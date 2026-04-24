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Pantalla 55 pulgadas LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 55 pulgadas LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K SMART TV webOS 2026

55MRGB85BSC
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K SMART TV webOS 2026 55MRGB85BSC
The front view of LG Mini RGB evo AI MRGB85, released in 2026, displays a crystalline image of sharply defined multicolored facets, featuring an 75-inch display, webOS, RGB Primary Color Pro, and the alpha 8 AI Processor 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K SMART TV webOS 2026 55MRGB85BSC
The front view of LG Mini RGB evo AI MRGB85, released in 2026, displays a crystalline image of sharply defined multicolored facets, featuring an 75-inch display, webOS, RGB Primary Color Pro, and the alpha 8 AI Processor 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.

Características clave

  • Certificado Triple Cobertura de Color al 100% en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.
  • Rendimiento de la NPU 5,0 veces más rápido gracias al Procesador alpha 8 AI 4K Gen3
  • Contraste más profundo con Precision Dimming, impulsado por el procesador α8 AI.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias de AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, ahora protegido por LG Shiel.
Más
Insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES - Galardonado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de Homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-IA

Premios a la Innovación CES - Galardonado (Multi-IA)

Inteligencia Artificial

Insignia de Elección del editor de AVForums como mejor sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación del CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de ninguna presentación ni de ninguna afirmación, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué Mini RGB evo?

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con cobertura de color doble 100% certificada, inunda la pantalla con gradientes de color ricos y fluidos, ofreciendo una cobertura del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB.

Certificación de Doble Cobertura 100% de Color

LG Mini RGB evo AI MRGB86 destaca la función de Atenuación de Precisión para un contraste mejorado, mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste superior a la derecha.

Atenuación de Precisión para un contraste mejorado

LG Mini RGB evo AI MRGB85, con su galardonado sistema Multi AI webOS, se presenta sobre un fondo oscuro que exhibe los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando la compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles a través de la interfaz del televisor.

Galardonado Multi AI webOS

LG Mini RGB evo AI MRGB85 incorpora el AI Hub para la personalización, con un símbolo AI situado sobre un control remoto y rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para Personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Qué es el Mini RGB evo MRG B85?

Mini RGB evo MRGB85 es una de nuestras innovaciones más recientes, la cual ofrece una calidad de imagen superior que trasciende al QNED. Su certificación de doble cobertura de 100% del color garantiza una reproducción cromática excepcional, brindando una experiencia visual sumamente enriquecedora. Al combinarse con la Atenuación de Precisión (Precision Dimming) impulsada por el Procesador alpha 8 AI, este dispositivo logra un control de la iluminación sumamente refinado, generando imágenes con colores intensos y vívidos, y un nivel de detalle asombroso.

RGB Primary Color Pro

Certificado de Doble Cobertura de Color al 100% para una experiencia visual verdaderamente rica y vívida.

Mini RGB evo produce colores rojo, verde y azul con una precisión mejorada gracias a la avanzada tecnología de color de LG, ofreciendo una reproducción cromática precisa y vívida. La reproducción de color superior de Mini RGB evo cuenta con la Certificado de Doble Cobertura de Color al 100% en dos estándares: DCI-P3 y Adobe RGB, garantizando una experiencia cromática vívida que encantará a todos, desde los amantes del cine hasta los entusiastas de la fotografía.

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100% de DCI-P3 y del 100% de Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100% de DCI-P3 y del 100% de Adobe RGB.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, que incorpora la tecnología RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura del 100% de los espacios de color DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, que incorpora la tecnología RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura del 100% de los espacios de color DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.

Atenuación de Precisión

Contraste intenso impulsado por el Procesador α8 AI

El Procesador α8 AI controla la luz con precisión inteligente, gestionando bloques de atenuación avanzados para crear un contraste más profundo, realzando el detalle y la claridad de cada fotograma.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB86 destaca la función de Atenuación de Precisión mediante una imagen dividida que compara un LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, impulsado por el Procesador Alpha 8 AI.

LG Mini RGB evo AI MRGB86 destaca la función de Atenuación de Precisión mediante una imagen dividida que compara un LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, impulsado por el Procesador Alpha 8 AI.

Procesador alpha 8 AI 4K Gen3

Motor AI avanzado con un rendimiento de NPU 5 veces más rápido.

Nuestro procesador de próxima generación potencia las capacidades de tu pantalla, permitiendo que la AI ofrezca una experiencia visual adaptada a Tus preferencias, con detalles 4K más nítidos, un sonido más rico y colores vívidos. 3)

El Procesador alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB86 brilla con una luz azul sobre una placa de circuito, destacando su rendimiento de procesamiento mediante AI con una NPU hasta 5 veces más rápida, una CPU con un procesamiento un 10% más veloz y una capacidad de memoria un 20% mayor.

El Procesador alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB86 brilla con una luz azul sobre una placa de circuito, destacando su rendimiento de procesamiento mediante AI con una NPU hasta 5 veces más rápida, una CPU con un procesamiento un 10% más veloz y una capacidad de memoria un 20% mayor.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado.

Descubre más sobre el LG AI TV

Remasterización HDR AI

Mejora cada fotograma a calidad HDR

AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para disfrutar de imágenes más ricas y realistas.

Descubra 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a tus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. "En esta escena" ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estés viendo, mientras que la AI Generativa permite buscar y crear imágenes.8)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, ¡adaptada a tu gusto!

