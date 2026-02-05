About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab

27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab

STANBYME.XBOOM
LG StanbyME 2 schermen weergegeven in een moderne woonkamer. Er staat een StanbyME 2 op een standaard, de ene hangt aan de muur en de andere staat op een tafel met behulp van de foliohoes.
Een meisje met haar puppy kijkt naar een show op de LG StanbyME 2. De foliocover wordt gebruikt en het scherm wordt gestut als een tablet.
Vooraanzicht van LG StanbyME 2 op de standaard.
LG StanbyME 2 wordt aan de muur gehangen met behulp van de muurriem.
LG StanbyME 2 werd gestut als een tablet met behulp van de foliohoes.
Lengte, breedte, hoogte en diepte afmetingen van de LG StanbyME 2 en de standaard.
45 graden zijaanzicht van de LG StanbyME 2 op standaard. Het scherm is gekanteld om de flexibele oriëntatie weer te geven.
Achteraanzicht van de LG StanbyME 2 op stand. Het scherm is gekanteld om de flexibele oriëntatie weer te geven.
Onderaanzicht van de LG StanbyME 2-standaard. Wielen onder de standaard zijn zichtbaar.
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG StanbyME 2 schermen weergegeven in een moderne woonkamer. Er staat een StanbyME 2 op een standaard, de ene hangt aan de muur en de andere staat op een tafel met behulp van de foliohoes.
Een meisje met haar puppy kijkt naar een show op de LG StanbyME 2. De foliocover wordt gebruikt en het scherm wordt gestut als een tablet.
Vooraanzicht van LG StanbyME 2 op de standaard.
LG StanbyME 2 wordt aan de muur gehangen met behulp van de muurriem.
LG StanbyME 2 werd gestut als een tablet met behulp van de foliohoes.
Lengte, breedte, hoogte en diepte afmetingen van de LG StanbyME 2 en de standaard.
45 graden zijaanzicht van de LG StanbyME 2 op standaard. Het scherm is gekanteld om de flexibele oriëntatie weer te geven.
Achteraanzicht van de LG StanbyME 2 op stand. Het scherm is gekanteld om de flexibele oriëntatie weer te geven.
Onderaanzicht van de LG StanbyME 2-standaard. Wielen onder de standaard zijn zichtbaar.
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM
LG 27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab, STANBYME.XBOOM

Belangrijkste functies

  • Afneembaar, super draagbaar scherm met USB-C en ingebouwde batterij met 4 uur afspeeltijd
  • Druk je stijl uit met verschillende thema's van Mood Maker
  • Gebruik als digitaal canvas met Let's Draw
  • Gebruik als digitaal canvas met Let's Draw Speel bordspellen direct op het touchscreen
  • Dome tweeter unit by Peerless
  • AI Sound
Meer
2 bundels met dit product
LG StanbyME 2 schermen weergegeven in een moderne woonkamer. Er staat een StanbyME 2 op een standaard, de ene hangt aan de muur en de andere staat op een tafel met behulp van de foliohoes.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Draagbaar Touchscreen
Productinformatieblad

GRAB.AEUSLBK

LG xboom Grab by will.i.am | Bluetooth Speaker | xboom Signature Sound with Ultimate Portability
1015 WUSB PD
LG StanbyME 2 schermen weergegeven in een moderne woonkamer. Er staat een StanbyME 2 op een standaard, de ene hangt aan de muur en de andere staat op een tafel met behulp van de foliohoes.

LG StanbyME 2,
Unframe uw wereld

Super draagbaar schermMotion Art-schermGroot tabletscherm

Super draagbaar scherm

Rol het, hang het op, maak het los

Ontdek verschillende manieren om van inhoud te genieten en uw stijl uit te drukken. Rol het scherm rond met de verstelbare standaard. Maak hem los en hang hem op. Of gebruik het als een tablet met de foliohoes.

