We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
48 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV & DS60T 3.1-kanaal
Belangrijkste functies
- 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
- Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurechtheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Helderdere beelden dankzij de nieuwe lichtgevende structuur van Brightness Booster
- Eenvoudige Soundbar-bediening voor TV met WOW-interface
- Altijd perfecte audio van AI Sound Pro
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
De slimmere en snellere alpha 8 AI Processor Gen2 van een decennium vol innovatie
De AI-engine van onze processor kan inhoud op basis van genre herkennen. Op basis van deze informatie, zorgt het voor de meest optimale beeldkwaliteitsinstellingen voor de beste diepte en detail.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
Perfect zwart,
zelfs in heldere en donkere ruimtes
Perfect zwart is UL-geverifieerd en levert true black-niveaus om de waargenomen helderheid en het contrast te verbeteren,
of het nu helder of donker om je heen is.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 ring-licht reflectie, gebaseerd op een typische omgeving voor binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van accurate, levendige kleuren, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ geldt voor 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*100% kleurvolume wordt gedefinieerd als de prestaties van weergave die gelijk is aan of groter dan het formaat van het DCI-P3 standaard kleurvolume zoals onafhankelijk bevestigd door Intertek.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
AI Picture Pro brengt elk frame tot leven
AI Super Opschalen en OLED Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.
*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van LG AI TV
AI Magic Remote maakt de
AI experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface zijn beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je TV
Dun ontwerp
Voeg een moderne touch tot met een slank ontwerp dat op een sierlijke manier opgaat in je ruimte.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
Stream diverse content. Gratis.
De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
Ultieme gameplay
Ervaar de best mogelijke gameplay met G-Sync-compatibiliteit, 0,1 ms pixelresponstijd en AMD FreeSync Premium. Gamen zonder vertraging en bewegingsvervaging.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
Beste OLED TV voor films
Films komen tot leven in jouw thuisbioscoop met FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgevingsverlichting voor beeldkwaliteit volgens de normen van de beste filmmakers.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef films zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
-
48 inch LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
-
LG Soundbar voor TV 3.1-kanaal DS60T
Belangrijkste specs
-
Schermtype
-
4K OLED
-
Verversingssnelheid
-
Standaard 100Hz
-
Kleurengamma
-
OLED Color
-
Beeld processor
-
α8 AI-processor 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
-
Ja
-
Ondersteund FreeSync (AMD)
-
Ja
-
Audio-vermogen
-
20W
-
Luidsprekersysteem
-
2.0 Kanaal
-
Dolby Atmos
-
Ja
-
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
-
1 070 x 620 x 45,9
-
TV-gewicht zonder standaard (kg)
-
11,5
Alle specificaties
BEELD (DISPLAY)
-
Schermtype
-
4K OLED
-
Schermresolutie
-
4K Ultra HD (3840 x 2160)
-
Verversingssnelheid
-
Standaard 100Hz
-
Kleurengamma
-
OLED Color
BEELD (VERWERKING)
-
Beeld processor
-
α8 AI-processor 4K Gen2
-
AI Upscaling
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Genre Selectie
-
Ja (SDR/HDR)
-
AI Helderheidsregeling
-
Ja
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ja
-
Dimming Technologie
-
Pixel Dimming
-
Motion
-
OLED Motion
-
Beeldmodus
-
10 modi
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
AI Beeld Pro
-
Ja
-
Auto Calibratie
-
Ja
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Ja
GAMING
-
Ondersteund G-Sync (Nvidia)
-
Ja
-
Ondersteund FreeSync (AMD)
-
Ja
-
HGIG Modus
-
Ja
-
Game Optimizer
-
