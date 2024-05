Monitoramento e Controle de QAI com a LG de A a Z

O Controle Central que abrange vários tipos de dispositivos HVAC, incluindo condicionadores de ar, AHU e ERV, facilita a configuração do gerenciamento de operações para cada unidade interna. Tanto o AC Smart 5 quanto o ACP 5 monitoram os níveis de poeira fina, ativam e desativam a função de purificação de ar e exibem a atividade de purificação do ar de cada unidade interna. O usuário pode visualizar a concentração média de cada material particulado em todo o edifício e verificar a leitura da qualidade do ar de cada unidade. Além disso, também é possível acompanhar as tendências da qualidade do ar interno e a planilha em Excel do relatório de tendências da qualidade do ar de saída.

O controle de purificação do ar também é disponibilizado através do controle central. Para controlar os purificadores de ar, no entanto, é necessário um gateway PI485 separado.

Os controles centrais exibem todas as unidades internas e purificadores de ar conectados. Eles podem controlar a operação de cada unidade e monitorar as condições de qualidade do ar bem como os níveis de cada partícula de poeira nos espaços. Os controles centrais (ACP 5, AC Smart 5) não requerem nenhum software adicional e podem ser acessados pelo Google Chrome já que são baseados em HTML5. Após a atribuição de um endereço IP estático, o controle central também pode ser acessado via smartphone de qualquer lugar e a qualquer hora. Todas as funções do controle central podem ser acessadas através do smartphone.



Quando se trata de qualidade do ar interno, os sistemas de climatização da LG oferecem soluções completas em gerenciamento com sistemas avançados de filtragem e ventilação. Como parte crucial do gerenciamento de QAI, seus sistemas de controle oferecem um nível adicional de gerenciamento da qualidade do ar, tornando o seu monitoramento e o controle do sistema mais convenientes e completos. Com monitoramento preciso, controle individual de unidades e amplo controle de todo o sistema, as soluções em controle da LG abrangem uma grande variedade de aplicações e ambientes para todos os clientes.

* Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.

Por favor clique em “SAIBA MAIS” no anúncio abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.