O que é uma bomba de calor a ar?

O calor transita naturalmente de lugares mais quentes para lugares mais frios. Tipicamente, no inverno, o ar externo é mais frio que o ar interno. Mas como pode uma bomba de calor fornecer aquecimento a partir do ar externo quando o ar externo está mais frio? Para entender isto, vamos observar o tipo mais comum de bomba de calor nas soluções de fonte de ar.

Primeiramente, precisamos de um refrigerante através do qual o calor irá percorrer todo o sistema. O calor do ar externo é absorvido pela evaporadora e transferido para o refrigerante, mesmo quando está frio lá fora. Isso ocorre porque, mesmo quando as temperaturas externas estão frias, ainda há uma boa quantidade de energia que pode ser extraída do ar para ser direcionada a um edifício. Por exemplo, o conteúdo de calor do ar a -18°C equivale a 85% do calor contido a 21°C. Por meio desse processo científico, o refrigerante recebe calor do ar externo e o transfere para dentro da casa para fornecer aquecimento e água quente.

Então o compressor na bomba de calor utiliza a eletricidade para comprimir o refrigerante e a temperatura do refrigerante aumenta. O refrigerante comprimido de alta temperatura torna-se um gás e se move para o condensador, onde o calor do refrigerante gasoso é transferido para a água. Quando o calor é liberado na condensadora e válvula de expansão, o gás refrigerante resfria e volta a ser líquido. À medida que este processo é repetido, a bomba de calor oferece aquecimento e água quente no ambiente interno. Este processo também pode ser revertido para remover o calor e promover resfriamento no verão.