Een vrouw die op haar buitenbalkon zit en content bekijkt op een LG StanbyME 2 op de oprolbare, verstelbare standaard.
Verschillende woonruimtes die de verschillende manieren laten zien om het LG StanbyME 2-scherm te gebruiken en ervan te genieten. Op sommige plaatsen is te zien dat het wordt gestut als een tablet met behulp van de folioomslag. Andere ruimtes laten zien dat het aan de muur hangt als een stijlvolle toevoeging aan het interieur. In andere ruimtes is te zien hoe het scherm eenvoudig op de oprolbare, verstelbare tv-standaard kan worden gemonteerd.

*Het scherm wordt automatisch opgeladen wanneer u de voedingskabel aansluit op de dockingstandaard en het scherm op de standaard bevestigt.

*Mobiliteit kan variëren afhankelijk van de vloer.

*Rol of sleep het product niet naar buiten, omdat dit schade aan de bodem kan veroorzaken.

*Instelbereik schermhoek: Rotatie (±90), Kantelen (±25), Draaien (±90).

*Gebruik alleen de meegeleverde wandhouder van LG. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het wandmateriaal. Anders kunnen er problemen optreden zoals kantelen of vallen. Raadpleeg de meegeleverde handleiding voor meer informatie.

*Wees voorzichtig bij montage aan de muur. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.


*De Folio Cover (FC25XA.AEU), One-Click Stand (HS25XA.AEU) en Strap (WS25XA.AEU) zijn afzonderlijk verkrijgbaar als stijlvolle accessoires. 

Geniet van een ingebouwde batterij die lang meegaat

Maak het draagbare touchscreen van uw LG StanbyME 2 los en bekijk de inhoud langer. Neem het scherm overal mee naartoe. Dankzij het verbeterde batterijvermogen kan een enkele lading tot 4 uur draadloos afspelen.

Close-up van het loskoppelen van het StanbyME 2-scherm, de overgang naar een model dat het draagt met de foliohoes en riem.

*Tot 4 uur draadloos gebruik in Eco/Low Power-modus met ingebouwde batterij. De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik. Vereist een minimaal uitgangsvermogen van 65 W of meer om op te laden. Apparaten moeten USB PD ondersteunen.

*Het scherm kan krassen veroorzaken als het zonder foliohoes wordt gedragen. Het product kan beschadigd raken door de impact van druppels. Dit apparaat is niet water- of stofbestendig. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan verkleuring of schermproblemen veroorzaken.

Close-up van USB-C-kabel bevestigd aan StanbyME 2.

Nu met een USB-C-poort voor betere connectiviteit

Handiger gemaakt. Laad je scherm eenvoudig op en sluit hem aan met de nieuwe usb C poort.

*Ondersteunt USB 2.0, USB-C DP en DP ALT.

*Om andere apparaten aan te sluiten, moet de USB-C-poort DP ALT ondersteunen.

*MacOS en iOS ondersteunen alleen mirroring en opladen.

*USB-C-oortelefoons en -hoofdtelefoons worden niet ondersteund.

Motion Art-scherm

Mood Maker zet de sfeer door middel van kunst in beweging

Laat uw stijl en smaak zien met illustraties door middel van inhoud en thema's zoals klok, weer, draaitafel en meer. Laat je favoriete beelden zien met een scherm dat kan fungeren als een digitale fotolijst.

Verschillende woonruimtes met LG StanbyME 2 schermen aan de muur. De inhoud van kunstposters staat op de schermen.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

De titel luidt, Kunstposters brengen levendige flair in uw ruimte

De titel luidt, Kunstposters brengen levendige flair in uw ruimte

Verschillende woonruimtes met LG StanbyME 2 schermen aan de muur. De inhoud van kunstposters staat op de schermen.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

De titel luidt, Platenspeler bepaalt de sfeer met muziek 

De titel luidt, Platenspeler bepaalt de sfeer met muziek 

Verschillende woonruimtes met LG StanbyME 2 schermen aan de muur. Op elk scherm wordt een kunstwerk van een muziekdraaitafel weergegeven.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

De titel luidt: Landschappen voor een dagelijkse dosis natuur

De titel luidt: Landschappen voor een dagelijkse dosis natuur

Verschillende woonruimtes met LG StanbyME 2 schermen aan de muur. Landschapsfoto's worden op de schermen weergegeven.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titel luidt, Datum & Tijd, ontworpen met stijl

Titel luidt, Datum & Tijd, ontworpen met stijl

Verschillende woonruimtes met LG StanbyME 2 schermen. Op de schermen worden verschillende themaklokken en kalenders weergegeven.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Het wordt aanbevolen om de meegeleverde wandmontagehouder te gebruiken die door LG wordt aangeboden. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het gewicht van het product; Anders kunnen er problemen optreden zoals kantelen of vallen.

iF Design Award 2025 logo. Winnaar van de Design Award.

