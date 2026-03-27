Kennisgeving beëindiging van de Spotify-service

Wij informeren u dat de Spotify-service voor bepaalde LG draadloze multikamer audio-producten niet langer beschikbaar is vanwege de stopzetting van de verouderde Spotify SDK door de partnerorganisatie.
Services die worden beëindigd:
Spotify muziekstreamingservice
Getroffen modellen:
▶ Soundbar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Speaker
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Einddatum van de service:
31 maart 2026
Na beëindiging van de service:
is de Spotify-service niet langer beschikbaar op bovenstaande modellen, omdat de partnerorganisatie de ondersteuning voor de verouderde Spotify SDK heeft beëindigd.
Disclaimer:
ook als de gebruikershandleiding of de servicebeschrijvingen op LG.COM aangeven dat deze functie wordt ondersteund, zal de functie na de hierboven vermelde einddatum niet meer beschikbaar zijn.