¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

²Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

³TV trong suốt đầu tiên trên thế giới so với TV truyền thống có bộ dò sóng để phát sóng.

Độ trong suốt của sản phẩm được xác định bằng thử nghiệm nội bộ là 43%, mức độ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng thực tế.

⁴Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz.

144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR).

LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ.

Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV.

Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối.

Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây.

TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

⁵Hình ảnh có trong Location-Free là LG Signature OLED M5 TV.

⁶Kích thước viền khác nhau tùy theo dòng sản phẩm và kích thước.

*LG OLED G5 97/83/77/65/55 inch có Thiết kế hòa hợp với tường.

LG OLED G5 48 inch sở hữu Thiết kế siêu mỏng.

Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, có thể có một khe hở nhỏ giữa TV và tường. Yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau. Xem hướng dẫn lắp đặt để biết chi tiết.

⁷Cảnh mô phỏng đang được hiển thị.

Màn hình sản phẩm hiển thị hình ảnh mô phỏng có thể khác với sản phẩm thực tế.

Pin tích hợp hỗ trợ lên đến 3 giờ sử dụng không dây (3 giờ dựa trên cách sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn nhưng mức sử dụng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng).

StanbyME chỉ hỗ trợ nội dung dựa trên Wi-Fi, vì vậy màn hình phải được kết nối với mạng không dây.

Màn hình sản phẩm hiển thị hình ảnh mô phỏng có thể khác với sản phẩm thực tế.

Chế độ màn hình dọc có thể hoạt động khác tùy thuộc vào ứng dụng được sử dụng.

Sản phẩm không chống nước.

Màn hình chính và các ứng dụng được hỗ trợ có thể thay đổi theo quốc gia và có thể thay đổi không cần thông báo trước.