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Pantalla 55 pulgadas LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026

Pantalla 55 pulgadas LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026

55LX7BPSA
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026 55LX7BPSA
La imagen frontal y lateral del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV muestra una pantalla de 55 pulgadas con una anchura de 1247 mm, una altura de 726 mm, una altura con soporte de 759/789 mm, un grosor de 40.4 mm y una base con unas dimensiones de 909 x 290 mm.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared con un marco Snow White, mostrando una colorida pintura de casas y una calle iluminada por el sol, ubicado en una sala moderna decorada con múltiples obras enmarcadas.
El Gallery Design with Attachable Frame del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared y muestra cómo transforma el ambiente de todo el espacio. Se exhiben marcos en los colores Warm Walnut y Snow White.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con LG Gallery+ presenta una selección curada de obras de arte, incluyendo «A Wheatfield, with Cypresses» de Vincent van Gogh, junto con referencias de museos asociados y una oferta visible de 1 mes gratis.
LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con Slim & Seamless Wall Mount queda al ras de paredes amarilla y blanca en dos interiores distintos, mostrando pinturas clásicas con un aspecto limpio de arte enmarcado que se integra perfectamente al espacio.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con pantalla tipo galería sin reflejos está montado en una pared blanca, mostrando una naturaleza muerta con jarrones y frutas, rodeado de diversas obras enmarcadas en un ambiente similar al de una galería.
LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con Dynamic QNED Color muestra un primer plano de una pintura con rica textura, donde los rojos, amarillos y verdes intensificados resaltan su 100% de volumen de color y dan vida al arte.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.
El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG Shield, aplicado a la LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG Shield, aplicado a la LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared de la sala con un marco acoplable Warm Walnut. En la pantalla se muestra una pintura de naturaleza muerta que hace que la habitación parezca una galería.
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026 55LX7BPSA
La imagen frontal y lateral del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV muestra una pantalla de 55 pulgadas con una anchura de 1247 mm, una altura de 726 mm, una altura con soporte de 759/789 mm, un grosor de 40.4 mm y una base con unas dimensiones de 909 x 290 mm.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared con un marco Snow White, mostrando una colorida pintura de casas y una calle iluminada por el sol, ubicado en una sala moderna decorada con múltiples obras enmarcadas.
El Gallery Design with Attachable Frame del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared y muestra cómo transforma el ambiente de todo el espacio. Se exhiben marcos en los colores Warm Walnut y Snow White.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con LG Gallery+ presenta una selección curada de obras de arte, incluyendo «A Wheatfield, with Cypresses» de Vincent van Gogh, junto con referencias de museos asociados y una oferta visible de 1 mes gratis.
LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con Slim & Seamless Wall Mount queda al ras de paredes amarilla y blanca en dos interiores distintos, mostrando pinturas clásicas con un aspecto limpio de arte enmarcado que se integra perfectamente al espacio.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con pantalla tipo galería sin reflejos está montado en una pared blanca, mostrando una naturaleza muerta con jarrones y frutas, rodeado de diversas obras enmarcadas en un ambiente similar al de una galería.
LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV con Dynamic QNED Color muestra un primer plano de una pintura con rica textura, donde los rojos, amarillos y verdes intensificados resaltan su 100% de volumen de color y dan vida al arte.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.
El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
LG Shield, aplicado a la LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG Shield, aplicado a la LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
El LG Gallery TV AI con marco LX7 ART TV está montado en la pared de la sala con un marco acoplable Warm Walnut. En la pantalla se muestra una pintura de naturaleza muerta que hace que la habitación parezca una galería.

Características clave

  • La pantalla tipo galería sin reflejos hace que tu TV Gallery parezca una auténtica obra de arte enmarcada
  • Con LG Gallery+, accede a diversos contenidos artísticos y crea tu propia galería en casa
  • La tecnología Mini LED y Dynamic QNED Color, con un Volumen de Color del 100%, da vida al arte con gran intensidad
  • El galardonado sistema webOS ofrece experiencias avanzadas de AI, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot
Más
Distintivo de galardonado en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación del CES — Galardonado (LG Shield)

Ciberseguridad

Distintivo de galardonado en los Premios a la Innovación del CES 2026, en la categoría de Inteligencia Artificial, por Multi-AI

CES Innovation Awards - Galardonado (Multi-IA)

Inteligencia artificial

Distintivo «Editor’s Choice» de AVForums al mejor sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluido el periodo 2025/26.

Elección del Editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

«8 años como el mejor sistema de Smart TV»

Los Premios a la Innovación del CES se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las candidaturas ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el artículo al que se otorgó el premio.

¿Por qué elegir el LG Gallery TV with Frame?

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora el diseño de galería para el hogar, se encuentra montado en la pared de una moderna sala de estar, exhibiendo un vívido bodegón que se integra a la perfección con el mobiliario contemporáneo.

Gallery Desing para la galería de tu hogar

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora el marco Gallery acoplable, se muestra en una vista dividida con las opciones de marco en Nogal Cálido y Blanco Nieve, montado sobre dos paredes de colores diferentes por encima de un mobiliario moderno de sala de estar.