Innovatief, bekroond ontwerp

Ontdek de bekroonde StanbyME 2, ons kunstframe scherm dat wordt gevierd om zijn ontwerp en functionaliteit.

Groot tabletscherm

Met Let's Draw zet je je ideeën om in kunst

Creëer kunst met behulp van het volledige touchscreen en toon je meesterwerken via het Always On Display.

Modeltekening op het scherm van StanbyME 2.

Modeltekening op het scherm van StanbyME 2.

*Touch pen is niet inbegrepen. Geen speciale touchpen voor StanbyME 2.

*Zorg ervoor dat deze compatibel is met aanraakpennen van derden voordat u ze koopt.

StanbyME 2 met touchscreen in gebruik door een persoon.

Volledig aanraakscherm

Het ingebouwde 27-inch touchscreen maakt het gemakkelijk en handig in gebruik en biedt meer manieren om van uw scherm te genieten. Teken, verken educatieve inhoud, game en breng al je ideeën tot leven met een aanraking.

*De beschikbaarheid van apps kan per regio verschillen. Voor sommige apps is mogelijk een apart abonnement vereist.

Geniet samen van bordspellen

Geniet van titels als Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schaken en meer, zelfs zonder smartphone. Speel direct op het touchscreen en geniet van ongedwongen plezier met familie en vrienden.

Drie afbeeldingen van StanbyME 2 gebruikt voor verschillende bordspellen in een moderne leefruimte door drie verschillende partijen.

Drie afbeeldingen van StanbyME 2 gebruikt voor verschillende bordspellen in een moderne leefruimte door drie verschillende partijen.

*De beschikbaarheid van apps kan per regio verschillen. Voor bepaalde apps kan een abonnement vereist zijn.

Maak eenvoudig verbinding met andere apparaten met HDMI en USB

Sluit uw draagbare touchscreen aan op een groot aantal andere apparaten. Van monitoren, laptops, IPTV-settopboxen, mobiele apparaten, gameconsoles en meer via de ingebouwde USB- en HDMI-poorten.

StanbyME 2 aangesloten op een ander apparaat waarop vergadermateriaal wordt weergegeven.

StanbyME 2 aangesloten op een ander apparaat waarop vergadermateriaal wordt weergegeven.

*HDMI-kabels en andere accessoires moeten apart worden aangeschaft.

Een vrouw in een yogahouding weerspiegeld op het scherm van StanbyME 2.

Smart Cam voor work-outs, videogesprekken en meer

Sluit een Smart Cam aan op het draagbare touchscreen en geniet van extra videofuncties. Gebruik de camera voor videogesprekken. Gebruik het tijdens het sporten om je bewegingen te vergelijken met de trainingsvideo.

*Smart Cam is apart verkrijgbaar.

Mirroring en OTT voor een naadloze entertainmentervaring

Krijg ook zonder smartphone toegang tot je favoriete content en streamingdiensten. Gebruik de ingebouwde OTT-apps of spiegel en stream vanaf iOS en Android met AirPlay- en Google Cast-ondersteuning.

StanbyME 2 in het midden met meerdere OTT-programma's die in een webformatie eromheen zijn gerangschikt.

StanbyME 2 in het midden met meerdere OTT-programma's die in een webformatie eromheen zijn gerangschikt.

*Vereist dezelfde netwerkverbinding (Wi-Fi).

*Voor OTT-services is mogelijk een apart abonnement en aankoop vereist.

*LG StanbyME 2 is een scherm dat werkt op LG webOS. Hoewel het draagbaarheid biedt die vergelijkbaar is met die van een tablet, is het een product dat een tv-gebaseerd besturingssysteem gebruikt.

