Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Phòng khách sang trọng trong căn hộ áp mái. Khung cảnh thành phố tuyệt đẹp nhìn từ bên ngoài cửa sổ. Người đàn ông đang ngồi trên ghế dài xem nội dung trên TV treo tường.

TV phong cách nào tốt nhất dành cho bạn?

LG TV được thiết kế phù hợp với mọi phong cách sống. Từ xem nội dung chất lượng cao như phim ảnh, thể thao, chơi game cho đến tìm kiếm thiết kế hoàn hảo, khám phá LG TV phù hợp với bạn.

Điều gì khiến TV trở thành lựa chọn xem phim tuyệt vời?

Những pha nguy hiểm, cảnh cường độ cao và cảm xúc phong phú được chụp trong hình cận cảnh, đây là những chi tiết không thể bỏ lỡ khi xem phim. Để có được trải nghiệm đắm chìm tối đa, mọi chi tiết phải được hiển thị với độ chính xác cao nhất. Công nghệ HDR cho phép tăng độ sâu màu sắc và khả năng điều khiển độ tương phản tinh tế hơn.¹

HDR là gì?

HDR (Dải động cao) là tiêu chuẩn công nghệ cho phép thể hiện độ tương phản và màu sắc rộng hơn. Với nội dung hỗ trợ HDR, mọi khung hình đều sáng hơn và sống động hơn. Dolby Vision™ được coi là tiêu chuẩn HDR cao nhất có khả năng thể hiện hơn 68 tỷ màu với độ sáng tối đa 10.000 nit. Siêu dữ liệu động của sản phẩm cũng mang đến màu sắc và độ sáng tối ưu cho từng cảnh cho trải nghiệm xem điện ảnh.

Cảnh một phi hành gia chạy trốn khỏi vụ nổ được chia làm hai. Ở một bên, màu sắc và độ tương phản mờ nhạt, hình này được gắn nhãn SDR. Ở bên kia, hình sắc nét và sống động, được gắn nhãn HDR.

Điều gì khiến TV có Dolby Vision™ trở nên đặc biệt?

Với TV có hỗ trợ Dolby Vision™, bạn có thể thưởng thức nội dung chính trong Dolby Vision™ từ Netflix, Apple TV và nhiều ứng dụng khác. Dolby Vision™ có dải gồm 68 tỷ màu giúp ngăn ngừa nhiễu dải màu, cho phép điều khiển độ sáng và hiển thị màu chính xác hơn. Tận hưởng chất lượng điện ảnh dù không đến rạp phim.¹ ²

Không gian phòng khách có LG TV OLED treo tường. Trên TV đang chiếu một bộ phim, với màu sắc, độ rõ nét và độ tương phản đáng kinh ngạc. Logo Dolby Vision cũng hiển thị.

Tại sao LG TV lại thích hợp để xem phim? 

Dolby Vision™ đưa phim ảnh vào cuộc sống trong rạp phim tại gia của bạn. FILMMAKER MODE có Ambient Light Compensation thích ứng với ánh sáng môi trường, cung cấp chất lượng hình ảnh đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu của nhà làm phim. Dolby Atmos cung cấp âm thanh vòm, khiến bạn cảm thấy mình như đang ở trung tâm của cảnh phim. Cùng với TV LG True Wireless, bạn có thể tạo một rạp phim không dây trong mơ và tận hưởng chất lượng 4K 144Hz không bị mất hình ngay tại nhà.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Hoàn thành thiết lập rạp phim gọn gàng với LG True Wireless TV

Để không thấy phiền bởi những dây cáp rối ren khi bước vào không gian của bạn. Hãy tạo một thiết lập xem phim trong mơ để có trải nghiệm xem phim tuyệt đỉnh.⁷ ⁸

 

Phòng khách sang trọng, đẳng cấp trong một căn hộ cao tầng cao cấp. TV LG True Wireless và Soundbar đều treo tường. Màn hình TV đang chiếu phim. Không hề có dây cáp rối ren. Hộp kết nối không dây được giấu dưới gầm bàn.

