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Pantalla 55 pulgadas LG OLED AI B6 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 55 pulgadas LG OLED AI B6 4K SMART TV webOS 2026

OLED55B6PSA
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG OLED AI B6 4K SMART TV webOS 2026 OLED55B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, an overall height of 708 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG OLED AI B6 4K SMART TV webOS 2026 OLED55B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, an overall height of 708 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

Características clave

  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • Hasta 4Hz en 4K con compatibilidad G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida.
  • El galardonado sistema operativo webOS ofrece experiencias de AI avanzadas, gracias a Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI activa el AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Plataforma de sistema operativo para TV aplicada a LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Plataforma de sistema operativo para TV aplicada a LG Shield

Insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-IA

Premios a la Innovación CES 2026

Arquitectura multi-AI

Insignia de elección del editor de AVForums como mejor sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

8 años como el mejor sistema de Smart TV

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué LG OLED evo B6?

LG OLED evo AI B6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED AI B6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 144Hz muestra un juego de carreras de motos de alta velocidad en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium mostrados en la parte superior.

Juega sin derrotas en 4K 144Hz

LG OLED AI B6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace que cada día sea más inteligente con un centro de AI personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV

Remasterización AI HDR

Mejora cada fotograma con calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para disfrutar de imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a tus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. "En esta escena" ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estés viendo, mientras que la AI Generativa permite buscar y crear imágenes.8)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, ¡adaptada a tu gusto!

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo: desde el tiempo, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.9)

La insignia del Premio a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia del Premio a la Innovación CES 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA se reconoce en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premio Multi AI webOS

El premiado WebOS, ahora con la seguridad de LG Shield

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los Premios a la Innovación CES 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta 5 años gratis12)

Protección cuádruple de LG se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, humedad, sobretensiones y webOS con LG Shield.

Protección cuádruple de LG se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, humedad, sobretensiones y webOS con LG Shield.

Protección cuádruple de LG

Tu LG TV está diseñado para durar con Protección cuádruple de LG

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloquea todas las experiencias de AI con un solo botón AI

Un solo botón AI es suficiente para acceder y controlar todas las interacciones impulsadas por AI. Con un botón de scroll y comandos de voz instantáneos, cada control se siente como nuevo.13)

LG OLED evo AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

LG OLED evo AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

¿Por qué LG OLED evo Gaming TV?

Jugabilidad ultrafluida y sin cortes

Experimenta 4K a 144 Hz con compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync

A 144 Hz, la acción se mantiene más clara y fluida en cada partida. La compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium mantiene el movimiento estable y sin cortes, mientras que la VRR y el bajo retraso de entrada ayudan a que cada movimiento se sienta responsivo, ofreciendo una ventaja fiable en el juego.14)

LG OLED evo AI B6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 144Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un automóvil de ruedas abiertas amarillo en movimiento, el texto "WIN" en negrita en la pantalla y los logotipos NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

LG OLED evo AI B6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 144Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un automóvil de ruedas abiertas amarillo en movimiento, el texto "WIN" en negrita en la pantalla y los logotipos NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

Con un tiempo de respuesta certificado de 0.1 ms, la pantalla OLED responde al instante sin imágenes fantasma.

Con un tiempo de respuesta de píxel de 0.1 ms y ALLM para una latencia ultrabaja, cada comando se procesa con precisión inmediata. Esta mayor capacidad de respuesta garantiza una experiencia de juego rápida, clara y controlada, ofreciendo una clara ventaja competitiva.15)

Juego inmersivo con HGiG y ClearMR 10000

HGiG mantiene el mapeo de tonos HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 10000 minimiza el desenfoque de movimiento para una claridad nítida en escenas rápidas. El resultado es una inmersión más profunda con imágenes que se mantienen increíblemente precisas y claras en todo momento.16)

LG OLED evo AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en la pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

LG OLED evo AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en la pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube 4K HDR de 120Hz del mundo

Disfruta de juegos 4K HDR de 120Hz en tu televisor, incluso sin un dispositivo adicional, con NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.17)

LG OLED evo AI B6 con Bluetooth de ultra baja latencia muestra un controlador de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego con capacidad de respuesta.