Spraakherkenning op afstand

StanbyME 2 kan je stem zelfs op afstand herkennen. Zeg gewoon "Hallo LG" en het zal op afstand naar uw verzoeken gaan luisteren.

*Deze functie is beschikbaar na het inschakelen van de directe spraakherkenningsfunctie van het product en akkoord gaan met het verstrekken van persoonlijke informatie.

*De prestaties van spraakherkenning kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving. Het effectieve herkenningsbereik kan verschillen op basis van factoren zoals afstand, achtergrondgeluid en gebruiksomstandigheden.

Magnetische clip-on afstandsbediening

Bedien uw draagbare touchscreen met een handige afstandsbediening. De magneten klikken aan de zijkant van uw scherm en foliohoes, waardoor deze gemakkelijk te bereiken en op te bergen is.

Nieuwe upgrades voor 5 jaar met bekroond webOS Re:New Program

Houd het besturingssysteem van uw apparaat up-to-date. Krijg volledige upgrades en geniet van de voordelen van de nieuwste functies en software voor uw StanbyME 2.

*webOS Re:New Program is van toepassing op 2025 LG StanbyME 2.

*Het webOS Re:New-programma ondersteunt in totaal vier upgrades over een periode van vijf jaar, de drempel is de vooraf geïnstalleerde versie van webOS en het upgradeschema varieert van het einde van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en het schema voor sommige functies, applicaties en services kunnen per model en regio verschillen.

alpha 8 AI Processor-chip zichtbaar met LG-logo op een oranje verlichte mechanische plaat.

Nu met alpha 8 AI-processor en QHD voor je scherm

Ga verder dan Full HD en krijg QHD-kwaliteit, zelfs op een 27-inch draagbaar touchscreen met de alpha 8 AI-processor. Geniet van opmerkelijk beeld en geluid op een handig en draagbaar scherm.

*Vergeleken met hetzelfde instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 uit hetzelfde jaar op basis van interne specificatievergelijking.

AI Brightness Control past de helderheid van het scherm aan elk licht aan

Krijg de meest optimale helderheidsinstellingen. AI reageert op het omgevingslicht in uw ruimte en configureert en past uw scherm automatisch aan.

StanbyME 2 gemonteerd aan een muur in een moderne leefruimte verdeeld over dag- en nachtinstellingen.

StanbyME 2 gemonteerd aan een muur in een moderne leefruimte verdeeld over dag- en nachtinstellingen.

*Alle LG webOS 25-tv's zijn voorzien van AI Brightness Control, met uitzondering van tv's zonder lichtsensoren.

AI Sound Pro zorgt voor verfijnd bioscoopgeluid

*AI Clear Sound moet worden geactiveerd via het menu Geluidsmodus.

*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

Geluidsgolven afkomstig van StanbyME 2 met Dolby Vision- en Dolby Atmos-logo's weergegeven.

Dolby Vision en Dolby Atmos voor meeslepend beeld en geluid

Geniet van meeslepend beeld en geluid met Dolby Vision en Dolby Atmos. Met de zijwaarts gerichte luidsprekers van je scherm kun je thuis een Dolby-theaterervaring hebben.

*Accessoires in het pakket kunnen per regio verschillen. Smart Cam en luidspreker zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Controleer de meegeleverde artikelen in de productverpakking voordat u tot aankoop overgaat.

*De afbeeldingen hierboven op deze productdetailpagina zijn alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen van de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*De beschikbaarheid van de service verschilt per regio en land.

*Gepersonaliseerde services kunnen variëren, afhankelijk van het beleid van de 3rd party applicatie.

xboom Grab short video

Feestverlichting

Verlichting op maat om je eigen feestje dat clubgevoel te geven.
xboom Grab is placed on rock covered with moss. On the above right side Military standard logo is placed.

Built to last, certified to meet the military standard

Designed for outdoor adventures. Tested to U.S. military standards and proven to pass all 7 durability tests. Built tough to withstand the varied conditions of any environment.

xboom Grab is placed vertically.

