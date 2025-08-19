Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Phòng khách sang trọng trong căn hộ áp mái. Khung cảnh thành phố tuyệt đẹp nhìn từ bên ngoài cửa sổ. Người đàn ông đang ngồi trên ghế dài xem nội dung trên TV treo tường.

TV phong cách nào tốt nhất dành cho bạn?

LG TV được thiết kế phù hợp với mọi phong cách sống. Từ xem nội dung chất lượng cao như phim ảnh, thể thao, chơi game cho đến tìm kiếm thiết kế hoàn hảo, khám phá LG TV phù hợp với bạn.

TV chơi game có gì quan trọng?

Hiện tượng trễ và giật hình thật khó chịu. Chuyển động mượt mà đóng vai trò quan trọng trong những cuộc phiêu lưu và trận chiến lý thú. Tần số quét cao và công nghệ VRR là yếu tố thiết yếu cho trải nghiệm chơi game liền mạch.

Tần số quét là gì?

Tần số quét là số lần màn hình cập nhật hình ảnh mới mỗi giây. Tần số này có đơn vị Hz (Hertz) và là chỉ báo hiệu suất về độ mượt của màn hình. Màn hình có tần số quét 120Hz nghĩa là màn hình đó làm mới hình ảnh 120 lần mỗi giây. Tần số quét càng cao, chuyển động càng mượt. Hiệu quả này được thể hiện rõ nhất khi chơi game tốc độ cao hoặc xem nội dung tốc độ cao.⁴

So sánh song song sự khác biệt về tần số quét trong một trò chơi đua xe. Một bên có tốc độ làm mới thấp hơn dẫn đến hiện tượng mờ chuyển động nhiều hơn. Một bên khác có tốc độ làm mới cao nên hiển thị cực kỳ rõ nét hình ảnh xe.

VRR (Tần số quét biến thiên) là gì?

VRR là công nghệ đồng bộ hóa tần số quét của trò chơi với màn hình theo thời gian thực. Tần số quét không được đồng bộ có thể gây ra hiện tượng xé hình và giật hình. Các định dạng phổ biến nhất là Nvidia G-Sync và AMD FreeSync Premium. Đối với game thủ, đây là tính năng không thể thiếu để có trải nghiệm chơi game liền mạch và sống động.⁵

Bàn tay cầm bộ điều khiển trò chơi trước TV, trên màn hình là trò chơi đua xe. VRR, logo tần số quét biến thiên cũng hiển thị.

Tại sao LG TV lại phù hợp để chơi game?

LG TV là sản phẩm tuyệt vời để chơi game với tần số quét cao lên đến 165Hz, mang lại trải nghiệm chơi game liền mạch. Gaming Portal của chúng tôi sẽ biến TV của bạn thành một trung tâm trò chơi và màn hình lớn hơn của chúng tôi mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn. TV True Wireless của chúng tôi cho phép bạn kết nối thuận tiện tất cả các thiết bị với Hộp kết nối không dây, tạo ra một thiết lập chơi game không dây liền mạch với tín hiệu trễ đầu vào thấp, Nvidia G-Sync compatible và được chứng nhận AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Tần số quét cao lên đến 165Hz

Trải nghiệm chơi game đỉnh cao với khả năng tương thích G-Sync, VRR 165Hz, Pixel Response Time 0,1ms, AMD FreeSync Premium và chứng nhận ClearMR 10000. Không lo giật lag hay mờ chuyển động khi chơi game không dây ở 144Hz.² ³ ⁵ ⁶

Trò chơi đua xe trông sống động, hoàn toàn rõ nét, không hề bị nhòe chuyển động. Logo Nvidia G-Sync và logo 165Hz hiển thị rõ ràng. Các chứng nhận chơi game khác cũng được hiển thị ở bên dưới, cho thấy hiệu năng chơi game tuyệt vời của LG TV.

Chơi game không dây với tín hiệu trễ đầu vào thấp lên đến 144Hz ở 4K

Trải nghiệm vui thú khi chơi game không dây hiệu suất cao trên TV LG True Wireless có chứng nhận AMD Freesync và Nvidia G-Sync compatible.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

TV LG OLED M5 với màn hình hiển thị trò chơi mượt mà và liền mạch. Hộp kết nối không dây hiển thị nhưng vẫn hòa hợp với không gian. Logo Nvidia G-Sync và logo AMD FreeSync Premium đều hiển thị. Chứng nhận chơi game cũng được hiển thị rõ ràng.

