Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

*El brillo máximo es 3.2 veces más brillante que el OLED convencional con una ventana del @3%, según mediciones internas.

*El brillo 3.2 veces superior se aplica al modelo OLED C6 de 83/77 pulgadas.

3)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100% según la norma CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de UL para un negro perfecto y un color perfecto.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

4)*OLED solo tiene certificación de luz azul reducida (RPF40).

5)*En comparación con los modelos OLED evo del año anterior (procesador α9 AI Gen8).

6)*Imagen AI Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se amplían a una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

7)*Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

9)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

10)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

11)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

12)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

13)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes inusuales que no sean LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están asegurados con un uso normal.

14)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

15)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

16)*Solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

17)*Las pantallas OLED de LG han sido certificadas por Intertek como "tiempos de respuesta de 0.1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado".

18)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El modelo OLED G6 de 83, 77, 65, 55 y 48 pulgadas solo cuenta con la certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto al desenfoque de movimiento.

19)*Requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

20)*La latencia ultra baja de Bluetooth solo se aplica a algunos televisores LG 2026. La función de control UL solo es compatible al conectar dispositivos compatibles.

*En modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

21)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

27)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

30)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

31)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil de ThinQ.

32)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

33)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

35)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.