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo: desde el tiempo, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.9)

La insignia del homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia del homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premio Multi AI webOS

El premiado WebOS, ahora con la seguridad de LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta 5 años gratis11)

Protección cuádruple de LG se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, humedad, sobretensiones y webOS con LG Shield.

Protección cuádruple de LG se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, humedad, sobretensiones y webOS con LG Shield.

Protección cuádruple de LG

Tu LG TV está diseñado para durar con Protección cuádruple de LG

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloquea todas las experiencias de AI con un solo botón AI

Un solo botón AI es suficiente para acceder y controlar todas las interacciones impulsadas por AI. Con un botón de scroll y comandos de voz instantáneos, cada control se siente como nuevo.12)

LG Mini RGB evo AI MRG85 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una variedad de contenidos para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Gracias a las actualizaciones periódicas de la biblioteca, podrás personalizar tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.14)

LG Micro evo AI MRGB85 exhibe una selección de obras de arte —imágenes de temática espacial, pinturas de estilo coreano y paisajes pintorescos— alternando cada pieza en la pantalla.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

La LG Gallery+ con música de fondo y sala de música del LG Mini RGB evo AI MRGB86 muestra la escena del lago en el bosque "Atardecer en el bosque" en pantalla, con un panel de interfaz de usuario visible para la sala de música con música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu propia biblioteca de fotos.17)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno.

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y más.

Modo Galería

Cambia del televisor a tus obras de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.18)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento Ilimitado Gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.20)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.21)

Entra en un mundo preparado para ganar

Juega a otro nivel

Juega para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 288Hz.

Disfruta de juegos ultrarrápidos con 144Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer mando con certificación BT ULL, disfruta de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras de alta velocidad, con un recuadro comparativo difuminado que destaca el Motion Booster 288, a la vez que ofrece compatibilidad con 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, lo que facilita el acceso a juegos en la nube desde la interfaz del televisor.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, lo que facilita el acceso a juegos en la nube desde la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube 4K HDR de 120Hz del mundo

Disfruta de juegos 4K HDR de 120Hz en tu televisor, incluso sin un dispositivo adicional, gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.23)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth de ultrabaja latencia muestra un mando inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth" en pantalla, lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego con gran capacidad de respuesta.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth de ultrabaja latencia muestra un mando inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth" en pantalla, lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego con gran capacidad de respuesta.

Bluetooth de ultrabaja latencia.

El primer TV del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultrabaja latencia.

Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y ultrabaja latencia gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de ultrabaja latencia, que reduce el retardo de entrada a menos de 2.5 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta, similar a una conexión por cable, incluso jugando en la nube.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra el Portal de juegos LG en la pantalla webOS, mostrando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples apps de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y apps webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de juegos LG

Tu centro de juegos integral

Explora miles de juegos con NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.25)

LG Mini RGB evo AI MRGB85, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.

Panel de juegos y optimizador

Ajusta fácilmente la configuración de los juegos para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego con facilidad utilizando el Panel de juegos para un control rápido y en tiempo real, y el Optimizador de juegos para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego sin complicaciones.

Pronóstico Deportivo de Concierge. AI

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de Concierge AI muestra un partido de fútbol en directo con un panel de AI en pantalla que presenta predicciones, análisis de los jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca la suavidad del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y los movimientos nítidos y claros con TruMotion activado para realzar la claridad en deportes de ritmo rápido.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de Concierge AI muestra un partido de fútbol en directo con un panel de AI en pantalla que presenta predicciones, análisis de los jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca la suavidad del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y los movimientos nítidos y claros con TruMotion activado para realzar la claridad en deportes de ritmo rápido.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.

Recibe predicciones de partidos con AI

AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones. Anima con más fuerza y ​​disfruta apoyando a tu equipo con esta información generada por AI.26)

TruMotion.

Suavizado de movimiento que se adapta a todos los géneros.

La selección de género con IA identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar el suavizado adecuado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más. 

Alerta deportiva.

Configura alertas y no te pierdas ni un momento.

Catch every moment of the action. Set up your alerts and get notified about your team’s game schedules, scores, and more.

Cine auténtico, conservado con todo detalle

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Vive el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y el MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.27)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de TV LG y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.29)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por toda la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lengua de Señas y compatibilidad con la conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas.
*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

1)*La pantalla LG Mini RGB cuenta con la certificación de Intertek por su «Doble Cobertura de Color al 100%», medida conforme a la cláusula 5.18 de la norma IDMS v1.2.

 

2)*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

 

3)*En comparación con el Procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, basado en una comparación de especificaciones internas.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la del 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha. 

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

8)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

 

11)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

17)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

18)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

19)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

20)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

21)LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi de 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

22)*La validación AMD FreeSync Premium se basa en una baja latencia de entrada, la reducción de la fragmentación de imagen (stuttering) y un rendimiento libre de parpadeos.

*144 Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR) y solo funciona con entradas que admitan 144 Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices destinadas a mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrafluida.

 

23)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible únicamente en los modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

24)*La latencia ultrabaja de Bluetooth solo aplica a televisores LG 2026 seleccionados. La función de control UL solo es compatible al conectarse a dispositivos compatibles.

*En el modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

 

25)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

26)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

 

27)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

 

29)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.

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