Enjoy music everywhere with 20 hrs of playtime

Long battery life beyond what you’d expect from a compact speaker. Grab plays up to 20 hrs on a full charge.

xboom Grab is placed in a hexagonal form and behind it there's a bunch of soil on the left and splash of water on the right.

IP67 water and dust resistant

Rated IP67 to withstand water and dust. Enjoy music everywhere, at a pool party or a beach bash.

Powerful sound, styled in rugged black

4 different images of xboom Grab Black's outdoor using scenes showing its portability and adaptability to outdoor activities.

On a rainbow-colored circle xboom Stage 301, Bounce and Grab is placed in a clock-wise order. Next to the xboom Grab its Auracast button's image is placed in a circle.

Connect multiple speakers and amplify the vibe with Auracast™

Create a party link to pair devices and share it through Auracast™. Access instantly by simply pressing a dedicated button. Dive into immersive sound, amplified by connecting different speakers.

My Button

Access various content by taping a button

Enjoy a wide range of xboom exclusive content, personalized through LG ThinQ app. Listen to diverse genres of music on LG Radio+, or unwind with curated healing therapy content for a peaceful break from busy routine. Apple Music synchronization and local music file playback make it easy to enjoy your tunes seamlessly.

A phone with an app image in it and a virtual app image are shown on each left and right side. Apple music's app images and logo are on the left side while LG ThinQ app images and logo are on the right side. At the botoom xboom Grab's top part is shown with its "my button" emphasized.

*Healing therapy and LG Radio+ content can be accessed after downloading them through ThinQ app.

Printen

Alle specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

623 x 364 x 28,5

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

623 x 1 265 x 398

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 265 x 210 x 580

TV-standaard (BxD mm)

398 x 398

TV-gewicht zonder standaard (kg)

4,3

TV-gewicht met standaard (kg)

15,2

Gewicht verpakking (kg)

21,0

AUDIO

AI Geluid

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Dolby Atmos

Ja

Clear Voice Pro

Ja (Auto Volume Leveling)

AI Acoustic Tuning

Ready (vereist Magic Remote)

Sound Mode Share

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

WOW Orchestra

Ja (vereist specifieke luidsprekers)

Audio-vermogen

10W

Luidsprekerrichting

Zijwaarts

TOEGANKELIJKHEID

Grijswaarden

Ja

Hoog contrast

Ja

Kleuren omkeren

Ja

BEELD (DISPLAY)

Backlight Type

Edge

Schermtype

QHD

Schermresolutie

QHD (2.560 x 1.440)

Verversingssnelheid

Standaard 50Hz

CONNECTIVITEIT

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.1)

HDMI Ingang

1x (ondersteunt eARC)

Simplink (HDMI CEC)

Ja

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 1)

USB Ingang

3x (v 2.0 2 x / 5V-voeding 1 x)

Wi-Fi

Ja (Wi-Fi 5)

GAMING

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

BEELD (VERWERKING)

AI Helderheidsregeling

Ja

Beeld processor

α8 AI Processor

AI Upscaling

Resolutie Upscaler

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Dynamic Tone Mapping

Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

Beeldmodus

8 modi

BARCODE

BARCODE

8806096527979

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50/60Hz, ingebouwde batterij (4 uur)

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

SMART TV

Besturingssysteem (OS)

webOS 24

Intelligente spraakherkenning

Ja (met LG ThinQ-app.)

Magic Remote afstandsbediening

Ready (vereist Magic Remote)

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Handsfree spraakbediening

Ja

Volledige webbrowser

Ja

LG Channels

Ja

Geschikt voor USB Camera

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

Thuishub

Ja

AI-chatbot

Ja

Google Cast

Ja

Werkt met Apple Airplay

Ja

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Mini-afstandsbediening

Stroomkabel

Ja (Ontkoppelbaar)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(27LX6TDGA)
extensie
EU Energy label 2019(27LX6TDGA)
extensie
Product information sheet (27LX6TDGA)
extensie
GPSR Safety Information(27LX6TDGA)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(GRAB)
extensie
WEB INFO(GRAB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 