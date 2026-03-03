About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Parní pračka LG | 9 kg | A-40% | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Černá

MEZ69325296 F4X5009TBB 25.6.19.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
MEZ69325296 F4X5009TBB 25.6.19.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Parní pračka LG | 9 kg | A-40% | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Černá

F4X5009TBB
Front view
Front view
top view
panel
Right side view with door open
drum
top perspective
left sie
left side
right side
right side
right side
side
back
Front view
Front view
top view
panel
Right side view with door open
drum
top perspective
left sie
left side
right side
right side
right side
side
back

Hlavní funkce

  • TurboWash™360° - praní za 39 minut
  • ThinQ™ + Wi-Fi – načtení programu a inteligentní funkce
  • Steam™ parní péče
  • AI DD™ – optimální volba pracích pohybů
  • Inverter Direct Drive™ motor – 10 let záruka
Další

FAQ

Q.

Jaké jsou standardní rozměry pračky?

A.

Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.

Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.

Q.

Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?

A.

LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.

Q.

Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?

A.

Zkontrolujte energetický štítek své pračky a její zařazení v rozsahu A až G. AI technologie v praček LG zároveň umožňuje využívat vhodné prací pohyby podle typu náplně, což může pomoci snížit spotřebu energie.

* Interní test LG podle EN 60456:2016/A11:2020 s modelem F6V7RWP1WE. Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání.

** Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (reprezentativní model AI Wash: F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a podmínkách prostředí.

Q.

Na jaký program mám prádlo prát?

A.

Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.

Q.

Jaký přínos má Deep-learning AI DD™ pro mé prádlo?

A.

Pračka LG s technologií hlubokého učení AI DD™ analyzuje hmotnost i typ tkanin každé náplně a automaticky optimalizuje pohyby praní. Výsledkem je lepší ochrana vláken a péče o oblečení, které si déle zachová svůj vzhled.

DirectDrive™ motor s 6Motion technologií přináší účinné praní s menším počtem pohyblivých částí, a tím i vyšší spolehlivost a energetickou účinnost.

Q.

Co dokáže chytrá pračka?

A.

Pračky LG využívají umělou inteligenci k optimalizaci pracích pohybů pro každý typ náplně. Deep‑learning technologie, vycházející z dat tisíců pracích cyklů, umožňuje pračce automaticky rozpoznat vlastnosti prádla, jako je hmotnost a měkkost tkanin. Výsledek? Až o 10 % lepší ochrana tkanin, díky které vaše oblečení vypadá déle skvěle.*

Chytré pračky LG s Wi‑Fi připojením lze navíc ovládat pomocí hlasového asistenta nebo prostřednictvím aplikace LG ThinQ™ ve smartphonu. Ať jste kdekoli, aplikace umožňuje pračku spustit na dálku, přijímat upozornění o dokončení cyklu, využít funkci Smart Diagnosis pro rychlé řešení problémů či stahovat přednastavené programy na míru vašim potřebám.

 

* Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.

* AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při zvolení parní volby Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.

Q.

Co je funkce LG Turbo Wash?

A.

Rychlá technologie TurboWash™ 360˚ od LG zajistí dokonale čisté prádlo už za pouhých 39 minut – s praním přizpůsobeným potřebám vašeho oblečení.

3D Multi Spray rozstřikuje vodu ze všech úhlů, zatímco inteligentní invertorové čerpadlo řídí sílu vodních trysek. Výsledkem je optimální rovnováha mezi tlakem vody, dávkováním pracího prostředku a pohyby bubnu, která šetří váš čas bez kompromisů v čistotě nebo péči o tkaniny.

Je to rychlé praní, které přináší perfektní výsledek v rekordním čase.

Q.

Co je funkce páry v pračce LG?

A.

Technologie LG Steam™ (u vybraných modelů) pomáhá během praní účinně omezovat alergeny.

Díky parnímu ošetření na začátku cyklu funkce Allergy Care uvolňuje vlákna a přispívá k odstranění alergenů, jako jsou pyl a roztoči.

Q.

Jak funguje funkce automatického dávkování?

A.

Automatické dávkování LG EZdispense vám umožní předem naplnit zásobník pracího prostředku a zbytek nechat na pračce.

