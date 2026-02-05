465L Koel‑vriescombinatie Zwart | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Extra Wide | LG NL

Productinformatieblad
Belangrijkste functies

  • DoorCooling+™ voor snellere en gelijkmatige koeling tot aan de deur
  • LinearCooling™ voor stabiele temperaturen zodat eten langer vers blijft
  • Extra Wide interieur voor meer overzicht en extra opslagruimte
  • Multi‑Air Flow voor constante luchtcirculatie en gelijkmatige koeling in de hele koelkast
  • Smart Inverter Compressor voor stille, energiezuinige en duurzame prestaties
Meer
Matzwarte lg bodemvriezer (GBBW726AEV) ingebouwd in grijze kastjes naast een marmeren aanrecht met inductiekookplaat en groot raam aan de rechterkant

Past bij jouw levensstijl, maximaliseert versheid

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) uitgelijnd geïnstalleerd in grote grijze kasten met blauwe pijlen die wijzen naar de bovenzijde en de oppervlakken aan de voorkant

Naadloze pasvorm

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) met smartphone met de ThinQ-app in beeld ervoor en gloeiend lichtblauw AI-pictogram naast de koelkast

AI-functies

Weergave van binnenzijde LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) met schappen met fruit, groenten, drankjes en snacks met blauwe luchtstroomlijnen vanaf de linkerzijde

Maximale versheid

Volledig geopende LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) met bovenkoelkastvak met eten in lades met blauwe overlays en pijlen die het ruime interieur weergeven

Maximale opslagefficiëntie

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) met de rechterdeur tot 110 graden geopend, met een gebogen scharnier boven, nauw uitgelijnd met een grijze kastwand ernaast.

Zero Clearance

Gemaakt om in elke keuken te passen

Open volledig vlak bij de muur of in nauwe ruimtes met Zero Clearance

Bovenaanzicht LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) met gesplitste afbeelding links met tekst Conventioneel scharnier raakt de muur rechts met tekst Zero Clearance-scharnieren kunnen gewoon worden geopend

*Een minimale ruimte van 4 mm tussen de zijden van de koelkast en muur is nodig om de deur goed te kunnen gebruiken.
*Als de ruimte minder is dan 4 mm, opent de deur mogelijk niet volledig of kan problemen opleveren met de muur, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties van het product.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Slanke en moderne uitstraling voor een naadloze pasvorm

Geniet van een premium Flat Door-ontwerp en ruime binnenkant die zorgen voor verfijnde elegantie en praktisch gebruik in jouw moderne keuken.

LG matzwarte koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) ingebouwd in grijze keukenkastjes met een wijnkelder aan de linkerkant en verschillende kookhulpmiddelen aan de rechterkant

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) links in lichtgrijze kasten met een marmeren spatwand in donkere kastjes naast planken en kookgerei

AI-functies

Slimmer koelen voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™ ¹⁾

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) in een woonruimte met nachtelijk uitzicht op de stad met graphic voor de AI-besparingsstand en fluctuerende energiegrafiek

AI-besparingsstand

Optimale koeling tijdens momenten van beperkt gebruik

De AI-besparingsstand2) analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, zodat het energieverbruik kan worden verminderd en je eten toch vers kan blijven.1)

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) naast lichtgrijze kastjes in een woonruimte met uitzicht op een rivier met grafiek en AI-vers-pictogram in beeld

AI-vers

Proactieve koeling voor regelmatige opening van de deur

Minimaliseert temperatuurstijgingen met behulp van analyses op basis van gegevens tijdens periodes dat de deur regelmatig wordt geopend door de koeling twee uur van tevoren te versterken op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.1)

*In het geval de temperatuur in de ruimte van de koelkast is ingesteld op 1℃ of 2℃, zal deze niet worden geactiveerd.

Bovendeur van LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) is lichtjes geopend met rode golvende graphic die het pictogram voor geopende deur en waarschuwing samen weergeeft

Detectie lichte deuropening

Blijf vers met slimme deurmeldingen

Detectie lichte deuropening¹⁾ zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door je te waarschuwen als de deur niet goed dicht is gedaan.

