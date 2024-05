Nova UV Nanobox LG

De acordo com as recomendações da ASHRAE, o risco de infecção com filtros de alta classificação pode ser ligeiramente reduzido com aumento da taxa de ventilação. E com o MERV 13, bactérias, fumaça e partículas MP1 podem ser retidas com pelo menos 50% de eficiência. Os resultados de testes para a capacidade dos filtros de reduzir riscos de infecção com taxas de ventilação apropriadas demonstram que a taxa de risco de infecção do MERV 13 sem ventilação é maior do que a dos filtros HEPA. No entanto, com mais de uma taxa de ventilação por hora, esta pequena diferença pode ser superada.

Com filtragem aprimorada (MERV 13 ou superior), o aumento da ventilação fornece uma contribuição mínima para a remoção de bioaerossóis do ar interno. Portanto, é recomendado utilizar filtros de alta filtragem e ventilação para economizar energia e custos de operação, de acordo com a norma ASHRAE 62.

Observação: filtros MERV 13 causam queda de pressão, que pode ser compensada ao justar o valor de E.S.P (pressão estática externa) do Duto. Para mais detalhes, por favor consulte o PDB (Livro de Dados do Produto) e a proposta padrão.