LG OLED evo AI B6 con Bluetooth de ultra baja latencia muestra un controlador de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego con capacidad de respuesta.

Bluetooth de Ultra baja latencia

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de Ultra baja latencia

Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y ultra baja latencia gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de ultra baja latencia, que reducen el retardo de entrada a menos de 2.5 ms. Disfruta de un control fluido y preciso, similar a una conexión por cable, incluso jugando en la nube.18)

El LG OLED evo AI B6 muestra el Portal de juegos de LG en la pantalla webOS, mostrando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples apps de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y apps webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Juegos LG

Tu centro de juegos integral

Explora miles de juegos con NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.19)

LG OLED evo AI B6 con Panel de Control y Optimizador de Juego muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

LG OLED evo AI B6 con Panel de Control y Optimizador de Juego muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard y Optimizador de Juego

Ajusta fácilmente la configuración del juego a tu estilo

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente con el Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y el Optimizador de Juego para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego fácilmente.

¿Por qué LG OLED evo es una excelente opción para los entusiastas del diseño?

Diseño Ultra Delgado que se adapta a tu estilo de vida moderno

Con sus biseles estrechos y su perfil ultra delgado, la pantalla cobra protagonismo, creando una apariencia más limpia y uniforme. De borde a borde, el diseño se siente impecable, integrándose con elegancia en tu espacio.20)

LG OLED evo AI B6 está montado en la pared en un espacio de estar elegante, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje urbano junto al río al atardecer en la pantalla.

LG OLED evo AI B6 está montado en la pared en un espacio de estar elegante, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje urbano junto al río al atardecer en la pantalla.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleja tu estilo.22)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge del LG OLED AI B6 muestra la escena del lago del bosque “Forest Evening” en la pantalla, con un panel de interfaz de usuario de salón de música visible para música ambiental, reproducción de Bluetooth y controles.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG OLED evo AI B6 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

LG OLED evo AI B6 muestra una cuadrícula de fotos de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción del álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu propia biblioteca de fotos.25)

El LG OLED evo AI B6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno.

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y más.

Modo Galería

Cambia del televisor a la obra de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización nítida y cómoda en cualquier entorno.26)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.27)

LG Channels

Entretenimiento Ilimitado Gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.28)

LG OLED evo AI C6 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.

Cine auténtico, conservado con todo detalle

  • Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

    Vive el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y el MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.30)

  • Dolby Atmos

    Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de TV LG y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.33)

LG OLED evo AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por toda la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

LG OLED evo AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por toda la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta en un sofá en una sala de estar luminosa, con el control remoto en la mano mientras ve la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lengua de Señas y compatibilidad con la conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

1)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100% según la norma CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de UL para un negro perfecto y un color perfecto.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

2)*OLED solo tiene certificación de luz azul reducida (RPF40).

 

3)*En comparación con los modelos OLED del año anterior (procesador α8 AI Gen2)

 

4)*Imagen AI Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se amplían a una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

8)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar el Chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación basada en voz no estén disponibles.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

 

15)*Las pantallas OLED de LG han sido certificadas por Intertek como "tiempos de respuesta de 0.1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado".

 

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*Los modelos OLED B6 de 83, 77, 65, 55 y 48 pulgadas solo cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto al desenfoque de movimiento.

 

17)*Requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando. El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

18)*La latencia ultra baja de Bluetooth solo se aplica a algunos televisores LG 2026. La función de control UL solo es compatible al conectar dispositivos compatibles.

*En modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

 

19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

20)*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

25)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

27)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

28)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil de ThinQ.

 

30)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

31)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

 

32)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

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