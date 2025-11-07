We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A with sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Helderheid die je de controle geeft
Het 27" QHD scherm van UltraGear is jouw speelveld, groot, scherp en klaar voor actie. Dankzij de hoge pixeldichtheid zie je elk detail loepzuiver, van tegenstanders in de verte tot subtiele bewegingen. Meer precisie, meer focus, meer dominantie.
Zie elke kleur, win elke strijd
De gamingmonitor biedt een breed kleurenspectrum met 99 procent sRGB-dekking en VESA DisplayHDR 400. Kleuren worden levensecht weergegeven, zodat je elk visueel voordeel kunt benutten en volledig opgaat in de actie.
Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.
*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Ongekende snelheid voor ultieme actie
De ultra-snelle 1 ms response time (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor razendsnelle reacties. Zo ervaar je een compleet nieuwe gaming performance en blijf je altijd een stap voor.
*Selecteer 'Snellere modus' om de responstijd van 1 ms in te stellen. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).
Gecertificeerd met toonaangevende technologie
Aangedreven door AMD FreeSync Premium zorgt deze monitor voor tear-free en ultra-soepele beelden met lage latency. Dit levert ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay, zodat jij altijd de controle hebt.
De afbeelding toont een split-screenvergelijking van gamingbeelden met synchronisatietechnologie links uitgeschakeld en rechts ingeschakeld. Links is het beeld van de piloot vanuit een futuristische jet vervormd door tearing en haperingen, terwijl rechts dezelfde scène er vloeiend en vloeiend uitziet met heldere bewegingssporen. De koptekst luidt "Gecertificeerd met een breed toegepaste technologie", wat de certificering van AMD FreeSync™ Premium en NVIDIA® G-SYNC® Compatible benadrukt.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
Dynamic Action Sync
Met Dynamic Action Sync wordt inputvertraging verminderd, zodat gamers cruciale momenten in real-time kunnen vastleggen en razendsnel kunnen reageren.
Black Stabilizer
Black Stabilizer helpt gamers snipers opsporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en soepel navigeren door felle explosies.
Compact en strak
Ervaar ons vrijwel randloze design met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte. De ruimtebesparende L-stand en brede draaifunctie minimaliseren het gebruik van bureauruimte en voorkomen loze plekken. Daarnaast zorgen USB Type-C (PD 65W), ingebouwde 5W dual speakers en DTS Headphone:X voor handige connectiviteit en meeslepend geluid.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
2560 x 1440
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Display - Reactie Tijd
1ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
1ms (GtG at Faster)
Resolutie
2560 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Maat (cm)
68.4
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(UP) /
613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Gewicht in doos [kg]
7.1 kg
Gewicht met Stand [kg]
5.3 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
3.5 kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
22W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