Vestavěná technologie rozpozná hmotnost náplně a pokaždé automaticky přidá přesně správné množství pracího prostředku.

Eliminuje riziko předávkování, šetří váš čas a pomáhá prodloužit životnost oblečení. Správné dávkování navíc přispívá k optimálnímu chodu předem plněných praček.

Stačí zavřít dvířka a stisknout start.

Q.

Jak zaregistruji svůj produkt do aplikace ThinQ?

A.

Ujistěte se, že je zapnutý jak váš spotřebič, tak i internetový router.

Přesuňte spotřebič blíže k routeru. Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a registrace spotřebiče může trvat déle.

Nainstalujte aplikaci ThinQ. Podrobné instrukce k instalaci aplikace ThinQ a registraci spotřebiče naleznete na stránce odpovídající vaší zemi.

Video ukazující detaily pračky LG, například vnitřek bubnu a displej.

Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu

Úsporné praní bez ztráty výkonu

Úsporný provoz1)

Úsporné praní bez ztráty výkonu

Obrázek znázorňující snížení emisí mikroplastů až o 60 %

Program Redukce mikroplastů

Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.

Obraz senzoru detekuje typ látky pro přesné praní

AI technologie pro šetrnější praní

AI skenuje tkaninu pro optimální péči

Obrázek silného proudu vody pro důkladné čištění

TurboWash™ 360

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.4)

Obrázek znázorňující pračku v obývacím pokoji s energetickou účinností A vedle ní, která spotřebovává o 40 % méně elektřiny.

Obrázek znázorňující pračku v obývacím pokoji s energetickou účinností A vedle ní, která spotřebovává o 40 % méně elektřiny.

Úsporný provoz

Spotřeba A-40%

Ušetřete za energie s pračkami, které perou, máchají a odstředí pro optimální spotřebu vody a energie.1).

*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Program Redukce mikroplastů

Snížení emisí mikroplastů až o 60 %

Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.2).

Obrázek znázorňující snížení emisí mikroplastů až o 60 % na pozadí představujícím vlny

Obrázek znázorňující snížení emisí mikroplastů až o 60 % na pozadí představujícím vlny

*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

AI Wash

Optimální praní řízené umělou inteligencí AI DD™

AI Wash3) přizpůsobuje pohyby praní konkrétnímu typu prádla a u jemných tkanin pomáhá zajistit šetrnější péči a úsporu energie.

Video ukazující prací cyklus pračky LG s umělou inteligencí, který snímá množství náplně a detekuje typ látky

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

TurboWash™ 360

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

Čtyři trysky TurboWash™ 360˚ zajistí jemné a zároveň důkladné vyprání každé várky za pouhých 39 minut.4).

Steam™

Parní péče pro snížení alergenů

LG Steam™ poskytuje hloubkovou péči o prádlo, pomáhá omezit alergeny roztočů a přináší vyšší komfort. 5).

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Větší kapacita

Větší náplň, více volného času

Větší kapacita 7) při zachování rozměrů

Video ukazující, jak přidat více prádla, když se buben v pračce zvětší

Image showing reduction of microplastic emissions by up to 60% on a background image representing waves

*Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely.

Objevte výhody opravdu prostorného bubnu

Smart Pairing™

Chytré propojení pro jednodušší péči o prádlo

Díky funkci Smart Pairing™ spolu pračka a sušička komunikují, aby vašemu oblečení poskytly optimální péči.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

ThinQ™

Chytrá kontrola, kdykoliv a odkudkoliv

Ovládejte své praní kdykoli a kdekoli

Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se s pračkou jako nikdy předtím. Spusťte praní pouhým stisknutím tlačítka.

Snadná údržba a monitorování

Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo rozsáhlejší úkoly, pohodlně sledujte spotřebu energie vaší pračky pomocí aplikace LG ThinQ™.