Maximale versheid

Precieze koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt eten langer vers door de temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

Graphic LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) met verse tomaat na 7 dagen met blauwe grafiek met schommelingen en de tekst ±0,5°C
Graphic LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) met verlepte tomaat na 7 dagen met rode grafiek met schommelingen en de tekst ±1,0°C
LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) geopend met lichtblauwe lucht die stroomt van een ventilatiegat links naar de deurvakken waarin fruit, flessen en containers worden bewaard.

DoorCooling+™

Zorg sneller voor versheid in het deurvak

Drankjes en eten blijven vers dankzij de snelle prestaties van Door Cooling+™3).

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) Fresh Balancer bewaart sla, paprika, sinaasappels en appels met pijlen omhoog en omlaag en close-up van de Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Luchtvochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESHBalancer™ houdt de luchtvochtigheid van je groenten en fruit in stand met de Moist Balance Crisper™, zodat ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne test van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer op -18°C, koelkast op 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

FRESHConverter+™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Nooit meer zorgen over de temperatuur: FRESHConverter™4) maakt het eenvoudig om instellingen aan te passen voor verschillende soorten eten.

   

   

    

Maximale opslagefficiëntie

Maximale capaciteit, slim georganiseerd

Maximale opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die je eten vers houden

Weergave binnenkant LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) met fruit op de bovenplank, wijnflessen in het midden en meer fruit op de bodemplank

*Afbeeldingen en filmpjes zijn slechts ter illustratie en kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Close-up LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) van wijnrek met vier flessen en een doos makarons met rekontwerp uitvergroot in een ronde afbeelding

Wijnrek

Gebruik je ruimte op een slimme manier, voor wijn en meer

Een plank voor flessen en dagelijkse essentials, efficiënt georganiseerd zonder ruimteverspilling.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Plank van LG-koelkast met vriesvak (GBBW726AEV) gemarkeerd in het blauw met pijltjes omhoog en omlaag, afbeelding aan de rechterkant laat gevouwen plank met twee waterflessen zien

Uitschuifbaar plateau

Maak ruimte waar nodig

Extra ruimte voor grote en lange ingrediënten, voor meer flexibiliteit en eenvoud in de opslag.

*De productafbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Flexibele opslag, netjes georganiseerd

Zorgvuldig ontworpen planken en accessoires helpen je bij het netjes organiseren van jouw koelkast op basis van jouw behoeften.

Vooraanzicht van matzwarte LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) in een heldere ruimte met verticale lamellen met eronder 10 jaar compressorgarantie- en Energie-efficiëntie A-pictogrammen

Vooraanzicht van matzwarte LG-bodemvriezer (GBBW726AEV) in een heldere ruimte met verticale lamellen met eronder 10 jaar compressorgarantie- en Energie-efficiëntie A-pictogrammen

Betere energiezuinigheid

Past bij jouw levensstijl, maximaliseert versheid

De LG Smart Inverter Compressor™ past het koelingsvermogen aan naar wat nodig is, wat het energieverbruik vermindert, op een stille en betrouwbare manier. Deze heeft ook een garantie van 10 jaar.

 

Disclaimer

 

1)LG ThinQ™ 

-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.

- De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.

 

2)AI-besparingsstand

-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.

-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt:

1.Testmodel: GBBW322CEV

2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen

3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%

4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.

5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.

6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

 

3)DoorCooling+™

-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.  

-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.  

- De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.

 

4)FRESHConverter™ 

-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)

-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C. 

-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.

 

5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Veelgestelde vragen

Q.

Waar moet je op letten als je een koelkast met vriesvak koopt?

A.

Denk bij het kiezen van een LG-koelkast met vriesvak goed na over belangrijke factoren zoals opslagruimte, energiezuinigheid en slimme koeltechnologie.

De slimme en nette oplossingen van LG helpen bij het maximaliseren van de efficiëntie bij het bewaren en tegelijkertijd het vers houden van je eten*.

 

Innovaties zoals LinearCooling™ helpen bij het in stand houden van stabielere temperaturen in de koelkast en DoorCooling+™ voor het helpen koelen van spullen in de deur.