Su Marco de Galería acoplable crea el ambiente

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora LG Gallery+, presenta una selección curada de obras de arte incluyendo «Un campo de trigo con cipreses» de Vincent van Gogh, junto con referencias a museos asociados y una oferta visible de 1 mes gratis.

Obras de arte ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora Dynamic QNED Color, muestra un primer plano de una obra pictórica de rica textura, donde los tonos intensificados de rojo, amarillo y verde realzan su 100% de Volumen de Color, dando vida al arte.

Dynamic QNED Color da vida al arte

El LG Gallery TV AI con marco (LX7 ART TV), equipado con el galardonado webOS con Multi AI, se presenta sobre un fondo oscuro que muestra los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando la compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles a través de la interfaz del televisor.

webOS con Multi AI galardonado

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección de webOS en materia de privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo convierte LG Gallery TV a una pantalla en una obra de arte?

LG Gallery TV está diseñado para transformar cualquier espacio en una galería personalizada. Selecciona las obras de arte que desea exhibir gracias al acceso a un sinfín de creaciones artísticas en LG Gallery+. Con una pantalla estilo galería que hace que tu pantalla luzca como una auténtica obra de arte combinada con el color dinámico QNED, ve cómo las obras maestras visuales cobran vida con colores deslumbrantes y vibrantes.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV se presenta en tres habitaciones diferentes cada uno montado en la pared, exhibiendo distintas obras de arte en variados estilos de interiorismo y transformando cualquier espacio en una galería personalizada.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Gallery Design con marco adaptable

Elige el marco que se adapte al ambiente de tu espacio

Exhibe tus obras de arte como si estuvieran enmarcadas en una galería. Elige entre el marco acoplable en Blanco Nieve y el de Nogal Cálido el que mejor se ajuste a tu estilo y transforma al instante la atmósfera de tu hogar en la de una galería de arte personal.

 

*El televisor sólo incluye un marco.

**Marcos adicionales se venden por separado y la disponibilidad varía por región.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV que destaca por su diseño Gallery y su marco acoplable transita de una pared roja con un marco en acabado Nogal Cálido a una pared blanca con un marco en acabado Blanco Nieve, demostrando cómo se integra sin esfuerzo en cualquier estilo de habitación.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con marco acoplable en dos vistas de primer plano, destacando los acabados del marco del televisor Blanco Nieve y Nogal Cálido que rodean la pantalla.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con marco acoplable en dos vistas de primer plano, destacando los acabados del marco del televisor Blanco Nieve y Nogal Cálido que rodean la pantalla.

*El marco acoplable puede variar según el país o la región.

*El televisor sólo incluye un marco.

*Se incluye un marco Blanco Nieve con su compra. El marco Nogal Cálido se vende por separado.

Cura tu propia galería en casa con una amplia selección de arte.

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una gran variedad de contenidos para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Gracias a las actualizaciones periódicas de la biblioteca, podrás personalizar tu hogar con contenidos seleccionados que reflejen tu estilo.1)

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV parece estar apagado en la pared; luego, se activa el Modo Galería, muestra información y alterna entre diferentes obras de arte.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Modo galería

Cambia del televisor a las obras de arte de forma fluida.

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte que has seleccionado, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente ideal con música

Genera la atmósfera perfecta con música que armonice con tus imágenes, utilizando la música recomendada según tus preferencias o conéctate vía Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Fotos a tu pantalla utilizando simplemente tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo utilizando el contenido de tu propia biblioteca de fotos.2)

Control automático de brillo

Brillo óptimo bajo cualquier iluminación

El control de brillo ajusta automáticamente la luminosidad de la pantalla en función de la luz ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.3)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor reaccione de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.4)

Panel de información

Mantente al día con un panel personal

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Diseñado para elevar tu espacio

Soporte de pared delgado y sin uniones

Diseñado para integrarse a la perfección en la pared, como una obra de arte.

Concebido para quedar totalmente a ras de la pared, este soporte delgado sitúa el televisor muy cerca de la superficie, logrando un aspecto limpio y refinado que evoca el de un cuadro enmarcado en lugar del de una simple pantalla.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora un soporte de pared delgado y sin fisuras, se adhiere a ras de paredes amarillas y blancas en dos interiores diferentes, exhibiendo pinturas clásicas con un aspecto limpio de obra de arte enmarcada que se integra a la perfección en el espacio.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora un soporte de pared delgado y sin fisuras, se adhiere a ras de paredes amarillas y blancas en dos interiores diferentes, exhibiendo pinturas clásicas con un aspecto limpio de obra de arte enmarcada que se integra a la perfección en el espacio.

Soporte de altura ajustable

Altura flexible adaptable a cualquier espacio

Ajuste la altura de su televisor según lo que mejor se adapte a su espacio. Un soporte ajustable le permite regular la altura con facilidad, asegurando que el televisor se integre de forma natural en la distribución de su interior.

