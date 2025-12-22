We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A met Dual-Mode, sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A met Dual-Mode, sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van functies en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Echte kleuren, winnen met vertrouwen
Deze gamingmonitor ondersteunt een breed kleurbereik met 99% sRGB (Typ.), en reproduceert natuurgetrouwe kleuren met VESA DisplayHDR™ 400 voor een realistische game-ervaring.
Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie-wapens in een neonverlichte stad.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Dual-Mode met selecteerbare opties
schakelt tussen 360Hz – 180Hz
Met VESA-gecertificeerde Dual-Mode schakel je moeiteloos tussen 4K UHD 180 Hz voor grafisch rijke games en FHD 360 Hz voor snelle actie. Kies eenvoudig je favoriete scherminstelling tussen beide refreshrates (180 Hz en 360 Hz) via de On-Screen Display. Je kunt bovendien snel schakelen via een fysieke hotkey of toetsencombinatie met LG Switch, zodat je gameplay voor elk genre optimaal blijft.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van functies en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
*De prestaties van ‘Dual-Mode’ kunnen variëren afhankelijk van het type game, grafische specificaties en instellingen.
Overweldigende snelheid voor intens gamen
De ultrasnelle 1 ms responstijd (GtG) vermindert ghosting en levert snelle reacties, zodat je kunt genieten van een geheel nieuwe game-ervaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van functies en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
*Selecteer ‘Faster Mode’ om ‘1 ms Response Time’ te activeren. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)"
Gecertificeerd met toonaangevende technologie
Met AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-gevalideerde G-SYNC® compatibiliteit en VESA AdaptiveSync™ certificering biedt deze monitor vloeiende, tear-free beelden met lage latentie voor nauwkeurige en soepele gameplay.
Vergelijking van vloeiende gamebeelden - Het beeld links vertoont tearing, het beeld rechts is tearingvrij.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van functies en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
*De prestaties worden vergeleken met modellen zonder sync-technologie.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden afhankelijk van de netwerkverbinding.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync vermindert input-lag, zodat gamers cruciale momenten in real-time zien en sneller kunnen reageren.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Black Stabilizer
Met Black Stabilizer zien gamers vijanden in donkere hoeken beter en blijven details zichtbaar tijdens felle explosies.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Crosshair
Het richtpunt blijft centraal in beeld voor betere nauwkeurigheid bij shooters.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Headsets worden apart verkocht.
Strak design zonder kabelspaghetti
Ervaar onze hexagon-verlichting en het vrijwel randloze design aan drie zijden, met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte. De L-stand biedt een opgeruimd bureau en slimme draaiaanpassing om ruimte efficiënt te benutten.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Ronding
-
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Display - Reactie Tijd
180
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Maat (cm)
68.4
Resolutie
3840 x 2160
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Oppervlak Behandeling
1ms (GtG at Faster)
Reactie Tijd
180
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ronding
-
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
Ja
Mini-LED Technology
-
Nano IPS™ Technology
-
Advanced True Wide Pol.
-
DICOM Compliant
-
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Hot Key
-
Auto Helderheid
-
Helderheid Stabilizatie
-
Auto Helderheid Sensor
-
Flicker Safe
Ja
Presence Sensor
-
Front Sensor
-
Reader Mode
Ja
Color Temperature
-
Color Weakness
Ja
Pathology Mode
-
Super Resolution+
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
FPS Counter
Ja
OverClocking
-
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
-
PIP
-
PBP
-
Smart Energy Saving
Ja
SW APPLICATIE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
USB-C
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
-
USB-C (Data overdracht)
-
USB-C (Power Delivery)
-
Daisy Chain
-
USB Upstream Port
Ja (1ea/ver3.0)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.0)
AUDIO
Speaker
-
DTS Headphone:X
Ja
Rich Bass
-
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (On-Mode)
32.83W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
26W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
-
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
691 x 168 x 523
Gewicht met Stand [kg]
7.4kg
Gewicht zonder Stand [kg]
4.9kg
Gewicht in doos [kg]
9.9kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja (ver 2.1)
Display Port
Ja
USB A to B
Afhankelijk van land van aanschaf
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.