O controle de fluxo de ar e a ventilação são cruciais para mitigar o risco de infecção por pequenas partículas transportadas pelo ar. Embora a purificação de ar ajude a filtrar partículas, a ventilação é importante para introduzir ar fresco em espaços internos. Este recurso também pode remover outras substâncias nocivas que são difíceis de eliminar através da filtragem. Para melhorar a Qualidade do Ar Interno, métodos ativos como a ventilação devem ser implementados em conjunto com métodos passivos como a filtragem.

ERV (Comercial e Residencial)



A ventilação natural pode ser atribuída a grandes quantidades de perda de energia térmica. Sistemas de Ventilação com Recuperação introduzem ar fresco em espaços internos enquanto reduzem o desperdício de energia, já que o trocador de calor dentro do ERV absorve esta energia. Além do trocador de calor, os recursos diferenciados do ERV LG como a Operação CO2, Refrigeração Noturna, Operação Automática Sazonal, e Atrasar Operação tornam esta solução ainda mais eficiente em termos de energia.



Além disso, o ERV DX LG tem umidificação, pré-resfriamento e recursos de aquecimento, tornando-o uma boa combinação para espaços onde você precisa de controle de temperatura e umidade. A umidade também pode ser monitorada através do controle remoto. Com recuperação térmica, o LG ERV pode economizar 24% de energia, e é possível economizar ainda mais quando outras funções operam juntas.*



Os sistemas ERV da LG estão disponíveis para aplicações comerciais e residenciais, e ambos são equipados com filtros de alta eficiência**. O ERV Residencial é aplicado com a tecnologia de higienização UVnano.

*Com base em uma simulação interna da LGE de um ar-condicionado LG e um ERV LG operando em conjunto, o trocador de calor economiza 24% mais energia que a ventilação natural e opera com outros recursos de ERV para oferecer ainda mais economia. Os resultados podem variar dependendo do ambiente. Condições de simulação: Baseada em ERV (1.000CMH) + Multi V 5 (12hp) /área de 455m2, Refrigeração 26℃ / aquecimento 21℃, e Quest 3,.65 / Operação diária em condições de inverno.



**Filtro de alta eficiência (filtro com classificação ISO) para o ERV comercial é opcional.

FAU (Unidade de Entrada de Ar Fresco)



O sistema FAU é outra solução para ventilação que funciona em conjunto com um sistema de HVAC para introduzir ar fresco em espaços internos enquanto aquece e resfria estes ambientes. Este tipo de sistema também pode ser configurado para manter a pressão positiva em um espaço individual, prevenindo a entrada de ar contaminado vindo do lado externo ou de outras áreas do edifício. Um sistema FAU, no entanto, não tem a função de troca de calor e só está disponível para ventilação de abastecimento. O sistema FAU da LG é aplicado junto ao pré-filtro para reter partículas maiores.



DOAS (Sistemas de Tratamento do Ar Externo)



As unidades DOAS introduzem ar externo 100% fresco no ambiente interno para melhorar a qualidade do ar.

As unidades DOAS da LG recuperam o calor na roda térmica e depois na bobina de recuperação. Com este recurso exclusivo de recuperação de calor em duas etapas da LG, a unidade DOAS consome menos energia.





Estes sistemas filtram o ar externo com filtros que vão da classificação MERV 8 a MERV 14, assegurando a entrada de ar limpo nos ambientes internos. Além disso, o Sistema DOAS não dissemina ar infectado por diferentes áreas do edifício através de dutos. A configuração de sistemas integrados como DOAS+VRF ajuda a reduzir a disseminação de infecções e o consumo de energia.