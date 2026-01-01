1)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

2)Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

3)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

4)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

5)El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*Búsqueda AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/Nano UHD compatibles con Re:New25, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ""En esta escena"" está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programación).

*La tarjeta ""En emisión ahora"" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ""AI generativa"" está disponible en determinadas regiones o modelos.

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voz ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*""Mi Página"" se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

12)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El Reconocimiento de voz AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

13)El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

14)LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi "Matter". Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

15)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.