As 6 Perguntas Mais Frequentes sobre ERV

Há três tipos de ventilação mecânica; ventilação de suprimento, ventilação de exaustão e ventilação balanceada. A Ventilação de Suprimento cria uma troca adicional de ar usando um ventilador para puxar o ar do ambiente interno. O ventilador aumenta a pressão média do ar interno, aumentando as forças que tendem a empurrar o ar para fora da sala. Salas como as utilizadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) utilizam a ventilação de suprimento para evitar a entrada de agentes contaminantes advindos de espaços adjacentes. A ventilação de exaustão cria um volume de ar adicional usando um ventilador para soprar o ar para fora do cômodo. O ventilador diminui a pressão média do ambiente interno, aumentando a força que puxa o ar para dentro. O nível de poluição não é o mesmo em todos os locais dentro do edifício. Em alguns espaços, como em banheiros, a ventilação de exaustão é utilizada para evitar a propagação de odores.





Como o próprio nome indica, a ventilação balanceada utiliza dois ventiladores, um que puxa o ar para dentro e outro que “empurra” o mesmo volume de ar para fora. A pressão média do ar da casa não é afetada. A ventilação balanceada oferece as vantagens de controle de localização da ventilação de exaustão e da ventilação de suprimento.



Além disso, a ventilação balanceada oferece a oportunidade de incluir um trocador de calor entre o ar de saída e o ar de entrada, para pré-condicionar o ar de entrada. Sistemas de ventilação balanceada com trocador de calor geralmente estão presentes em um ventilador de recuperação de calor (HRV) ou ventilador de recuperação de energia (ERV).