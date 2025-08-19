¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

²Kết quả này không phải là bảo chứng cho LGE hay các sản phẩm của LGE. Truy cập https://www.tomsguide.com/ để biết thêm chi tiết.

³Hình màn hình mô phỏng.

⁴Model LG OLED hỗ trợ Dolby Vision™, HDR10 và HLG. Model LG QNED hỗ trợ HDR10 và HLG.

⁵Ambient FILMMAKER MODE là nhãn hiệu của UHD Alliance, Inc.

Hỗ trợ Ambient FILMMAKER MODE có Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE khởi chạy tự động trên AppleTV+ và ứng dụng Amazon Prime video.

⁶Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

⁷Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz.

144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR).

LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ.

Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV.

Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối.

Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây.

TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

⁸TV đầu tiên trên thế giới được dựa trên TV truyền thống có bộ dò sóng để phát sóng.

Nén không mất hình ảnh từ kết quả thử nghiệm nội bộ trên ISO/IEC 29170-2 với hiệu suất thực tế tùy thuộc vào cài đặt, điều kiện môi trường và cách sử dụng.