smart TV

Los televisores UHD de LG superan tus expectativas en todo momento. Disfruta de una calidad de imagen realista y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la del Full HD. El potente procesador de LG aumenta la resolución a la calidad original y la tecnología 4K Super Upscaling mejora la resolución, el brillo y la claridad. Los colores vibrantes y el brillo llevan la resolución de la pantalla a nuevas cotas. Disfruta de una calidad de imagen superior con un contraste más nítido gracias a HDR10 Pro*.