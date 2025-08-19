Skip to contentSkip to accessibility help
Phòng khách sang trọng trong căn hộ áp mái. Khung cảnh thành phố tuyệt đẹp nhìn từ bên ngoài cửa sổ. Người đàn ông đang ngồi trên ghế dài xem nội dung trên TV treo tường.

TV phong cách nào tốt nhất dành cho bạn?

LG TV được thiết kế phù hợp với mọi phong cách sống. Từ xem nội dung chất lượng cao như phim ảnh, thể thao, chơi game cho đến tìm kiếm thiết kế hoàn hảo, khám phá LG TV phù hợp với bạn.

Điều gì khiến LG TV trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người đam mê thiết kế?

Không chỉ là màn hình, LG TV còn trở thành một thành phần thiết kế bổ sung hòa hợp với không gian và phản ánh phong cách sống và sở thích của bạn với nhiều tùy chọn nội dung đa dạng và tính năng thông minh khác để cá nhân hóa.

Dành cho những người muốn thiết kế và cá nhân hóa không gian theo sở thích của mình

Tuyển chọn, hiển thị và thể hiện sở thích của bạn với LG Gallery+. Chọn loại nội dung để hiển thị trên TV và thêm nét cá nhân thực sự cho mọi không gian.

LG OLED evo AI G5
Bên trong ngôi nhà trang nhã trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Trên bức tường chính giữa là LG TV chiếu tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên màn hình. Chiếc TV trông như bức tranh nằm trong viện bảo tàng.

Cùng LG Gallery+ bài trí không gian theo sở thích

Biến màn hình thành khung vẽ sống động với 100 tác phẩm nghệ thuật, phong cảnh sống động và video môi trường xung quanh. Cập nhật thư viện thường xuyên sẽ giúp không gian sống luôn thẩm mỹ, ngay cả khi không xem TV. ⁸

LG TV treo tường với đa dạng nội dung hiển thị trên màn hình, từ nghệ thuật cổ điển, nghệ thuật hiện đại, 3D, v.v. Logo của các đối tác nội dung cũng được hiển thị. Huy hiệu miễn phí ở góc cho biết nội dung miễn phí, một tháng.

Thỏa sức bài trí thư viện một cách tùy ý

Tùy chỉnh phòng trưng bày tại nhà bằng cách tự chọn âm nhạc, hình ảnh và nhiều nội dung khác. Chọn nội dung muốn hiển thị trên TV theo ngẫu hứng.

Đồng bộ âm nhạc và hình ảnh với cảm xúc bên trong

Kết hợp nhạc nền với hình ảnh để tạo không khí tùy thích. Chọn nhạc cài sẵn hoặc thậm chí kết nối thiết bị di động qua Bluetooth để phát các bản nhạc của riêng mình.

Xem cách thiết lập LG TV để phát nhạc theo tâm trạng đồng điệu với hình ảnh.
Phía trước LG TV treo tường là một chiếc điện thoại di động. Quá trình thiết lập Google Photos trên LG TV được hiển thị.

Dễ dàng truy cập Google Photos để chiếu lại kỷ niệm

Thuận tiện kết nối tài khoản Google Photos với TV chỉ bằng điện thoại. Dễ dàng bài trí không gian tùy ý bằng cách sử dụng nội dung từ thư viện ảnh cá nhân.¹¹

LG TV treo tường hiển thị bảng thông tin. Nhiều chức năng khác nhau được hiển thị từ tin tức mới nhất về thời tiết, thể thao, trình lên lịch xem TV, Home Hub và Lịch Google.

Nắm bắt thông tin qua bảng điều khiển tùy chỉnh đa năng 

Xem nhanh thông tin quan trọng. Nhận thông tin mới nhất về thời tiết, thể thao, xem lịch và thậm chí là thiết lập thông báo cho Home Hub, hẹn giờ xem, v.v.¹²

Dành cho người dùng muốn tạo nên không gian siêu thực

Nâng tầm không gian với thiết kế cao cấp của chiếc TV true wireless trong suốt đầu tiên trên thế giới. Xem hình ảnh TV hòa trộn với thực tế để có trải nghiệm xem siêu thực không giống bất kỳ hình ảnh nào khác.³

LG OLED T4 trong căn hộ penthouse. Cửa sổ nhìn ra đường chân trời thành phố và đại dương. LG OLED T4 ở chế độ trong suốt hiển thị hình ảnh chiếc du thuyền. Do vị trí của TV và độ trong suốt của màn hình, chiếc du thuyền trông như đang trôi nổi trên đại dương bên ngoài.

Dành cho những ai muốn kiểu dáng đẹp mà không phô trương với công nghệ mới nhất

Loại bỏ dây cáp lộn xộn và trải nghiệm hình ảnh siêu sắc nét với TV true wireless 4K 144Hz của chúng tôi. Cắm tất cả thiết bị với Hộp kết nối không dây và đơn giản hóa thiết lập với khả năng truyền dẫn không dây tiên tiến.⁴

LG OLED evo AI M5
TV LG OLED M5 treo tường và LG Soundbar trong phòng khách của một căn hộ sang trọng. Hộp kết nối không dây được ẩn giấu bên dưới chiếc bàn phụ.

