65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TR 5.1.1-kanaals

Belangrijkste upgrades van G5 vs. G4: Hier zijn de belangrijkste uitmuntende verbeteringen van de G5 in vergelijking met de vorige serie:

1. Beeldkwaliteit:

De G5 introduceert een upgrade van de Alpha 11 AI Processor naar de nieuwe Alpha 11 AI Processor Gen2. Onze meest briljante processor stelt de TV in staat om objecten met pixel-precisie waar te nemen, waardoor de beeldkwaliteit wordt verbeterd voor de best mogelijke kijkervaring.

De G5 is door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfect Kleur, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker is om je heen. Met 100% Color Fidelity en 100% Color Volume-certificeringen die van toepassing zijn op LG's 2025 OLED TV's, levert de G5 nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹ ²

2. Geluids-kwaliteit:

De nieuw verbeterde AI Object Remastering haalt stemmen, muziek en geluidseffecten eruit om de helderheid te optimaliseren, wat de best mogelijke geluidservaring oplevert.³

3. Gaming:

Gecertificeerd voor zowel G-SYNC als AMD FreeSync, levert de G5 uitstekende VRR-prestaties voor soepele, tear-free gameplay. Met ondersteuning voor VRR tot 165Hz, een reactietijd van 0,1ms en ClearMR 10000-certificering, zorgt het voor ultra-vloeiende beweging en ultra-lage latentie.⁴ ⁵

4. webOS voor AI:

Geüpgraded naar webOS 25, biedt de G5 een slimmere, meer intuïtieve TV-ervaring. LG's AI leert je kijkvoorkeuren, begrijpt je levensstijl en optimaliseert elk aspect van je TV-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor jou.

De nieuw ontworpen AI Magic Remote completeert de AI-ervaring, zonder extra apparaten! Met een bewegingssensor en scrollwiel, wijs en klik je gewoon om het als een luchtmuis te gebruiken of spreek je voor spraakopdrachten.⁶

Belangrijkste AI-functies:

1) AI Voice ID: LG AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.⁷

2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmes leren je voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van je selecties creëert je TV een gepersonaliseerd beeld, speciaal voor jou. Kies het geluid dat je leuk vindt uit een selectie van geluidsfragmenten. Uit 40 miljoen parameters creëert AI een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op jouw voorkeuren. Elk geluidselement wordt verfijnd met AI-gebalanceerde audio.

3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via je AI Magic Remote om alle problemen aan te pakken, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.⁸

4) AI Search: Vraag je TV alles. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen voor je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.⁹

5) AI Concierge: Eén korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge, die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen biedt op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.¹⁰

1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).

De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.

2) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Color, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.

2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.

2) '100% Colour Fidelity' en '100% Colour Volume to DCI-P3' zijn van toepassing op de 2025 OLED-televisies.

2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

3) Moet worden geactiveerd via het menu Soundbar Mode.

Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

4) De 97-inch ondersteunt 120Hz en de 48-inch ondersteunt 144Hz.

5) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.

De ondersteuning voor deze functie kan per model verschillen. ClearMR 10000: Gecertificeerd voor LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch).

6) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen variëren per regio en ondersteunde taal, zelfs voor hetzelfde model.

Voor sommige functies is een internetverbinding vereist.

AI Voice Recognition is alleen beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.

7) Gereduceerde of beperkte inhoud kan worden weergegeven afhankelijk van de regio en netwerkverbinding.

De ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

Het werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

8) AI Search is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

Een internetverbinding is vereist.

9) Een internetverbinding is vereist.

AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Het is mogelijk om de AI Chatbot aan de klantenservice te koppelen.

10) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.

De weergegeven menu's kunnen bij de lancering anders zijn.

Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.