TV True Wireless đầu tiên và duy nhất trên thế giới với chất lượng hình ảnh của LG OLED G5

TV True Wireless với công nghệ truyền video và âm thanh 4K 144Hz 

Trải nghiệm độ rõ nét 4K không bị mất hình ảnh khi xem với công nghệ không dây. Công nghệ True Wireless với công nghệ truyền video và âm thanh 4K 144Hz đảm bảo không có tác động nào lớn đến chất lượng hình ảnh.⁷ ⁸

TV LG Wireless với LG Soundbar trong rạp phim tại gia cao cấp. Một bộ phim đang hiển thị trên màn hình.

LG OLED là lựa chọn của các nhà làm phim hàng đầu

LG OLED đáp ứng nhiều tiêu chuẩn điện ảnh cao nhất. Lắng nghe các chuyên gia nổi tiếng trong ngành chia sẻ điều họ thích về tính sáng tạo và chất lượng của LG OLED.

Buổi phỏng vấn đạo diễn Sean Baker. Câu nói của ông được nêu bật: Màu đen rất sâu đậm. Nhìn chung, đây là một hình ảnh đáng kinh ngạc. Buổi phỏng vấn nhà quay phim Natasha Braier. Câu trích dẫn của bà được nêu bật: Lý do chính đơn giản là LG OLED thể hiện màu sắc đúng chủ ý của tôi với phổ màu phong phú. Buổi phỏng vấn nhà quay phim Walter Volpatto. Câu trích dẫn của ông được nêu bật: Chiếc TV này cho phép tái tạo màu sắc chi tiết và độ tương phản nguyên gốc theo chủ ý người sáng tạo.

Khám phá TV dùng để xem phim, tìm TV phù hợp với bạn

Dễ dàng so sánh từng tính năng để chọn chiếc TV phù hợp nhất.¹ ⁶

Table Caption
Tính năngOLED M5OLED G5OLED C5
Hình ảnh sản phẩm LG OLED M5
OLED M5 (TV không dây xem phim tốt)
Hình ảnh sản phẩm LG OLED G5
OLED G5
Hình ảnh sản phẩm LG OLED C5
OLED C5
Không dây đích thực Không dây đích thực --
Màn hìnhLG SIGNATURE OLED (97 inch) LG OLED evo (83, 77, 65 inch)LG OLED evoLG OLED evo
Kích thướcTới 97 inch (97,83,77,65 inch)Tới 97 inch (97,83,77,65,55,48 inch)Tới 83 inch (83,77,65,55,48,42 inch)
Bộ xử lýBộ xử lý AI alpha 11 Gen2Bộ xử lý AI alpha 11 Gen2Bộ xử lý AI alpha 9 Gen8
Điều khiển độ sáng AITăng cường độ sáng tối ưu (83, 77, 65 inch)Tăng cường độ sáng tối ưu (83, 77, 65, 55 inch)Tăng cường độ sáng (83, 77, 65, 55 inch)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
Màu sắcMàu đen hoàn hảo, Trọn sắcMàu đen hoàn hảo, Trọn sắcMàu đen hoàn hảo, Trọn sắc
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Âm thanh DolbyDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Mẹo chọn TV thông thái

Kích thước TV nào phù hợp với không gian của bạn? >

 

Chất lượng hình ảnh TV tốt là bao nhiêu? >

 

AI TV nâng tầm Smart TV bằng cách nào? >

 

Khám phá toàn bộ hướng dẫn mua TV >

¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

 

²Kết quả này không phải là bảo chứng cho LGE hay các sản phẩm của LGE. Truy cập https://www.tomsguide.com/ để biết thêm chi tiết.

 

³Hình màn hình mô phỏng.

 

⁴Model LG OLED hỗ trợ Dolby Vision™, HDR10 và HLG. Model LG QNED hỗ trợ HDR10 và HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE là nhãn hiệu của UHD Alliance, Inc. 

 Hỗ trợ Ambient FILMMAKER MODE có Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE khởi chạy tự động trên AppleTV+ và ứng dụng Amazon Prime video.

 

⁶Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

 

⁷Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

  LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz. 

  144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR). 

  LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

  Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ. 

  Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV. 

  Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối. 

  Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây. 

  TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

 

⁸TV đầu tiên trên thế giới được dựa trên TV truyền thống có bộ dò sóng để phát sóng.

   Nén không mất hình ảnh từ kết quả thử nghiệm nội bộ trên ISO/IEC 29170-2 với hiệu suất thực tế tùy thuộc vào cài đặt, điều kiện môi trường và cách sử dụng. 

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 