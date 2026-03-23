Nombre del concurso: “Gana Boletos para el partido femenil México vs Puerto Rico”

EL EVENTO “Gana Boletos para el partido femenil México vs Puerto Rico” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

LA PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Requisitos y elegibilidad

· Debe ser persona física.

· Debe tener domicilio dentro de la República Mexicana.

· Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

· Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador de la dinámica “Gana Boletos para México vs Puerto Rico Femenil”.

· No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

· Los participantes tienen que ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Detalles de la dinámica

El jueves 16 de abril del 2026 se comunicará la dinámica “Gana Boletos para el partido femenil México vs Puerto Rico” en Facebook.

Pasos para participar:

· Paso 1: Identifica las palabras ocultas en la dinámica.

· Paso 2: Escribe tu respuesta en los comentarios.

· Paso 3: El ganador será contactado por mensaje directo.

Nota:

El participante ganador deberá descargar la app Boletomóvil y registrarse, ya que la transferencia de los boletos se realizará al número de celular registrado.

Detalles de la inscripción

La dinámica comenzará el 16 de abril del 2026 a las 10:00:00 a.m. hora de la Ciudad de México y terminará el 16 de abril del 2026 a las 18:00:00 horas hora de la Ciudad de México.

La dinámica se publicará en la cuenta oficial de Facebook (LG Global).

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. Inicia el 16 de abril a las del 2026 a las 10:00:00 am y termina el 16 de abril del 2026 a las 18:00:00 horas.

Selección de los ganadores

1.- La dinámica inicia el 16 de abril del 2026 a las 10:00:00 am y finaliza el 16 de abril del 2026 a las 18:00:00 horas, durante este periodo se elegirán 15 ganadores.

2.- Los participantes deberán ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, X y TikTok.

3.- Los ganadores serán los 15 primeros usuarios en tener la respuesta correcta, dejar su participación en los comentarios de la publicación.

4.- Un jurado inapelable de LG evaluará las participaciones, además de revisar que el participante haya cumplido con los Términos y Condiciones señaladas, y definirá a los 15 ganadores de la dinámica.

Detalles del premio

Se regalarán 15 pases dobles para el partido de la Selección Nacional de México Femenil vs la Selección Femenil de Puerto Rico. Los primeros 15 en comentar correctamente serán los ganadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez situado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México en México a las 18:00 horas.

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por el canal por el cual haya participado (Facebook, Instagram, X o TikTok) y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal y número telefónico, y aceptar los Términos y condiciones.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número telefónico, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

El participante ganador deberá descargar la app Boletomóvil y registrarse, ya que la transferencia de los boletos se realizará al número de celular registrado.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- El ganador no reclama el premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto.

- Los datos brindados por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

- Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

Todos los premios son a entera discreción de LGE.

Notificación a los ganadores

- Los ganadores serán notificados por Facebook. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 6 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

- Para poder reclamar su premio, el potencial ganador deberá enviar una foto de su identificación oficial después de haber recibido la notificación, así como aceptar el manejo confidencial de su información por LGE únicamente por protocolo. Si el documento solicitado no es enviado dentro del plazo especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LGE puede dar el premio por perdido a su entera discreción. LGE no incurrirá en obligación alguna en la medida en que el Patrocinador decida abstenerse de la explotación de sus derechos en lo sucesivo. Los ganadores mantendrán indemne a los organizadores de la Promoción de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y Condiciones.

- Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la dinámica.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos

LGE recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información a LGE desde que se notifica a los ganadores hasta la entrega del premio, a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LGE cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LGE. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LGE en relación con el manejo de la información personal recopilada en https://www.lg.com/mx/privacy