Thiết lập chơi game không dây gọn gàng như mơ

Tận hưởng cảm giác tự do hơn với thiết lập chơi game không dây. Tận hưởng một môi trường gọn gàng và linh hoạt hơn khi trang trí không gian các nhân.⁹

Phòng chơi game với thiết lập chơi game không dây. TV LG True Wireless treo tường hiển thị trò chơi độ phân giải cao trên màn hình. Máy tính, ghế chơi game, đồ chơi và đèn neon cũng hiển thị. Logo Nvidia G-Sync và logo 144Hz cũng hiển thị rõ ràng.

Gaming Portal biến TV thành trung tâm trò chơi đỉnh cao

Trải nghiệm hàng ngàn trò chơi ngay trên LG TV với quyền·truy·cập·vào các ứng dụng GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Đa dạng trải nghiệm chơi game – từ các tựa game AAA có hỗ trợ tay cầm chơi game cho đến trò chơi thông thường có thể chơi bằng điều khiển từ xa.⁷

Màn hình chính của Gaming Portal. Con trỏ di chuyển và nhấp để hiển thị nhiều tựa game phổ biến kèm theo chức năng bổ sung cho phép chọn trò chơi dựa trên loại bộ điều khiển đang sử dụng, cho dù là tay cầm chơi game hay điều khiển từ xa.

Chơi trên màn hình lớn hơn, tận hưởng trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn

Màn hình càng lớn chơi càng thích. Khám phá TV siêu lớn của LG và nâng tâm trải nghiệm chơi game của bạn.²

Phòng khách với LG TV siêu lớn treo tường. Trên màn hình là trò chơi đua xe. Nhờ kích thước màn hình mà nội dung mang lại trải nghiệm đắm chìm hơn.

Khám phá TV chơi game và tìm TV phù hợp với bạn

Dễ dàng so sánh từng tính năng để chọn chiếc TV phù hợp nhất.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED86OLED C5
Hình ảnh sản phẩm LG OLED M5
OLED M5 (TV không dây chơi game tốt)
Hình ảnh sản phẩm LG OLED G5
OLED G5
Hình ảnh sản phẩm LG QNED86
QNED86
Hình ảnh sản phẩm LG OLED C5
OLED C5
Không dây đích thực Không dây đích thực ---
Màn hìnhLG SIGNATURE OLED (97 inch) LG OLED evo (83, 77, 65 inch)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
Kích thướcTới 97 inch (97,83,77,65 inch)Tới 97 inch (97,83,77,65,55,48 inch)Tới 100in(100,86,75,65,55,50in)Tới 83 inch (83,77,65,55,48,42 inch)
Tần số quét120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
Tương thích G-Sync (Nvidia)-
Tương thích FreeSync (AMD)
VRR (Tần số quét biến thiên)Lên đến 144HzLên đến 165HzLên đến 144HzLên đến 144Hz
Tính năng HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MotionClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
Chơi gameGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & OptimizerGaming Portal, Game Dashboard & Optimizer
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Mẹo chọn TV thông thái

Kích thước TV nào phù hợp với không gian của bạn? >

 

Chất lượng hình ảnh TV tốt là bao nhiêu? >

 

AI TV nâng tầm Smart TV bằng cách nào? >

 

Khám phá toàn bộ hướng dẫn mua TV >

¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

 

²Hình màn hình mô phỏng.

 

³Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

 

⁴LG OLED G5 83/77/65/55 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 165Hz. Ngoài ra, thiết bị chạy tới 144Hz trên đầu vào Dolby Vision. 

 

⁵HGiG là nhóm tự nguyện gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV tập hợp lại để xác định và cung cấp các nguyên tắc công khai nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game của người tiêu dùng ở chế độ HDR. HGiG có thể được hỗ trợ tùy quốc gia.

 

⁶VRR dao động từ 60Hz đến 165Hz và là thông số kỹ thuật được chứng nhận HDMI 2.1. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cài đặt, kết nối mạng và môi trường sử dụng.

 

⁷Hỗ trợ Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia. 

  Hỗ trợ trò chơi và các dịch vụ trò chơi trên đám mây trong Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia. 

  Một số dịch vụ trò chơi có thể yêu cầu gói đăng ký và tay cầm chơi game.

 

⁸clearMR là chương trình cấp chứng nhận của VESA để đánh giá hiệu suất làm mờ chuyển động của màn hình. 

  Hỗ trợ tính năng này có thể khác nhau tùy theo model. ClearMR 10000: Chứng nhận cho LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch). 

  ClearMR 9000: Chứng nhận cho LG OLED M5 (83, 77, 65 inch), LG OLED G5 (48 inch), LG OLED C5.

 

⁹Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

  LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz. 

  144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR). 

  LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

  Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ. 

  Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV. 

  Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối. 

  Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây.

  TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

 

¹⁰Xác thực NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync dựa trên tín hiệu trễ đầu vào thấp, khả năng giảm giật hình và không nhấp nháy.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 