27 inch LG StanbyME 2 + LG xboom Grab
Belangrijkste functies
- Afneembaar, super draagbaar scherm met USB-C en ingebouwde batterij met 4 uur afspeeltijd
- Druk je stijl uit met verschillende thema's van Mood Maker
- Gebruik als digitaal canvas met Let's Draw
- Dome tweeter unit by Peerless
- AI Sound
Super draagbaar scherm
Rol het, hang het op, maak het los
Ontdek verschillende manieren om van inhoud te genieten en uw stijl uit te drukken. Rol het scherm rond met de verstelbare standaard. Maak hem los en hang hem op. Of gebruik het als een tablet met de foliohoes.
*Het scherm wordt automatisch opgeladen wanneer u de voedingskabel aansluit op de dockingstandaard en het scherm op de standaard bevestigt.
*Mobiliteit kan variëren afhankelijk van de vloer.
*Rol of sleep het product niet naar buiten, omdat dit schade aan de bodem kan veroorzaken.
*Instelbereik schermhoek: Rotatie (±90), Kantelen (±25), Draaien (±90).
*Gebruik alleen de meegeleverde wandhouder van LG. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het wandmateriaal. Anders kunnen er problemen optreden zoals kantelen of vallen. Raadpleeg de meegeleverde handleiding voor meer informatie.
*Wees voorzichtig bij montage aan de muur. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
*De Folio Cover (FC25XA.AEU), One-Click Stand (HS25XA.AEU) en Strap (WS25XA.AEU) zijn afzonderlijk verkrijgbaar als stijlvolle accessoires.
Geniet van een ingebouwde batterij die lang meegaat
Maak het draagbare touchscreen van uw LG StanbyME 2 los en bekijk de inhoud langer. Neem het scherm overal mee naartoe. Dankzij het verbeterde batterijvermogen kan een enkele lading tot 4 uur draadloos afspelen.
*Tot 4 uur draadloos gebruik in Eco/Low Power-modus met ingebouwde batterij. De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik. Vereist een minimaal uitgangsvermogen van 65 W of meer om op te laden. Apparaten moeten USB PD ondersteunen.
*Het scherm kan krassen veroorzaken als het zonder foliohoes wordt gedragen. Het product kan beschadigd raken door de impact van druppels. Dit apparaat is niet water- of stofbestendig. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan verkleuring of schermproblemen veroorzaken.
*Ondersteunt USB 2.0, USB-C DP en DP ALT.
*Om andere apparaten aan te sluiten, moet de USB-C-poort DP ALT ondersteunen.
*MacOS en iOS ondersteunen alleen mirroring en opladen.
*USB-C-oortelefoons en -hoofdtelefoons worden niet ondersteund.
Motion Art-scherm
Mood Maker zet de sfeer door middel van kunst in beweging
Laat uw stijl en smaak zien met illustraties door middel van inhoud en thema's zoals klok, weer, draaitafel en meer. Laat je favoriete beelden zien met een scherm dat kan fungeren als een digitale fotolijst.
*Het wordt aanbevolen om de meegeleverde wandmontagehouder te gebruiken die door LG wordt aangeboden. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met het gewicht van het product; Anders kunnen er problemen optreden zoals kantelen of vallen.
Groot tabletscherm
Met Let's Draw zet je je ideeën om in kunst
Creëer kunst met behulp van het volledige touchscreen en toon je meesterwerken via het Always On Display.
*Touch pen is niet inbegrepen. Geen speciale touchpen voor StanbyME 2.
*Zorg ervoor dat deze compatibel is met aanraakpennen van derden voordat u ze koopt.
*De beschikbaarheid van apps kan per regio verschillen. Voor sommige apps is mogelijk een apart abonnement vereist.
Geniet samen van bordspellen
Geniet van titels als Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schaken en meer, zelfs zonder smartphone. Speel direct op het touchscreen en geniet van ongedwongen plezier met familie en vrienden.
*De beschikbaarheid van apps kan per regio verschillen. Voor bepaalde apps kan een abonnement vereist zijn.
Maak eenvoudig verbinding met andere apparaten met HDMI en USB
Sluit uw draagbare touchscreen aan op een groot aantal andere apparaten. Van monitoren, laptops, IPTV-settopboxen, mobiele apparaten, gameconsoles en meer via de ingebouwde USB- en HDMI-poorten.
*HDMI-kabels en andere accessoires moeten apart worden aangeschaft.
*Smart Cam is apart verkrijgbaar.
Mirroring en OTT voor een naadloze entertainmentervaring
Krijg ook zonder smartphone toegang tot je favoriete content en streamingdiensten. Gebruik de ingebouwde OTT-apps of spiegel en stream vanaf iOS en Android met AirPlay- en Google Cast-ondersteuning.
*Vereist dezelfde netwerkverbinding (Wi-Fi).
*Voor OTT-services is mogelijk een apart abonnement en aankoop vereist.
*LG StanbyME 2 is een scherm dat werkt op LG webOS. Hoewel het draagbaarheid biedt die vergelijkbaar is met die van een tablet, is het een product dat een tv-gebaseerd besturingssysteem gebruikt.
Spraakherkenning op afstand
StanbyME 2 kan je stem zelfs op afstand herkennen. Zeg gewoon "Hallo LG" en het zal op afstand naar uw verzoeken gaan luisteren.
*Deze functie is beschikbaar na het inschakelen van de directe spraakherkenningsfunctie van het product en akkoord gaan met het verstrekken van persoonlijke informatie.
