27" UHD 4K IPS Monitor with VESA DisplayHDR™ 400
Details mastered
Geniet van haarscherpe beelden en levendige kleuren met de LG UHD 4K HDR-monitor. Content creators die met HDR werken, profiteren van de nauwkeurige weergave van helderheid en contrast voor previews en bewerkingen.
Scherm
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
Beeldkwaliteit
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
Functies
Kantel-, hoogte- en pivotverstelbare standaard
VESA DisplayHDR™ 400
Helder en strak HDR
De monitor ondersteunt VESA DisplayHDR™ 400 met een breed helderheids- en contrastbereik, waardoor de nieuwste HDR-games, films en beelden nog meeslepender worden.
De monitor met VESA DisplayHDR™ 400 die dramatische visuele onderdompeling mogelijk maakt.
- SDR
HDR-effect ingeschakeld
HDR-effect op SDR content
De LG UHD 4K HDR-monitor kan standaardcontent op het scherm vrijwel omzetten naar HDR-kwaliteit. Dit verbetert de toonmapping en helderheid van SDR-content voor een HDR-achtige ervaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De software is NIET inbegrepen in het pakket. Voor het downloaden van de nieuwste LG Calibration Studio-software, bezoek LG.COM.
USB-C
Eenvoudige bediening en connectiviteit
USB-C-poorten bieden 4K-weergave, gegevensoverdracht en opladen van aangesloten apparaten (tot 96W), waardoor je laptop tegelijkertijd via één kabel wordt ondersteund. Verminder kabelrommel en verhoog de efficiëntie met één USB-C-kabel, zonder dat je aparte kabels of opladers nodig hebt voor je laptop of andere apparaten.
*Voor een goede werking is de meegeleverde USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten.
Verbeter games tot 4K en HDR
Meeslepende game-ervaring
De 27UP850 luidt een nieuw tijdperk in voor 4K HDR-console gaming. Geniet niet alleen van indrukwekkende beeld- en geluidskwaliteit, maar game ook met een voordeel dankzij Game Mode, Dynamic Action Sync en Black Stabilizer.
Meeslepende ervaring in 4K HDR-consolegaming.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Dynamic Action Sync
Reageer snel
Met Dynamic Action Sync minimaliseer je input lag, zodat je cruciale momenten in real-time kunt zien en razendsnel kunt reageren.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De functie kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving die de gebruiker gebruikt.
Geniet van 4K- en HDR-content
Levendig en realistisch
HDR-content van meerdere streamingdiensten komt tot leven. Geniet van levendige helderheid en een breed kleurbereik op de LG UHD 4K-monitor met VESA DisplayHDR™ 400 en ondersteuning voor de DCI-P3-kleurruimte.
De monitor waarmee gebruikers kunnen genieten van 4K- en HDR-inhoud.
*De afstandsbediening is NIET inbegrepen in het pakket.
LG Switch-app
Schakel snel
De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor werk en ontspanning. Verdeel je scherm eenvoudig in maximaal zes vensters, pas het thema aan of start een videovergaderplatform met een toegewezen sneltoets.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 27UP850K in het ondersteuningsmenu van LG.com.
Ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk en comfortabel
De ergonomische standaard maakt het eenvoudig om de kanteling, hoogte en pivot flexibel aan te passen voor de optimale kijkpositie.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Draaien/Hoogte/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
1200:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja (2ea)
DisplayPort
Ja (2ea)
DP Version
1.4
USB-C
Ja
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
Thunderbolt (Stroom overdracht)
Ja (1ea)
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
YES
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
YES
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
YES
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Draaien/Hoogte/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Maxx Audio
Ja
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
694 x 496 x 212mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up) 613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Gewicht in doos [kg]
8.9kg
Gewicht met Stand [kg]
5.9kg
Gewicht zonder Stand [kg]
4.1kg
INFO
Product naam
27UP850K-W
Jaar
2024
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W (HDMI/DP input conditie)
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
Externe Voeding(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
185W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja (Zwart 1.5M)
HDMI (Kleur/Lengte)
Ja (Zwart 1.5M)
USB-C
Ja (Zwart 1.5M)
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
extensie
extensie
extensie
extensie