Het premium platte deurontwerp van LG en verschillende moderne kleuren en afwerkingen bieden ook een stijlvolle touch voor je keuken.

 

*Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van interne testmethoden van LG die het gewichtverminderingspercentage van groenten tussen het model met LinearCooling vergelijkt zonder LinearCooling. Het model met LinearCooling had een lager gewichtverminderingspercentage.

Q.

Welk formaat koelkast met vriesvak heb ik nodig?

A.

Het juiste formaat voor de koelkast met vriesvak is afhankelijk van je huishouden en hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Als een algemene richtlijn:

 

- hoge koelkasten met vriesvak met een capaciteit van 304 tot 387 liter zijn ideaal voor 1 tot 2 mensen.

- slanke modellen met meerdere deuren van 506 tot 530 liter zijn geschikt voor families van 3 tot 4.

- grotere huishoudens kunnen kiezen voor modellen met meerdere deuren of in Amerikaanse stijl, met een opslag van 635 tot 750 liter

 

Houd bij het kiezen van de toepasselijke capaciteit rekening met hoe vaak je naar de winkel gaat, hoeveel vers en bevroren eten je meestal bewaart en je beschikbare ruimte in de keuken.

Q.

Hoe verander ik de temperatuurinstellingen op mijn LG-koelkast met vriesvak?

A.

Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriesvak in te stellen. Ondersteunde modellen bieden je de mogelijkheid om de LG ThinQ-app op je smartphone te gebruiken voor het op afstand aanpassen van de temperatuurinstellingen. 

Q.

Wat betekent het als een koelkast met vriesvak vorstvrij is?

A.

Vorst vormt als waterdamp ijskoude koelingsspoelen raakt, condenseert tot water, wat direct bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspoel rondom de koelingsspoel te activeren om te zorgen dat het ijs smelt, waardoor automatisch de opbouw van vorst wordt voorkomen.

Printen

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

    466

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

    697 x 2 030 x 704

  • PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

    123

  • BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

    A

  • PRESTATIES - Compressor type

    BMK110NAMV

  • KENMERKEN - InstaView

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

Alle specificaties

BASIS SPECIFICATIE

  • Type product

    B/Vriezer

  • Standaard/Blad Diepte

    Bladdiepte

  • Energielabel

    A

CAPACITEIT

  • Totaal inhoud (L)

    466

  • Inhoud diepvriezer (L)

    140

  • Inhoud koelkast (L)

    279

  • Inhoud koelcompartiment

    47

BEDIENING & DISPLAY

  • Intern LED-scherm

    LED Display

  • Express Freeze

    Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakkingsgewicht (kg)

    119

  • Productgewicht (kg)

    111

  • Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

    2 030

  • Diepte zonder deur (mm)

    639

  • Productafmetingen (BxHxD, mm)

    697 x 2 030 x 704

KENMERKEN

  • DoorCooling+

    Ja

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nee

IJS- EN WATERSYSTEEM

  • Ijsmaker_Handleiding

    Normale ijsbak

  • Dispenser voor alleen water

    Nee

  • Automatische ijsmaker

    Nee

MATERIAAL & AFWERKING

  • Deur (materiaal)

    VCM

  • Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

  • Vlak metaal (Metal Fresh)

    Nee

  • Type handvat

    Pocket (Zwart decor)

PRESTATIES

  • Compressor type

    BMK110NAMV

  • Energieverbruik (kWh/jaar)

    123

  • Klimaatklasse

    SN-T

  • Geluidsvermogen (dB)

    29

  • Geluidsvermogen (gradering)

    A

KOELKAST GEDEELTE

  • Deurmand_transparant

    4

  • Koelkastlicht

    LED bovenkant

  • Schap_Gehard glas

    3

  • Groentecompartiment

    Ja (2)

  • Flessenrek (wijn)

    vol

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Opklapbaar legplateau

    Nee

  • Pure N Fresh

    Nee

  • Groentelade (Fresh Zone)

    Nee

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096609873

VRIEZER GEDEELTE

  • Lade_vriezer

    3 transparant

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

