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Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026

OLED55C6PSA
SNM_LG_oled55
La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, muestra una imagen de formas multicolores en capas, negro perfecto y color perfecto, junto con la insignia de la OLED TV número uno del mundo durante 13 años.
La LG OLED evo AI C6, que se muestra en vista frontal y lateral, destaca por su pantalla de 55 pulgadas con una anchura de 1222 mm, una altura total de 703 mm y un grosor ultrafino de 45.1 mm sin soporte.
La LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado extiende sus radiantes y resplandecientes plumas, ofreciendo reflejos más brillantes con mayor detalle y un contraste sorprendente.
La LG OLED evo AI C6 muestra una escena de planetas y estrellas en modo de pantalla dividida, comparando una pantalla mate anti-glare con su pantalla Negro perfecto y Color perfecto para obtener una calidad de imagen más nítida con cualquier tipo de iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para el volumen y la fidelidad del color.
El procesador alpha 11 AI 4K de 3.ª generación de la televisión LG OLED evo C6 AI brilla con luz púrpura y azul sobre una placa de circuito oscura, destacando el motor Dual AI y ofreciendo un rendimiento hasta 5.6 veces más rápido en la NPU, un 50 % más rápido en la CPU y un 70 % más potente en la GPU.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
G Shield, aplicado a la LG OLED evo AI C6, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La LG OLED evo AI C6, con una experiencia de juego inigualable en 4K y 165Hz, muestra un juego de carreras de alta velocidad con un automóvil monoplaza amarillo en movimiento, el texto "VICTORIA" en negrita en la pantalla y los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.
La LG OLED evo AI C6 se monta en la pared de una elegante sala, con un diseño ultradelgado y biseles angostos, y muestra en la pantalla un paisaje urbano a orillas del río durante la puesta de sol.
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La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, muestra una imagen de formas multicolores en capas, negro perfecto y color perfecto, junto con la insignia de la OLED TV número uno del mundo durante 13 años.
La LG OLED evo AI C6, que se muestra en vista frontal y lateral, destaca por su pantalla de 55 pulgadas con una anchura de 1222 mm, una altura total de 703 mm y un grosor ultrafino de 45.1 mm sin soporte.
La LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado extiende sus radiantes y resplandecientes plumas, ofreciendo reflejos más brillantes con mayor detalle y un contraste sorprendente.
La LG OLED evo AI C6 muestra una escena de planetas y estrellas en modo de pantalla dividida, comparando una pantalla mate anti-glare con su pantalla Negro perfecto y Color perfecto para obtener una calidad de imagen más nítida con cualquier tipo de iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para el volumen y la fidelidad del color.
El procesador alpha 11 AI 4K de 3.ª generación de la televisión LG OLED evo C6 AI brilla con luz púrpura y azul sobre una placa de circuito oscura, destacando el motor Dual AI y ofreciendo un rendimiento hasta 5.6 veces más rápido en la NPU, un 50 % más rápido en la CPU y un 70 % más potente en la GPU.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
G Shield, aplicado a la LG OLED evo AI C6, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La LG OLED evo AI C6, con una experiencia de juego inigualable en 4K y 165Hz, muestra un juego de carreras de alta velocidad con un automóvil monoplaza amarillo en movimiento, el texto "VICTORIA" en negrita en la pantalla y los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.
La LG OLED evo AI C6 se monta en la pared de una elegante sala, con un diseño ultradelgado y biseles angostos, y muestra en la pantalla un paisaje urbano a orillas del río durante la puesta de sol.

