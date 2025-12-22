About Cookies on This Site

LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A met Dual-Mode, sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A met Dual-Mode, sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
Belangrijkste functies

  • 27-inch 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz refreshrate
  • 1ms (GtG) responstijd
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Meer
27-inch 4K 180Hz IPS gamingmonitor met Dual-Mode

Domineer met de ideale formaat.

Onze 27 inch gamingmonitor met 4K-resolutie levert directe native 4K UHD-helderheid. Wil je meer snelheid, schakel dan Dual-Mode in: geniet van 4K met 180Hz voor een perfecte balans tussen detail en vloeiend beeld, of ga voor Full HD met 360Hz voor maximale framerate. Alles ondersteund door 1 ms GtG, zodat elke beweging haarscherp blijft.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Echte kleuren, winnen met vertrouwen

Deze gamingmonitor ondersteunt een breed kleurbereik met 99% sRGB (Typ.), en reproduceert natuurgetrouwe kleuren met VESA DisplayHDR™ 400 voor een realistische game-ervaring.

Dual-Mode met selecteerbare opties
schakelt tussen 360Hz – 180Hz

Met VESA-gecertificeerde Dual-Mode schakel je moeiteloos tussen 4K UHD 180 Hz voor grafisch rijke games en FHD 360 Hz voor snelle actie. Kies eenvoudig je favoriete scherminstelling tussen beide refreshrates (180 Hz en 360 Hz) via de On-Screen Display. Je kunt bovendien snel schakelen via een fysieke hotkey of toetsencombinatie met LG Switch, zodat je gameplay voor elk genre optimaal blijft.

Ridder en raceauto die 180Hz 4K UHD en 360Hz FHD demonstreren.

Ridder en raceauto die 180Hz 4K UHD en 360Hz FHD demonstreren.

Overweldigende snelheid voor intens gamen

De ultrasnelle 1 ms responstijd (GtG) vermindert ghosting en levert snelle reacties, zodat je kunt genieten van een geheel nieuwe game-ervaring.

Gecertificeerd met toonaangevende technologie

Met AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-gevalideerde G-SYNC® compatibiliteit en VESA AdaptiveSync™ certificering biedt deze monitor vloeiende, tear-free beelden met lage latentie voor nauwkeurige en soepele gameplay.

Vergelijking van vloeiende gamebeelden - Het beeld links vertoont tearing, het beeld rechts is tearingvrij.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync vermindert input-lag, zodat gamers cruciale momenten in real-time zien en sneller kunnen reageren.

Black Stabilizer

Met Black Stabilizer zien gamers vijanden in donkere hoeken beter en blijven details zichtbaar tijdens felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt blijft centraal in beeld voor betere nauwkeurigheid bij shooters.

De hoofdtelefoonkabel met 4 polen is aangesloten op de monitor.

4-polige hoofdtelefoonaansluiting

Plug-in voor meeslepend geluid

Geniet van je games en voicechat door eenvoudig een 4-polige headset aan te sluiten. Met DTS Headphone:X ervaar je bovendien virtueel 3D-geluid.

*Headsets worden apart verkocht.

Strak design zonder kabelspaghetti

Ervaar onze hexagon-verlichting en het vrijwel randloze design aan drie zijden, met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte. De L-stand biedt een opgeruimd bureau en slimme draaiaanpassing om ruimte efficiënt te benutten.

Draaibaar en verstelbaar pictogram.

Draaibaar

-30° ~ 30°

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5° ~ 21°

In hoogte verstelbaar pictogram.

Hoogte

130mm

Pictogram voor een bidirectioneel draaipunt.

Pivot

Bidirectioneel

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1

met DSC

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Ronding

    -

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Display - Reactie Tijd

    180

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Maat (cm)

    68.4

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Oppervlak Behandeling

    1ms (GtG at Faster)

  • Reactie Tijd

    180

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ronding

    -

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    Ja

  • Mini-LED Technology

    -

  • Nano IPS™ Technology

    -

  • Advanced True Wide Pol.

    -

  • DICOM Compliant

    -

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Hot Key

    -

  • Auto Helderheid

    -

  • Helderheid Stabilizatie

    -

  • Auto Helderheid Sensor

    -

  • Flicker Safe

    Ja

  • Presence Sensor

    -

  • Front Sensor

    -

  • Reader Mode

    Ja

  • Color Temperature

    -

  • Color Weakness

    Ja

  • Pathology Mode

    -

  • Super Resolution+

    -

  • Motion Blur Reduction Tech.

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • OverClocking

    -

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • Smart Energy Saving

    Ja

SW APPLICATIE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    -

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    -

  • USB-C (Data overdracht)

    -

  • USB-C (Power Delivery)

    -

  • Daisy Chain

    -

  • USB Upstream Port

    Ja (1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    Ja (2ea/ver3.0)

AUDIO

  • Speaker

    -

  • DTS Headphone:X

    Ja

  • Rich Bass

    -

STROOM

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (On-Mode)

    32.83W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    26W

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    -

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

MECHANISCH

  • OneClick Stand

    Ja

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Gewicht met Stand [kg]

    7.4kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    4.9kg

  • Gewicht in doos [kg]

    9.9kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • Display Port

    Ja

  • USB A to B

    Afhankelijk van land van aanschaf

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

