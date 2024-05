QAI para Além da Pandemia

Desde início da pandemia, é crescente o interesse em um ar mais saudável e em higiene pessoal quando se trata de produtos utilizados em ambientes lotados. Especialmente à medida que as pessoas limitam suas atividades ao ar livre e passam mais tempo em ambientes fechados, maior atenção é dada à prevenção eficaz da propagação de vírus infecciosos por meio do gerenciamento da qualidade do ar interno. De acordo com as diretrizes da OMS, o COVID-19 é mais comumente transmitido através da infecção por gotículas. No entanto, as diretrizes da OMS também afirmam que os núcleos de gotículas de COVID-19 podem ser transportados no ar e se espalhar para outras pessoas ou para outros espaços por meio de infecção aérea. Reconhecendo essas diretrizes, o setor de HVAC também vem se esforçado para proteger a saúde de ocupantes de edifícios, implementando de forma proativa métodos e tecnologias de operação de HVAC que podem mitigar o risco de infecção.

Quando se trata de reduzir os riscos de infecção, soluções como DOAS (Sistemas de Tratamento de Ar Externo) estão criando grandes mudanças no sistema de climatização. Os sistemas HVAC estão fornecendo uma taxa de ventilação mais alta do que antes para diminuir a concentração de poluentes no ar. Além disso, purificadores de ar com filtros HEPA estão sendo implementados para espaços onde a ventilação é insuficiente. A necessidade de gerenciamento regular do filtro por parte de especialistas para garantir a operação segura dos produtos de filtragem também está crescendo à medida que esforços no campo de manutenção do produto estão melhorando. Além disso, cada país está reformulando a legislação para aprimorar os sistemas de climatização, criando novas oportunidades de negócios nos campos de higienização relacionados a HVAC.