Características clave

  • Imágenes más brillantes y detalles nítidos gracias al Potenciador de Brillo, proporcionado por el procesador alpha 11 AI Gen 3.
  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • Hasta 165Hz en 4K con compatibilidad G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
  • El galardonado sistema operativo webOS ofrece experiencias de AI avanzadas, gracias a Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI activa el AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de Honor de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Plataforma de sistema operativo para TV aplicada a LG Shield

Insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

Premios a la Innovación CES 2026

Arquitectura multi-AI

Insignia de elección del editor de AVForums como mejor sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

Potenciador de Brillo

LG OLED evo AI C6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un coche de ruedas abiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Juega sin derrotas en 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

Potenciador de Brillo

Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo

El nuevo algoritmo de potenciación de luz del Procesador alpha 11 AI Gen3 ofrece luces más brillantes y detalles mejorados.2)

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace que cada día sea más inteligente con un centro de AI personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV

Remasterización AI HDR

Mejora cada fotograma con calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para disfrutar de imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a tus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.9)

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. "En esta escena" ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estés viendo, mientras que la AI Generativa permite buscar y crear imágenes.10)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, ¡adaptada a tu gusto!

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo: desde el tiempo, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.11)

La insignia del Premio a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia del Premio a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premio Multi AI webOS

El premiado webOS, ahora con la seguridad de LG Shield

La insignia de Elección del editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

La insignia de Elección del editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.13)

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta 5 años gratis14)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protección cuádruple de LG

Tu LG TV está diseñado para durar con Protección cuádruple de LG

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloquea todas las experiencias de AI con un solo botón AI

Un solo botón AI es suficiente para acceder y controlar todas las interacciones impulsadas por AI. Con un botón de scroll y comandos de voz instantáneos, cada control se siente como nuevo.15)

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

¿Por qué LG OLED evo Gaming TV?

Juega ultrafluido y sin interrupciones

Juega en 4K a 165Hz con compatibilidad con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 165Hz para una experiencia de juego más fluida. La compatibilidad con G-Sync y AMD FreeSync Premium garantizan un movimiento estable y sin interrupciones para una respuesta precisa en cada partida.16)

LG OLED evo AI G6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un automóvil de ruedas abiertas amarillo en movimiento, el texto "WIN" en negrita en la pantalla y los logotipos NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

Con un tiempo de respuesta certificado de 0.1 ms, la pantalla OLED responde al instante sin imágenes fantasma.

Con su tiempo de respuesta de píxeles de 0.1 ms y ALLM para una latencia Ultra baja, cada comando se procesa con precisión inmediata. Esta mayor capacidad de respuesta garantiza una experiencia de juego rápida, clara y controlada, ofreciendo una clara ventaja competitiva.17)

Juego inmersivo con HGiG y ClearMR 10000

HGiG mantiene el mapeo de tonos HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 10000 minimiza el desenfoque de movimiento para una claridad nítida en escenas rápidas. El resultado es una inmersión más profunda con imágenes que se mantienen increíblemente precisas y claras en todo momento.18)

LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en la pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en la pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube 4K HDR de 120Hz del mundo

Disfruta de juegos 4K HDR de 120Hz en tu televisor, incluso sin un dispositivo adicional, con NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.19)

LG OLED evo AI C6 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un controlador de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego con capacidad de respuesta.

LG OLED evo AI C6 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un controlador de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego con capacidad de respuesta.

Bluetooth de Ultra baja latencia

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de Ultra baja latencia

Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y ultra baja latencia gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de ultra baja latencia, que reducen el retardo de entrada a menos de 2.5 ms. Disfruta de un control fluido y preciso, similar a una conexión por cable, incluso jugando en la nube.20)

El LG OLED evo AI C6 muestra el Portal de juegos de LG en la pantalla webOS, mostrando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples apps de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y apps webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Juegos LG

Tu centro de juegos integral

Explora miles de juegos con NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.21)

LG OLED evo AI C6 con Panel de Control y Optimizador de Juego muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

LG OLED evo AI C6 con Panel de Control y Optimizador de Juego muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard y Optimizador de Juego

Ajusta fácilmente la configuración del juego a tu estilo

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente con el Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y el Optimizador de Juego para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego fácilmente.

¿Por qué LG OLED evo es una excelente opción para los entusiastas del diseño?

Diseño Ultra Fino que se adapta a tu estilo de vida moderno

Con sus biseles estrechos y su perfil ultrafino, la pantalla cobra protagonismo, creando una apariencia más limpia y uniforme. De borde a borde, el diseño se siente impecable, integrándose con elegancia en tu espacio.22)

LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio de estar elegante, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje urbano junto al río al atardecer en la pantalla.