Đặt ở mọi nơi

Hộp kết nối không dây dễ lắp đặt. Không cần kết nối TV trực tiếp, bạn có thể thoải mái thiết kế không gian của mình.⁵

Ngăn nắp

Biến không gian của bạn trở nên đẹp mắt nhất có thể. Giữ cho mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng mà không có dây cáp lộn xộn.

Dễ dàng

Cắm tất cả các thiết bị vào Hộp kết nối không dây thay vì TV và tạo bố cục giải trí hoàn hảo nhưng vẫn rất thuận tiện.

Dành cho những ai muốn kiểu dáng đẹp, gọn gàng

Viền hẹp và thiết kế liền mạch đảm bảo không có khe hở khi treo TV lên tường.⁶

LG OLED evo AI G5
Phòng khách với TV LG OLED G5 treo tường và LG Soundbar nhìn từ mặt bên. Góc nhìn này làm nổi bật Thiết kế hòa hợp với tường của TV, với các viền và thiết kế gắn tường.

Dành cho những ai muốn có màn hình di động

Xem nội dung mọi lúc mọi nơi nhờ thiết kế di động của LG StanbyMe. Thiết bị không dây và có chân đế linh hoạt giúp bạn tận hưởng khả năng di động và trải nghiệm thuận tiện tối ưu mọi lúc mọi nơi.⁷

Màn hình LG phong cách
Người phụ nữ đang tập yoga trong căn nhà rộng rãi của mình. Bên cạnh cô là chiếc TV LG StanbyME trên chân đế. Sản phẩm được đặt theo chiều dọc và đang phát video hướng dẫn tập yoga mà người phụ nữ đang làm theo.

Khám phá lựa chọn tốt nhất cho người đam mê thiết kế như bạn

Dễ dàng so sánh từng tính năng để chọn chiếc TV phù hợp nhất.¹ ²

Table Caption
Tính năngOLED T4OLED M5OLED G5
Hình ảnh sản phẩm LG OLED T4
OLED T4
Hình ảnh sản phẩm LG OLED M5
OLED M5
Hình ảnh sản phẩm LG OLED G5
OLED G5
Màn hìnhLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 inch) LG OLED evo (83, 77, 65 inch)LG OLED evo
Không dây đích thực Không dây đích thực Không dây đích thực -
Thiết kếOLED TV trong suốt đầu tiênThiết kế hòa hợp với tườngOne Wall Design (97,83,77,65,55”)
Kích thước77 inchTới 97 inch (97,83,77,65 inch)Tới 97 inch (97,83,77,65,55,48 inch)
Bộ xử lýBộ xử lý AI alpha 11 Gen2Bộ xử lý AI alpha 11 Gen2Bộ xử lý AI alpha 11 Gen2
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Mẹo chọn TV thông thái

Kích thước TV nào phù hợp với không gian của bạn? >

 

Chất lượng hình ảnh TV tốt là bao nhiêu? >

 

AI TV nâng tầm Smart TV bằng cách nào? >

 

Khám phá toàn bộ hướng dẫn mua TV >

¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

 

²Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

 

³TV trong suốt đầu tiên trên thế giới so với TV truyền thống có bộ dò sóng để phát sóng. 

  Độ trong suốt của sản phẩm được xác định bằng thử nghiệm nội bộ là 43%, mức độ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng thực tế.

 

⁴Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

  LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz. 

  144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR). 

  LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

  Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ. 

  Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV. 

  Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối. 

  Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây.

  TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

 

⁵Hình ảnh có trong Location-Free là LG Signature OLED M5 TV.

 

⁶Kích thước viền khác nhau tùy theo dòng sản phẩm và kích thước. 

  *LG OLED G5 97/83/77/65/55 inch có Thiết kế hòa hợp với tường. 

  LG OLED G5 48 inch sở hữu Thiết kế siêu mỏng.

  Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, có thể có một khe hở nhỏ giữa TV và tường. Yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau. Xem hướng dẫn lắp đặt để biết chi tiết.

 

⁷Cảnh mô phỏng đang được hiển thị. 

  Màn hình sản phẩm hiển thị hình ảnh mô phỏng có thể khác với sản phẩm thực tế.

  Pin tích hợp hỗ trợ lên đến 3 giờ sử dụng không dây (3 giờ dựa trên cách sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn nhưng mức sử dụng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng). 

  StanbyME chỉ hỗ trợ nội dung dựa trên Wi-Fi, vì vậy màn hình phải được kết nối với mạng không dây. 

  Màn hình sản phẩm hiển thị hình ảnh mô phỏng có thể khác với sản phẩm thực tế. 

  Chế độ màn hình dọc có thể hoạt động khác tùy thuộc vào ứng dụng được sử dụng. 

  Sản phẩm không chống nước. 

  Màn hình chính và các ứng dụng được hỗ trợ có thể thay đổi theo quốc gia và có thể thay đổi không cần thông báo trước.