Hlasové ovládání

Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem

*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Pračka s předním plněním umístěná v moderním prádelním prostoru

Minimalistický vzhled pro každý interiér

Dvířka pračky z tvrzeného skla

Dvířka z tvrzeného skla

Detail bubnu pračky s otevřenými dvířky

Hygienické nerezové lopatky bubnu

Otočný ovladač a panel pračky

Displej s lepší čitelností

*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kultivovaný a tichý chod při každém praní

iché odstřeďování

Image of detergent being placed in automatically dispensed

Image of detergent being placed in automatically dispensed

Pračka LG s emblémem LG AI DD

Pokročilé AI praní pro ochranu prádla

AI Wash8), s technologií AI DD™ přizpůsobuje praní druhu tkaniny a může podpořit lepší péči o oblečení i úsporu energie, zejména u jemných látek. Tichý a spolehlivý Inverter Direct Drive Motor, který pohání naše pračky, je známý svou dlouhou životností a efektivitou. Celkovou úspornost podtrhuje také energeticky úsporné provedení našich modelů, přičemž motor je kryt 10letou zárukou.

1) Energetická účinnost

 

O 40 % nižší index energetické účinnosti než minimální prahová hodnota energetické třídy A dle nařízení EU 2019/2014.

 

 

2) Microplastic Care

 

Testováno společností Intertek v červenci 2023. Program Microplastic Care s 3kg náplní (100% polyesterová tréninková bunda) ve srovnání s programem Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Porovnáváno měřením množství mikroplastů zachycených 20 μm filtrem.

Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.

 

 

Pokud model obsahuje funkci AI Wash 1.0, použij tento disclaimer:

3) AI Wash

 

Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.

AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.

 

 

Pokud model obsahuje funkci AI Wash 2.0, použij tento disclaimer:

3) AI Wash 2.0

 

Péče o tkaniny a úspora energie: Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.

AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.

 

 

4) TurboWash™ 360

 

Testováno společností Intertek v březnu 2019 dle IEC 60456: edice 5.0. Program TurboWash39 s 5kg náplní IEC ve srovnání s konvenčním programem Cotton s TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

Doba praní se může prodloužit a výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a hmotnosti prádla a podmínkách prostředí.

 

 

5) Steam™

 

Program Allergy Care, schválený organizací BAF, u 24" pračky LG se Steam technologií redukuje alergeny prachových roztočů.

 

 

6) Automatické dávkování

 

Perte až 31 dávek při naplnění obou zásobníků pracím prostředkem.

Výchozí dávka pracího prostředku činí 45 ml.

Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.

 

 

7) Větší kapacita

 

Snímač vibrací je součástí pouze modelů s hloubkou 615 / 565 mm (kromě Slim variant).

Počet tlumičů tření a závaží pro vyvážení může záviset na konkrétním modelu.

Zvýšení kapacity: +3 kg u hloubky 615 mm, +2 kg u hloubky 565 mm / 475 mm.

 

 

8) AI to the core

 

Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (reprezentativní model AI Wash: F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.

AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. Není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.

10letá záruka se vztahuje pouze na motor Direct Drive. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.

Hladina hluku: 71 dB (akustický výkon), dle nařízení EU 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Podrobné informace o záruční politice naleznete v uživatelské příručce.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)

    9,0

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600 x 850 x 565

  • INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)

    1 350

  • FUNKCE - ezDispense

    Ne

  • FUNKCE - Steam

    Ano

  • PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání

    Ne

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

Všechny specifikace

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Typ dveří

    Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

  • Barva

    Matově černá

KAPACITA

  • Maximální kapacita praní (kg)

    9,0

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Časovač odkladu

    3–19 hodin

  • Typ displeje

    Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LED displej

  • Signalizace uzamčení dveří

    Ano

  • Číselný ukazatel

    18:88

FUNKCE

  • Typ

    Pračka s předním plněním

  • AI DD

    Ano

  • 6 Motion DD

    Ano

  • Centrum System

    Ne

  • Přidání prádla

    Ano

  • ezDispense

    Ne

  • Signalizace ukončení cyklu

    Ano

  • Automatický restart

    Ano

  • Inverter DirectDrive

    Ano

  • Systém detekce pěny

    Ano

  • Senzor zatížení

    Ano

  • Steam

    Ano

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Steam+

    Ne

  • Vyrovnávací nožky

    Ano

  • Buben z nerezové oceli

    Ano

  • TurboWash360˚

    Ano

  • Embosovaný vnitřní buben

    Ano

  • Senzor vibrací

    Ano

  • Lopatky bubnu

    Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli

  • Přívod vody (teplá/studená)

    Pouze studená

  • Hladina vody

    Auto

  • Volitelné maximální otáčky (ot./min.)