*De prestaties van spraakherkenning kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving. Het effectieve herkenningsbereik kan verschillen op basis van factoren zoals afstand, achtergrondgeluid en gebruiksomstandigheden.
Magnetische clip-on afstandsbediening
Bedien uw draagbare touchscreen met een handige afstandsbediening. De magneten klikken aan de zijkant van uw scherm en foliohoes, waardoor deze gemakkelijk te bereiken en op te bergen is.
Nieuwe upgrades voor 5 jaar met bekroond webOS Re:New Program
Houd het besturingssysteem van uw apparaat up-to-date. Krijg volledige upgrades en geniet van de voordelen van de nieuwste functies en software voor uw StanbyME 2.
*webOS Re:New Program is van toepassing op 2025 LG StanbyME 2.
*Het webOS Re:New-programma ondersteunt in totaal vier upgrades over een periode van vijf jaar, de drempel is de vooraf geïnstalleerde versie van webOS en het upgradeschema varieert van het einde van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en het schema voor sommige functies, applicaties en services kunnen per model en regio verschillen.
*Vergeleken met hetzelfde instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 uit hetzelfde jaar op basis van interne specificatievergelijking.
AI Brightness Control past de helderheid van het scherm aan elk licht aan
Krijg de meest optimale helderheidsinstellingen. AI reageert op het omgevingslicht in uw ruimte en configureert en past uw scherm automatisch aan.
*Alle LG webOS 25-tv's zijn voorzien van AI Brightness Control, met uitzondering van tv's zonder lichtsensoren.
AI Sound Pro zorgt voor verfijnd bioscoopgeluid
*AI Clear Sound moet worden geactiveerd via het menu Geluidsmodus.
*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.
*Accessoires in het pakket kunnen per regio verschillen. Smart Cam en luidspreker zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Controleer de meegeleverde artikelen in de productverpakking voordat u tot aankoop overgaat.
*De afbeeldingen hierboven op deze productdetailpagina zijn alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen van de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service verschilt per regio en land.
*Gepersonaliseerde services kunnen variëren, afhankelijk van het beleid van de 3rd party applicatie.
Powerful sound, styled in rugged black
4 different images of xboom Grab Black's outdoor using scenes showing its portability and adaptability to outdoor activities.
My Button
Access various content by taping a button
Enjoy a wide range of xboom exclusive content, personalized through LG ThinQ app. Listen to diverse genres of music on LG Radio+, or unwind with curated healing therapy content for a peaceful break from busy routine. Apple Music synchronization and local music file playback make it easy to enjoy your tunes seamlessly.
A phone with an app image in it and a virtual app image are shown on each left and right side. Apple music's app images and logo are on the left side while LG ThinQ app images and logo are on the right side. At the botoom xboom Grab's top part is shown with its "my button" emphasized.
*Healing therapy and LG Radio+ content can be accessed after downloading them through ThinQ app.
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Draagbaar Touchscreen
- LG xboom Grab by will.i.am | Bluetooth Speaker | xboom Signature Sound with Ultimate Portability
Alle specificaties
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
623 x 364 x 28,5
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
623 x 1 265 x 398
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
1 265 x 210 x 580
TV-standaard (BxD mm)
398 x 398
TV-gewicht zonder standaard (kg)
4,3
TV-gewicht met standaard (kg)
15,2
Gewicht verpakking (kg)
21,0
AUDIO
AI Geluid
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Dolby Atmos
Ja
Clear Voice Pro
Ja (Auto Volume Leveling)
AI Acoustic Tuning
Ready (vereist Magic Remote)
Sound Mode Share
Ja
Bluetooth Surround Ready
Ja
Audio-formaten
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
WOW Orchestra
Ja (vereist specifieke luidsprekers)
Audio-vermogen
10W
Luidsprekerrichting
Zijwaarts
TOEGANKELIJKHEID
Grijswaarden
Ja
Hoog contrast
Ja
Kleuren omkeren
Ja
BEELD (DISPLAY)
Backlight Type
Edge
Schermtype
QHD
Schermresolutie
QHD (2.560 x 1.440)
Verversingssnelheid
Standaard 50Hz
CONNECTIVITEIT
Bluetooth Ondersteuning
Ja (v 5.1)
HDMI Ingang
1x (ondersteunt eARC)
Simplink (HDMI CEC)
Ja
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 1)
USB Ingang
3x (v 2.0 2 x / 5V-voeding 1 x)
Wi-Fi
Ja (Wi-Fi 5)
GAMING
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
BEELD (VERWERKING)
AI Helderheidsregeling
Ja
Beeld processor
α8 AI Processor
AI Upscaling
Resolutie Upscaler
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Dynamic Tone Mapping
Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)
Beeldmodus
8 modi
BARCODE
BARCODE
8806096527979
STROOM
Voeding (Spanning, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz, ingebouwde batterij (4 uur)
Stand-by stroomverbruik
Onder 0,5W
SMART TV
Besturingssysteem (OS)
webOS 24
Intelligente spraakherkenning
Ja (met LG ThinQ-app.)
Magic Remote afstandsbediening
Ready (vereist Magic Remote)
Smartphone Remote App
Ja (LG ThinQ)
Handsfree spraakbediening
Ja
Volledige webbrowser
Ja
LG Channels
Ja
Geschikt voor USB Camera
Ja
Werkt met Apple Home
Ja
Thuishub
Ja
AI-chatbot
Ja
Google Cast
Ja
Werkt met Apple Airplay
Ja
ACCESSOIRES INBEGREPEN
Afstandsbediening
Mini-afstandsbediening
Stroomkabel
Ja (Ontkoppelbaar)
INFORMATIE OVER NALEVING