Imagen y sonido que ofrecen una experiencia de galería inmersiva.

Pantalla sin reflejos, como en una galería

Disfrute del arte tal como lo haría en una galería.

Inspirada en el lienzo real, la obra de arte luce natural y refinada, sin reflejos; esto hace que el LG Gallery TV se perciba más como una obra de arte enmarcada que como una simple pantalla.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que presenta una pantalla de estilo galería, se encuentra montado en la pared exhibiendo una pintura de naturaleza muerta. Está situado cerca de una ventana, junto a otras obras de arte enmarcadas y, a pesar de la luz solar, su pantalla no presenta reflejos visibles, lo que le confiere la apariencia de una obra de arte auténtica.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que presenta una pantalla de estilo galería, se encuentra montado en la pared exhibiendo una pintura de naturaleza muerta. Está situado cerca de una ventana, junto a otras obras de arte enmarcadas y, a pesar de la luz solar, su pantalla no presenta reflejos visibles, lo que le confiere la apariencia de una obra de arte auténtica.

Dynamic QNED Color

Colores dinámicos y vívidos que dan vida al arte

Impulsado por el procesador α7 AI, Dynamic QNED Color la exclusiva tecnología de amplia gama cromática de LG mejora la reproducción del color para ofrecer tonalidades más dinámicas y vibrantes en movimiento, haciendo que el arte resulte más inmersivo.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, que incorpora la tecnología Dynamic QNED Color, muestra un primer plano de una pintura de rica textura, donde los rojos, amarillos y verdes intensificados revelan una vívida expresión cromática y detalles realistas en la pantalla.

Certificación 100% Volumen de Color5)

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas rocosas más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena dividida de un acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas rocosas más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena dividida de un acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

Mini LED

Brillo refinado con una precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes más brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la iluminación en cada escena.

*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador α7 AI 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una mayor potencia de GPU y CPU, el procesador α7 AI realiza una sofisticada optimización de imagen para ofrecer una claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

AI Hub personaliza cada detalle de tu experiencia.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda Múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. La función "In This Scene" ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El televisor LG AI TV reconoce su voz y le dirige a "Mi página", diseñada exclusivamente para usted!

Una vez en "Mi página", podrá ver todo de un vistazo: desde el pronóstico del tiempo, el calendario y los widgets, hasta los resultados de sus deportes favoritos.10)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Galardonado Multi AI webOS

AI Magic Remote

Navega con facilidad y apunta como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub.

Controla tu televisor fácilmente con el AI Magic Remote. Gracias a su sensor de movimiento y a su rueda de desplazamiento, puedes hacer clic, arrastrar y soltar para utilizarlo como un apuntador aéreo, o simplemente hablar para dar comandos de voz.12)

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV incorpora el AI Hub para la personalización, presentando un icono de IA situado sobre un mando a distancia y rodeado de etiquetas para Búscador Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imágen y Sonido AI.

WebOS galardonada ahora asegurada por LG Shield

La insignia "Editor’s Choice" de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia "Editor’s Choice" de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante un almacenamiento y gestión seguros, algoritmos criptográficos robustos, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y una gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubra más sobre LG Shield

LG Channels

Entretenimiento sin fin, gratis

LG Channels reúne una gran variedad de contenidos provenientes de plataformas en vivo y bajo demanda en un único centro, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.13)

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividad inteligente

Home Hub: tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV y conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, visualizando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un diseño de control unificado.14)

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años gratis15)

Una familia, compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos, está sentada junta en un sofá en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia, compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos, está sentada junta en un sofá en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva.

LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes mostradas arriba en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

2)Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

3)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

4)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

5)El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*Búsqueda AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/Nano UHD compatibles con Re:New25, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ""En esta escena"" está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programación).

*La tarjeta ""En emisión ahora"" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ""AI generativa"" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voz ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*""Mi Página"" se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

12)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El Reconocimiento de voz AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

13)El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

 

14)LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi "Matter". Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

15)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

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Especificación clave

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz

  • PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

  • PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

    Processador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Salida de audio

    20W

  • AUDIO - Sistema de altavoces

    2.0 Ch

Todas las especificaciones

ACCESSIBILITY

  • Alto contraste

    Si

  • escala de grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Resolución de pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de retroiluminación

    Mini LED

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Amplia gama de colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

PICTURE (PROCESSING)

  • Procesador de imagen

    Processador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • Escalador AI

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo de imagen

    9 modos

  • Calibración Automática

    Si

AUDIO

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Voz clara Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • Salida de audio simultánea

    Si

  • Salida de audio

    20W

  • Sistema de altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

  • Dirección del altavoz

    Salida Lateral

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

CONNECTIVITY

  • Canal de retorno de audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3ea (soporta eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

GAMING

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Si

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Si (Hasta 60Hz)

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Siempre listo

    Si

  • Navegador web completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Si (LG ThinQ)

  • Reconocimiento de voz inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

POWER

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Montaje en pared

    Sí (Detachable)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV Análoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de TV Digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Lo que dice la gente

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