465L Koel‑vriescombinatie Zwart | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Extra Wide | LG NL
GBBW322AEV
Belangrijkste functies
- DoorCooling+™ voor snellere en gelijkmatige koeling tot aan de deur
- LinearCooling™ voor stabiele temperaturen zodat eten langer vers blijft
- Extra Wide interieur voor meer overzicht en extra opslagruimte
- Multi‑Air Flow voor constante luchtcirculatie en gelijkmatige koeling in de hele koelkast
- Smart Inverter Compressor voor stille, energiezuinige en duurzame prestaties
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
Premium Flat Door
Slanke en moderne uitstraling voor een naadloze pasvorm
Geniet van een premium Flat Door-ontwerp en ruime binnenkant die zorgen voor verfijnde elegantie en praktisch gebruik in jouw moderne keuken.
AI-functies
Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾
*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.
Maximale versheid
Precieze koeling, constante versheid
LinearCooling™ houdt eten langer vers door de temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.
*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
FRESHConverter+™
Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen
Nooit meer zorgen over de temperatuur: FRESHConverter™4) maakt het eenvoudig om instellingen aan te passen voor verschillende soorten eten.
Maximale opslagefficiëntie
Maximale capaciteit, slim georganiseerd
Maximale opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die je eten vers houden
*Afbeeldingen en filmpjes zijn slechts ter illustratie en kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
Flexibele opslag, netjes georganiseerd
Zorgvuldig ontworpen planken en accessoires helpen je bij het netjes organiseren van jouw koelkast op basis van jouw behoeften.
Disclaimer
1)LG ThinQ™
-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
- De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.
2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt:
1.Testmodel: GBBW322CEV
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.
3)DoorCooling+™
-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.
-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
- De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.
4)FRESHConverter™
-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.
-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.
5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.
Veelgestelde vragen
Q.
Waar moet je op letten als je een koelkast met vriesvak koopt?
A.
Denk bij het kiezen van een LG-koelkast met vriesvak goed na over belangrijke factoren zoals opslagruimte, energiezuinigheid en slimme koeltechnologie.
De slimme en nette oplossingen van LG helpen bij het maximaliseren van de efficiëntie bij het bewaren en tegelijkertijd het vers houden van je eten*.
Innovaties zoals LinearCooling™ helpen bij het in stand houden van stabielere temperaturen in de koelkast en DoorCooling+™ voor het helpen koelen van spullen in de deur.
Het premium platte deurontwerp van LG en verschillende moderne kleuren en afwerkingen bieden ook een stijlvolle touch voor je keuken.
*Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van interne testmethoden van LG die het gewichtverminderingspercentage van groenten tussen het model met LinearCooling vergelijkt zonder LinearCooling. Het model met LinearCooling had een lager gewichtverminderingspercentage.
Q.
Welk formaat koelkast met vriesvak heb ik nodig?
A.
Het juiste formaat voor de koelkast met vriesvak is afhankelijk van je huishouden en hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Als een algemene richtlijn:
- hoge koelkasten met vriesvak met een capaciteit van 304 tot 387 liter zijn ideaal voor 1 tot 2 mensen.
- slanke modellen met meerdere deuren van 506 tot 530 liter zijn geschikt voor families van 3 tot 4.
- grotere huishoudens kunnen kiezen voor modellen met meerdere deuren of in Amerikaanse stijl, met een opslag van 635 tot 750 liter
Houd bij het kiezen van de toepasselijke capaciteit rekening met hoe vaak je naar de winkel gaat, hoeveel vers en bevroren eten je meestal bewaart en je beschikbare ruimte in de keuken.
Q.
Hoe verander ik de temperatuurinstellingen op mijn LG-koelkast met vriesvak?
A.
Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriesvak in te stellen. Ondersteunde modellen bieden je de mogelijkheid om de LG ThinQ-app op je smartphone te gebruiken voor het op afstand aanpassen van de temperatuurinstellingen.
Q.
Wat betekent het als een koelkast met vriesvak vorstvrij is?
A.
Vorst vormt als waterdamp ijskoude koelingsspoelen raakt, condenseert tot water, wat direct bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspoel rondom de koelingsspoel te activeren om te zorgen dat het ijs smelt, waardoor automatisch de opbouw van vorst wordt voorkomen.
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)
466
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)
697 x 2 030 x 704
PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)
123
BASIS SPECIFICATIE - Energielabel
A
PRESTATIES - Compressor type
BMK110NAMV
KENMERKEN - InstaView
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)
Essence Zwart Staal
Alle specificaties
BASIS SPECIFICATIE
Type product
B/Vriezer
Standaard/Blad Diepte
Bladdiepte
Energielabel
A
CAPACITEIT
Totaal inhoud (L)
466
Inhoud diepvriezer (L)
140
Inhoud koelkast (L)
279
Inhoud koelcompartiment
47
BEDIENING & DISPLAY
Intern LED-scherm
LED Display
Express Freeze
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakkingsgewicht (kg)
119
Productgewicht (kg)
111
Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)
2 030
Diepte zonder deur (mm)
639
Productafmetingen (BxHxD, mm)
697 x 2 030 x 704
KENMERKEN
DoorCooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nee
IJS- EN WATERSYSTEEM
Ijsmaker_Handleiding
Normale ijsbak
Dispenser voor alleen water
Nee
Automatische ijsmaker
Nee
MATERIAAL & AFWERKING
Deur (materiaal)
VCM
Afwerking (deur)
Essence Zwart Staal
Vlak metaal (Metal Fresh)
Nee
Type handvat
Pocket (Zwart decor)
PRESTATIES
Compressor type
BMK110NAMV
Energieverbruik (kWh/jaar)
123
Klimaatklasse
SN-T
Geluidsvermogen (dB)
29
Geluidsvermogen (gradering)
A
KOELKAST GEDEELTE
Deurmand_transparant
4
Koelkastlicht
LED bovenkant
Schap_Gehard glas
3
Groentecompartiment
Ja (2)
Flessenrek (wijn)
vol
Multi-Air Flow
Ja
Opklapbaar legplateau
Nee
Pure N Fresh
Nee
Groentelade (Fresh Zone)
Nee
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
BARCODE
Barcode
8806096609873
VRIEZER GEDEELTE
Lade_vriezer
3 transparant
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
