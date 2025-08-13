Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pantalla 65 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

Pantalla 65 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR

Pantalla 65 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR

OLED65C5POB.S80TR
  • Front view of bundle image
  • Front view of LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
  • Front view of LG Soundbar S80TR and subwoofer
Front view of bundle image
Front view of LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
Front view of LG Soundbar S80TR and subwoofer

Características clave

  • Calidad de imagen 4K, sonido envolvente y visual mejorado gracias al procesador Alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles de negro verdaderos en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100% Fidelidad de Color para colores realistas y precisos. 100% Volumen de Color para tonos más intensos
  • Increíble barra de sonido diseñada para amplificar los televisores LG
  • Sonido verdaderamente envolvente gracias a Dolby Atmos y triple canal de salida superior
  • Excelente rendimiento sonoro gracias a AI Room Calibration
Más
Productos en este Combo: 2
Pantalla 65 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025 Vista Frontal OLED65C5PSA

OLED65C5PSA

Pantalla 65 pulgadas LG AI OLED evo C5 4K Smart TV 2025

Front view of LG Soundbar S80TR and subwoofer

S80TR

Soundbar de cine en casa LG de 5.1.3 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S80TR

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 9 AI Gen8. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. El título dice LG OLED evo AI. También se ve el texto "Powered by LG alpha 9 AI Gen8 Processor". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 9 AI Gen8. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. El título dice LG OLED evo AI. También se ve el texto "Powered by LG alpha 9 AI Gen8 Processor". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

Admira cada detalle en
la Luz y Oscuridad

*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

El nivel de detalle visual más alto con el brillante procesador Alpha 9 AI Gen8

El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador analiza y mejora cada fotograma en detalle. Al reconocer rostros y no solo ofrece una calidad visual 4K, también expresiones faciales y profundidad mejoradas.

El procesador Alpha 9 AI Gen8 se encuentra sobre un fondo oscuro. Brilla con una luz verde azulada desde el interior que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. Las estadísticas de rendimiento son visibles. Procesamiento neuronal de IA 1,7 veces mayor, NPU. Operación 1,7 veces más rápida, CPU. Gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.

*En comparación con el televisor inteligente alpha 7 Gen 8 del mismo año, con procesador AI, según comparación de especificaciones internas.

Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo

El procesador Alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de mejora de la luz brindan imágenes más brillantes.

Fogata nocturna en medio de la naturaleza. A lo lejos hay un bosque y un lago. El cielo nocturno está lleno de estrellas. La escena está dividida en dos. En un lado, se muestra el impresionante brillo del Brightness Booster. En el otro lado, es más oscuro y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

Barra de sonido LG sobre una superficie gris contra un fondo gris en perspectiva aérea en ángulo.

Barra de sonido LG sobre una superficie gris contra un fondo gris en perspectiva aérea en ángulo.

Mejora tu experiencia del televisor LG con una barra de sonido de primera categoría

Complementa la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que combina a la perfección su diseño y rendimiento sonoro.

Impresionantes paisajes sonoros te rodean.

LG Soundbar y LG TV en una habitación oscura donde se reproduce una interpretación musical. Las gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar donde se reproduce una interpretación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar, LG TV, parlantes traseros y un subwoofer están en una sala de estar. Aparece una superposición de cuadrícula sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Las ondas sonoras blancas formadas por gotas muestran que los parlantes traseros y la barra de sonido tocan en armonía juntos.

LG Soundbar y LG TV en una habitación oscura donde se reproduce una interpretación musical. Las gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar donde se reproduce una interpretación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar, LG TV, parlantes traseros y un subwoofer están en una sala de estar. Aparece una superposición de cuadrícula sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Las ondas sonoras blancas formadas por gotas muestran que los parlantes traseros y la barra de sonido tocan en armonía juntos.

*Las imágenes en pantallas son simuladas

Siente el realismo de un panorama auditivo

Canal central ascendente

Los paisajes sonoros te sitúan en su epicentro

El canal central ascendente crea un sonido más realista, lo que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.

Barra de sonido LG y televisor LG en una habitación oscura donde se reproduce una interpretación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

Barra de sonido LG y televisor LG en una habitación oscura donde se reproduce una interpretación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Lo anterior se confirma mediante una investigación de sus propios estándares.

**Las imágenes en pantalla simuladas.

Imprimir

Especificación clave

Tipo de Pantalla

4K OLED

Refresh Rate

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia gama de colores

OLED Color

Procesador de imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Salida de audio

40W

Sistema de altavoces

2.2 Ch

Dolby Atmos

Si

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1441 x 826 x 45.1

Peso del televisor sin soporte

16.6

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia gama de colores

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

Escalador AI

α9 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de brillo AI

Si

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de imagen

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

GAMING

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Sí (hasta 144Hz)

Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1441 x 826 x 45.1

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1441 x 880 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1600 x 950 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

16.6

Peso del televisor con soporte

18.5

Peso del embalaje

26.4

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (AI Voice remasterizado)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

40W

Afinación acústica IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre listo

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de voz manos libres

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Magic Remote MR25

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Especificación clave

número de canales

5.1.3

Potencia de salida

580 W

Dolby Atmos

DTS:X

WOW Orquesta

Principal

39.37 x 2.48 x 5.31 inch

Bocina trasera

3.94 x 6.95 x 4.72 inch

Subwoofer

7.94 x 16.02 x 15.87 inch

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

CONECTIVIDAD

Entrada HDMI

1

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.1

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Wi-Fi

Wireless Rear Ready

USB

1

Funciona con Alexa

Spotify Connect

Tidal Connect

AirPlay 2

Chromecast

Funciona con Google Home

Óptico

1

COMPATIBLE CON HDMI

Transferencia

Transferencia (4K)

VRR / ALLM

120Hz

HDR10

Dolby Vision

Canal de retorno de audio (ARC)

Canal de retorno de audio (e-ARC)

CEC (Simplink)

GENERAL

número de canales

5.1.3

Número de altavoces

11 EA

Potencia de salida

580 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

DTS Digital Surround

DTS:X

AAC

AAC+

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

AI Room Calibration Pro (App)

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Orquesta

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

39.37 x 2.48 x 5.31 inch

Bocina trasera

3.94 x 6.95 x 4.72 inch

Subwoofer

7.94 x 16.02 x 15.87 inch

PESO

Principal

9.48 lbs

Bocina trasera (2 piezas)

5.16 lbs

Subwoofer

22.05 lbs

Peso bruto

49.82 lbs

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Soporte para montaje en pared

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

59 W

Consumo de apagado (altavoz trasero)

0.5 W ↓

Consumo de energía (altavoz trasero)

20 W

Consumo de apagado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (altavoz de graves)

40 W

Lo que dice la gente

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.

Nuestras Elecciones para Ti

Ver más opciones
 
 