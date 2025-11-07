About Cookies on This Site

LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A with sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

27G610A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Belangrijkste functies

  • 27-inch QHD (2560x1440) Gaming Monitor
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200Hz refreshrate
  • 1ms (GtG) responstijd
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Bijna randloos design
Meer
Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

27" QHD 200Hz IPS gamingmonitor

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 27G610A gaming-monitor op zijn zeshoekige voet, in een futuristische, met neon verlichte gang. Het scherm toont opvallende paarse en rode wervelingen met het UltraGear-logo in het midden.

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 27G610A gaming-monitor op zijn zeshoekige voet, in een futuristische, met neon verlichte gang. Het scherm toont opvallende paarse en rode wervelingen met het UltraGear-logo in het midden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Collage van vijf feature-tegels die de LG UltraGear™ 27G610A in het zonnetje zetten: monitorframe met de tekst “27″ QHD 2560×1440”; sciencefiction-gevechtsscène met het label “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; bewegingsonscherptebeeld van een motor met het label “200Hz”; ruimtevaartuigbeeld met het label “1ms (GtG)”; en een close-up HDMI-kabel met het label “HDMI 2.0.”

Collage van vijf feature-tegels die de LG UltraGear™ 27G610A in het zonnetje zetten: monitorframe met de tekst “27″ QHD 2560×1440”; sciencefiction-gevechtsscène met het label “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; bewegingsonscherptebeeld van een motor met het label “200Hz”; ruimtevaartuigbeeld met het label “1ms (GtG)”; en een close-up HDMI-kabel met het label “HDMI 2.0.”

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Helderheid die je de controle geeft

Het 27" QHD scherm van UltraGear is jouw speelveld, groot, scherp en klaar voor actie. Dankzij de hoge pixeldichtheid zie je elk detail loepzuiver, van tegenstanders in de verte tot subtiele bewegingen. Meer precisie, meer focus, meer dominantie.

Close-up van de LG UltraGear™ 27G610A-monitor op het scherm, met een sci-fi-gevechtsscène met futuristische ruimteschepen en mechs. Overlaytekst benadrukt de resolutie en beeldverhouding: "16:9 QHD 2560×1440."

Close-up van de LG UltraGear™ 27G610A-monitor op het scherm, met een sci-fi-gevechtsscène met futuristische ruimteschepen en mechs. Overlaytekst benadrukt de resolutie en beeldverhouding: "16:9 QHD 2560×1440."

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Zie elke kleur, win elke strijd

De gamingmonitor biedt een breed kleurenspectrum met 99 procent sRGB-dekking en VESA DisplayHDR 400. Kleuren worden levensecht weergegeven, zodat je elk visueel voordeel kunt benutten en volledig opgaat in de actie.

Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Zijaanzicht van een monitor met een gamend boogschutterpersonage op het scherm.

Vloeiende gameplay zonder vertraging

UltraGear pusht tot 200 Hz refreshrate voor kristalheldere visuals en minimale motion blur. Elke frame telt, zodat je sneller kunt reageren en altijd een stap voor blijft.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Ongekende snelheid voor ultieme actie

De ultra-snelle 1 ms response time (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor razendsnelle reacties. Zo ervaar je een compleet nieuwe gaming performance en blijf je altijd een stap voor.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Selecteer 'Snellere modus' om de responstijd van 1 ms in te stellen. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Gecertificeerd met toonaangevende technologie

Aangedreven door AMD FreeSync Premium zorgt deze monitor voor tear-free en ultra-soepele beelden met lage latency. Dit levert ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay, zodat jij altijd de controle hebt.

De afbeelding toont een split-screenvergelijking van gamingbeelden met synchronisatietechnologie links uitgeschakeld en rechts ingeschakeld. Links is het beeld van de piloot vanuit een futuristische jet vervormd door tearing en haperingen, terwijl rechts dezelfde scène er vloeiend en vloeiend uitziet met heldere bewegingssporen. De koptekst luidt "Gecertificeerd met een breed toegepaste technologie", wat de certificering van AMD FreeSync™ Premium en NVIDIA® G-SYNC® Compatible benadrukt.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.

*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Dynamic Action Sync

Met Dynamic Action Sync wordt inputvertraging verminderd, zodat gamers cruciale momenten in real-time kunnen vastleggen en razendsnel kunnen reageren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers snipers opsporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en soepel navigeren door felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt blijft gecentreerd om de nauwkeurigheid tijdens het schieten te verbeteren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Compact en strak

Ervaar ons vrijwel randloze design met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte. De ruimtebesparende L-stand en brede draaifunctie minimaliseren het gebruik van bureauruimte en voorkomen loze plekken. Daarnaast zorgen USB Type-C (PD 65W), ingebouwde 5W dual speakers en DTS Headphone:X voor handige connectiviteit en meeslepend geluid.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

-30° ~ 30°

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5° ~ 20°

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

110 mm

Draaipuntpictogram.

Pivot

Rechtsom

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1 

met DSC

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    2560 x 1440

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Display - Reactie Tijd

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    2560 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Maat (cm)

    68.4

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(UP) /
    613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Gewicht in doos [kg]

    7.1 kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    5.3 kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    3.5 kg

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

