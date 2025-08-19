¹Các tính năng có thể khác nhau tùy theo model và kích thước màn hình. Vui lòng xem từng trang sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

²Hình màn hình mô phỏng.

³Khả năng hỗ trợ một số tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia.

⁴LG OLED G5 83/77/65/55 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 165Hz. Ngoài ra, thiết bị chạy tới 144Hz trên đầu vào Dolby Vision.

⁵HGiG là nhóm tự nguyện gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV tập hợp lại để xác định và cung cấp các nguyên tắc công khai nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game của người tiêu dùng ở chế độ HDR. HGiG có thể được hỗ trợ tùy quốc gia.

⁶VRR dao động từ 60Hz đến 165Hz và là thông số kỹ thuật được chứng nhận HDMI 2.1. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cài đặt, kết nối mạng và môi trường sử dụng.

⁷Hỗ trợ Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Hỗ trợ trò chơi và các dịch vụ trò chơi trên đám mây trong Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Một số dịch vụ trò chơi có thể yêu cầu gói đăng ký và tay cầm chơi game.

⁸clearMR là chương trình cấp chứng nhận của VESA để đánh giá hiệu suất làm mờ chuyển động của màn hình.

Hỗ trợ tính năng này có thể khác nhau tùy theo model. ClearMR 10000: Chứng nhận cho LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch).

ClearMR 9000: Chứng nhận cho LG OLED M5 (83, 77, 65 inch), LG OLED G5 (48 inch), LG OLED C5.

⁹Công nghệ 4K 144Hz áp dụng cho LG OLED M5 83/77/65 inch chỉ hoạt động với các trò chơi hoặc đầu vào PC hỗ trợ 144Hz.

LG OLED M5 97-Inch hỗ trợ 120Hz.

144Hz là tần số quét tối đa dựa trên tần số quét biến thiên (VRR).

LG OLED TV không dây dựa trên kết nối giữa Hộp kết nối không dây và màn hình.

Việc đặt Hộp kết nối không dây trong tủ có thể gây ra nhiễu tín hiệu, tùy thuộc vào vật liệu và độ dày của tủ.

Nên lắp đặt Hộp kết nối không dây thấp hơn bộ thu không dây của TV.

Thiết bị cần được kết nối với Hộp kết nối không dây bằng dây nối.

Cần kết nối cáp nguồn với cả màn hình TV và Hộp kết nối không dây.

TV không dây đích thực dựa trên xác nhận NVIDIA G-Sync Compatible để giảm hiện tượng giật hình, tín hiệu trễ đầu vào thấp và không nhấp nháy.

¹⁰Xác thực NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync dựa trên tín hiệu trễ đầu vào thấp, khả năng giảm giật hình và không nhấp nháy.