Ja (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ja
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ja (tot 120 Hz)
-
Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)
-
Ja
-
Reactietijd
-
Minder dan 0.1ms
TOEGANKELIJKHEID
-
Hoog contrast
-
Ja
-
Grijswaarden
-
Ja
-
Kleuren omkeren
-
Ja
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
-
TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)
-
1 070 x 620 x 45,9
-
TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)
-
1 070 x 684 x 235
-
Afmetingen verpakking (BxHxD mm)
-
1 220 x 735 x 152
-
TV-standaard (BxD mm)
-
933 x 235
-
TV-gewicht zonder standaard (kg)
-
11,5
-
TV-gewicht met standaard (kg)
-
11,7
-
Gewicht verpakking (kg)
-
14,5
-
VESA-montage (BxH mm)
-
300 x 200
BARCODE
-
BARCODE
-
8806096353790
AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Ja
-
AI Geluid
-
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro
-
Ja (Auto Volume Leveling)
-
Geschikt voor WiSA
-
Ja (Tot 2.1 Kanaal)
-
LG Sound Sync
-
Ja
-
Sound Mode Share
-
Ja
-
Gelijktijdige audio-uitvoer
-
Ja
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ja (2-Way Playback)
-
Audio-vermogen
-
20W
-
AI Acoustic Tuning
-
Ja
-
Audio-formaten
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)
-
Luidsprekerrichting
-
Neerwaarts
-
Luidsprekersysteem
-
2.0 Kanaal
-
WOW Orchestra
-
Ja
CONNECTIVITEIT
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Ondersteuning
-
Ja (v 5.3)
-
Ethernet Ingang
-
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ja
-
SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)
-
1x
-
CI ingang
-
1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)
-
HDMI Ingang
-
4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))
-
RF Ingang (Antenne/Kabel)
-
2x
-
USB Ingang
-
2x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Werkt met Apple Airplay2
-
Ja
-
Besturingssysteem (OS)
-
webOS 25
-
Geschikt voor USB Camera
-
Ja
-
AI-chatbot
-
Ja
-
Always Ready
-
Ja
-
Volledige webbrowser
-
Ja
-
Google Cast
-
Ja
-
Google Home/Hub
-
Ja
-
Thuishub
-
Ja
-
Intelligente spraakherkenning
-
Ja
-
LG Channels
-
Ja
-
Magic Remote afstandsbediening
-
Meegeleverd
-
Multi View
-
Ja
-
Smartphone Remote App
-
Ja (LG ThinQ)
-
Spraak-ID
-
Ja
-
Werkt met Apple Home
-
Ja
STROOM
-
Voeding (Spanning, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Stand-by stroomverbruik
-
Onder 0,5W
ACCESSOIRES INBEGREPEN
-
Afstandsbediening
-
Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)
-
Stroomkabel
-
Ja (bijgevoegd)
UITZENDING
-
Analoge TV-ontvangst
-
Ja
-
Digitale TV-ontvangst
-
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
-
Main
-
850 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
Alle specificaties
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Ja
-
Standard
-
Ja
-
Music
-
Ja
-
Cinema
-
Ja
-
Clear Voice Pro
-
Ja
-
Sports
-
Ja
-
Game
-
Ja
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Ja
AUDIO FORMAT
-
Dolby Digital
-
Ja
-
DTS Digital Surround
-
Ja
-
AAC
-
Ja
CONNECTIVITEIT
-
Optisch
-
1
-
HDMI Uit
-
1
-
USB
-
1
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Ja
HDMI SUPPORTED
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Ja
-
CEC (Simplink)
-
Ja
GEMAK
-
Remote App - iOS/Android OS
-
Ja
-
Soundbar Mode Control
-
Ja
-
TV Sound Mode Share
-
Ja
-
WOW Interface
-
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
-
Main
-
850 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
GEWICHT
-
Main
-
2,5 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
-
Bruto Gewicht
-
9,8 kg
ACCESSOIRE
-
Optische Kabel
-
Ja
-
Muurbeugel
-
Ja
-
Remote Control
-
Ja
-
Garantiebewijs
-
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Reviews van andere gebruikers
Lokaal zoeken
Onze keuze
-
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
-
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
-
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
-
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
-
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
-
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
-
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
-
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.