LG OLED evo AI C6 está montado en la pared en un espacio de estar elegante, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje urbano junto al río al atardecer en la pantalla.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleja tu estilo.24)

La LG Gallery+ con música de fondo y sala de música del LG OLED evo AI C6 muestra la escena del lago en el bosque "Atardecer en el bosque" en pantalla, con un panel de interfaz de usuario visible para la sala de música con música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

LG OLED evo AI C6 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu propia biblioteca de fotos.27)

El LG OLED evo AI C6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno.

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y más.

Modo Galería

Cambia del televisor a tus obras de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.28)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.29)

LG Channels

Entretenimiento Ilimitado Gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.30)

LG OLED evo AI C6 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.31)

Cine auténtico, conservado con todo detalle

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Vive el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y el MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.32)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de TV LG y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.35)

LG OLED evo AI C6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por toda la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lengua de Señas y compatibilidad con la conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

2)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

*El potenciador de brillo se aplica a OLED C6 de 66/55/48 pulgadas.

 

3)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100% según la norma CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de UL para un negro perfecto y un color perfecto.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

4)*OLED solo tiene certificación de luz azul reducida (RPF40).

 

5)*En comparación con los modelos OLED evo del año anterior (procesador α9 AI Gen8).

 

6)*Imagen AI Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se amplían a una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

7)*Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

9)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

10)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

11)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

 

12)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

 

13)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes inusuales que no sean LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están asegurados con un uso normal.

 

14)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

15)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

16)*Solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

 

17)*Las pantallas OLED de LG han sido certificadas por Intertek como "tiempos de respuesta de 0.1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado".

 

18)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El modelo OLED G6 de 83, 77, 65, 55 y 48 pulgadas solo cuenta con la certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto al desenfoque de movimiento.

 

19)*Requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

20)*La latencia ultra baja de Bluetooth solo se aplica a algunos televisores LG 2026. La función de control UL solo es compatible al conectar dispositivos compatibles.

*En modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

 

21)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

27)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

30)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

31)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil de ThinQ.

 

32)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

33)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

 

35)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

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Especificación clave

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    120 Hz (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

    Color Perfecto

  • PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatible con G-Sync (Nvidia)

    Si

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • AUDIO - Salida de audio

    40W

  • AUDIO - Sistema de altavoces

    2.2 Ch

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1222 x 703 x 45.1

  • DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

    14.1

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Refresh Rate

    120 Hz (VRR 165Hz)

  • Amplia gama de colores

    Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING)

  • Procesador de imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3

  • Escalador AI

    α11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Tecnología de atenuación

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo de imagen

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • AI HDR Remastering

    Si

  • AI Picture Pro

    Si

  • Control Automático de Brillo

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • QFT (Transporte rápido de Frame)

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

GAMING

  • Compatible con G-Sync (Nvidia)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Si

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Si (Hasta 165Hz)

  • Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

  • Alto contraste

    Si

  • escala de grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

  • Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1222 x 703 x 45.1

  • Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

    1222 x 757 x 230

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1360 x 810 x 187

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    470 x 230

  • Peso del televisor sin soporte

    14.1

  • Peso del televisor con soporte

    15.9

  • Peso del embalaje

    21.2

  • Montaje VESA (Ancho x Alto)

    300 x 200

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Sonido AI

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Voz clara Pro

    Si (AI Object Remastering Ultra)

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo de sonido de TV Compartir

    Si

  • Salida de audio simultánea

    Si

  • Salida de audio

    40W

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Si

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Dirección del altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de altavoces

    2.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONNECTIVITY

  • Canal de retorno de audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB compatible

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Voice ID

    Si

  • Siempre listo

    Si

  • Navegador web completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Control de voz manos libres

    Si

  • Panel de Control

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de voz inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • LG Shield

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • Mi página

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

POWER

  • Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Montaje en pared

    Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de TV Análoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de TV Digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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