    1400

ENERGIE

  • Třída energetické účinnosti (praní)

PROGRAMY

  • Bavlna

    Ano

  • Dětská parní péče

    Ne

  • AI Wash

    Ano

  • Program Pro alergiky 

    Ano

  • Automatické praní

    Ne

  • Dětská péče

    Ne

  • Dětské oblečení

    Ne

  • Povlečení

    Ne

  • Malý objem

    Ne

  • Barevné prádlo

    Ne

  • Bavlna+

    Ne

  • Tmavé prádlo 

    Ne

  • Jemné prádlo

    Ne

  • Péřová bunda

    Ne

  • Načíst program

    Ano

  • Pokrývky

    Ne

  • Syntetika

    Ano

  • Eco 40-60

    Ano

  • Jemná péče

    Ne

  • Hygiena

    Ne

  • Intenzivní 60

    Ne

  • Redukce mikroplastů

    Ano

  • Smíšené prádlo

    Ano

  • Outdoorové oblečení

    Ne

  • Rychlý 14 (Rychle 14)

    Ano

  • Rychlý 30

    Ne

  • Rychlé praní

    Ne

  • Rychlé praní+sušení

    Ne

  • Osvěžení prádla

    Ne

  • Máchání+Odstředění

    Ne

  • Tiché praní

    Ne

  • Ochrana pokožky

    Ne

  • Manžety a límce

    Ne

  • Pouze odstředění

    Ne

  • Sportovní oblečení

    Ano

  •  Skvrny

    Ne

  • Parní osvěžení prádla

    Ne

  • Čištění bubnu

    Ne

  • TurboWash 39

    Ano

  • TurboWash 49

    Ne

  • TurboWash 59

    Ne

  • Praní + sušení

    Ne

  • Vlna (Ruční praní / Vlna)

    Ano

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

  • Přidání prádla

    Ne

  • Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

    Ano

  • Dětská pojistka

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Hladina pracího prostředku

    Ne

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Předpírka

    Ano

  • Zapnutí na dálku

    Ano

  • Máchání

    Ne

  • Máchání + odstřeďování

    Ne

  • Máchání+

    Ano

  • Hladina změkčovacího prostředku

    Ne

  • Odstředění

    1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování

  • Steam

    Ne

  • Teplota

    Studená/20/30/40/60/95 ℃

  • Čištění bubnu

    Ano

  • TurboWash

    Ano

  • Praní

    Ne

  • Wi-Fi

    Ano

  • Redukce pomačkání

    Ne

  • Praní studenou vodou

    Ne

  • Čištění zásobníku ezDispense

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Chytré párování

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Monitor spotřeby energie

    Ano

  • Zapnutí na dálku a monitor cyklů

    Ano

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

  • Doba do čištění bubnu

    Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

    660 x 890 x 660

  • Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

    620

  • Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

    1 100

  • Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600 x 850 x 565

  • Váha (kg)

    68,0

  • Váha s obalem (kg)

    72,0

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ

  • Spotřeba energie na cyklus (kWh)

    29

  • Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

    Ano

  • Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

    5

  •  Eco 40-60 (Plná náplň)

    0,440

  •  Eco 40-60 (1/2 náplň)

    0,295

  • Eco 40-60 (1/4 náplň) 

    0,170

  • Třída energetické účinnosti

  • Maximální otáčky (ot/min.)

    1 350

  • Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

    71

  • Spotřeba energie (W) – Vypnuto

    0,5

  • Spotřeba energie (W) – Zapnuto

    0,5

  • Otáčkový výkon – třída účinnosti

    B

  • Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

    53,9

  • Běžný program (pouze praní)

    Eco 40–60 40 ℃

  • Čas (min.) – (úplné naplnění)

    228

  •  Čas (Min) - (1/2 náplň)

    174

  •  Čas (Min) - (1/4 náplň)

    130

  • Kapacita praní (kg)

    9,0

  • Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

    46

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

  • Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

    Ne

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096656587

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás